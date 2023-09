Ekspert om kysset med ansatt: – Alvorlig

Arbeidslivsekspert reagerer på kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsviks (Sp) episode med en ansatt i eget departement.

Torsdag kunne NRK fortelle at Gjelsvik skal ha kysset en underordnet etter kommunaldepartementets sommerfest 18. august i fjor. Vitner har beskrevet det som «råklining», ifølge NRK.

Selv skal kvinnen ha opplevd situasjonen som uproblematisk, men Gjelsvik har måttet legge seg flat og sagt han «utviste dårlig rolleforståelse og dømmekraft».

Episoden får ekspert til å reagere.

– Man går ikke rundt og kliner på jobb. Da er man på jobb. Det burde være en selvfølge og slik adferd ikke er greit, sier arbeidslivsekspert Trine Larsen til TV 2.

– Alvorlig

Hendelsen skjedde etter kommunaldepartementets sommerfest i fjor, der flere ansatte reiste videre til London Pub.

– Mange glemmer at man som leder fortsatt er på jobb, selv om man ikke lenger er på et arrangement i regi av arbeidsplassen. Og det gjelder spesielt når man har en lederrolle, sier Larsen.

Samtidig som Larsen mener det er formildende at kvinnen føler seg ivaretatt, er hun tydelig på at en leder ikke skal opptre slik.

– Jeg tror dette handler mye om maktbalansen på arbeidsplassen. Han er en mann med lederverv og det gjør saken alvorlig.

REAGERER: Arbeidslivsekspert Trine Larsen mener hendelsen er alvorlig fordi den berører flere av de ansatte. Foto: Corinne Alice N. Skau

Larsen mener at uavhengig om det var et kjærlighetsforhold eller «klining på fylla», så berører alltid slike situasjoner flere enn kun de to involverte.

– Det kan oppleves ubehagelig og kan skape en usikkerhet for mange ansatte i etterkant. Det er ettereffektene her som kanskje er det mest alvorlige.

Angrer på hendelsen

Kommunalministeren sier til TV 2 at hendelsen ikke burde ha skjedd.

– Jeg burde ha vært mer bevisst min rolle som statsråd og departementssjef i den situasjonen. Jeg utviste dårlig rolleforståelse og dømmekraft, og det ønsket jeg å være åpen om overfor partilederen og statsministeren om. Jeg burde ikke gjort dette, og det legger jeg meg flat for.



– Hvorfor er det uakseptabelt at to voksne personer kysser på en fest?

– Kvinnen er ansatt i departementet, og derfor burde jeg ikke opptrådt slik. Jeg burde ha vært mer bevisst min rolle som statsråd og departementssjef, og det er jeg lei meg for, sier Gjelsvik til TV 2.



Gjelsvik kom inn som kommunalminister i april 2022 i kjølvannet av at Odd Roger Enoksen (Sp) gikk ut av regjeringen etter avsløringer om at han hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne da han var statsråd i 2005.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Gjelsviks oppførsel ikke er akseptabel.

UAKSEPTABEL OPPFØRSEL: Statsminister Jonas Gahr Støre mener hendelsen på kommunaldepartementets sommerfest ikke er akseptabel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Sigbjørn kom selv til meg med denne saken i fjor. Jeg hadde grundige samtaler med ham om det som hadde skjedd. Jeg var opptatt av å få all fakta på bordet og at departementet fulgte opp hendelsen.

Statsministeren vektlegger og at kvinnen selv ikke skal ha opplevd situasjonen som ubehagelig, men at det ikke er slik en departementssjef skal opptre.

– Han var tydelig til meg på at han ikke burde gjort dette, og at det ikke skulle skje igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.