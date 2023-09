Ekspert om Huitfeldt-saken: – Flere objektive holdepunkter

– Det vil lett kunne fremstå som forskjellsbehandling av politiske grunner hvis Økokrim fortsetter å etterforske Ola Borten Moe, men ikke starter etterforskning i denne saken, sier jussprofessor Morten Kinander til TV 2.

Det har stormet rundt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter det ble kjent at ektemannen hennes, Ola Flem, kjøpte aksjer i et selskap som Huitfeldt hadde vært i møter med.

EKTEPAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem. De har fått mye oppmerksomhet på grunn av Flems aksjehandler. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Flem tjente rett i overkant av 384.000 kroner på aksjehandelen.

Onsdag uttalte Økokrim at de vurderer å ta ut etterforskning av Anniken Huitfeldt og ektemannen.

SISTE: Torsdag ettermiddag kom avgjørelsen: Økokrim åpner ikke etterforskning av saken.

– Flere objektive holdepunkter

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui, forteller til TV 2 at for å starte etterforskning på politiet ha rimelig grunn til mistanke.

IKKE HØY TERSKEL: Jussprofessor Jon Petter Rui forteller at det ikke er høy terskel for å starte en etterforskning. Han er også leder for utvalget som skal granske Baneheia-saken. Foto: Magnus Espeseth Kaslegard / TV 2

– Politiet må ha noen objektive holdepunkt. Men det er ikke veldig høy terskel for å åpne etterforskning.



Ut ifra det han har lest i media, ser Rui flere objektive holdepunkter i Huitfeldt-saken.

– For det første så foreligger det grovt brudd på habilitetsregelverket, mer spesifikt regelverket som går på kjøp og salg av verdipapir, sier Rui til TV 2.



Huitfeldt har tidligere uttalt til TV 2 at hun ikke visste om ektemannens kjøp og salg av aksjer, og at ektemannen ønsket å ta hensyn til innside.

JUSSPROFESSOR: Jon Petter Rui, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– En uaktsom eller ubevisst handling er fortsatt straffbart. I tillegg bor de sammen. Det hjelper ikke å si at man med vilje ikke har delt informasjon. Det er ting som bør klargjøres og undersøkes.

Etter Økokrims avgjørelse om å ikke åpne en etterforskning slår TV 2 igjen på tråden til Rui.

– De sitter vel på noen informasjon som vi ikke gjør, eller så har de vurdert det annerledes, sier Rui til TV 2.



– Etterforskning kan fjerne tvil



Rui understreker at selv om Økokrim skulle startet en eventuell etterforskning, så trenger ikke det å bety slutten på visa for utenriksministeren.

– Politiet kan henlegge på intet straffbart forhold. Hvis de finner ut at de ikke har gjort noe straffbart, så er jo det det beste stempelet man kan få, sier Rui til TV 2.

KAN KOMME TIL GODE: En eventuell etterforskning kan fjerne tvil og komme til gode dersom saken henlegges, forteller Rui. Foto: Tore Meek / NTB

Han sier at det å opptre objektivt, og undersøke og henlegge saker det der ikke har skjedd noe straffbart også er en viktig funksjon politiet har.

– Etterforskningen kan fjerne tvil og være til gode.



– Rykter kan leve videre



Tidligere Økokrimleder og advokat Erling Grimstad tror folk misforstår hva det ligger i at man tar ut en etterforskning. I likhet med Rui trekker han frem at en etterforskning ikke betyr at vedkommende er skyldig.

– Politiet finner selvsagt ikke ut hva som har skjedd med mindre man gjennomfører en etterforskning. Det er ikke uvanlig at en sak som etterforskes ender med å bli henlagt, sier Grimstad til TV 2.

ADVOKAT: Erling Grimstad har både vært leder og nestleder i Økokrim, og er i dag advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Foto: Knut Falch / NTB

Etterforskningen kan for eksempel vise at det ikke har skjedd noe straffbart, eller at det ikke er tilstrekkelige bevis for straffbare handlinger, forteller Grimstad.

– Ektefeller har ikke plikt til å vitne mot hverandre, så Økokrim må finne objektive holdepunkter enn forklaringer fra ektefellene i en eventuell etterforskning. Det kan gjøre det utfordrende å oppklare en sak.



Det kan likevel være ulemper med å ikke ta ut en etterforskning.

– Hvis de ikke starter etterforskning kan rykter og spekulasjoner leve videre. Det er uheldig for de involverte, og kan være uheldig for tilliten til politikere , sier Grimstad til TV 2.