Ekspert om høstens matpriser: – Nå er jeg optimistisk

Ivar Pettersen tror prisstigningen på matvarer nå har stabilisert seg, men juli-tallene kommer nok som et sjokk.

Dagligvareekspert Ivar Pettersen tror ikke det vil bli noen store prishopp utover høsten.

– Mye tyder på at vi vil ha en ganske rolig prisperiode foran oss i Norge.

Ifølge Pettersen skyldes det blant annet at vi nå ligger på et prisnivå som i større grad følger internasjonal prisutvikling.

STABILT: Lite tyder på at kvitteringen kommer til å sjokkere oss enda mer fremover. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Vi har hatt en voldsom økning de siste tre månedene i forhold til nabolandene.

– I juni lå vi på ti ganger så mange prosentpoeng som Danmark, og dobbelt så høyt som Sverige. Det er ganske oppsiktsvekkende, mener han.



Økningen ble forskjøvet

Ifølge Pettersen handler den eksplosive veksten om at Kiwi holdt igjen på prisstigningen i februar.

Prisstigingen var nemlig uunngåelig på grunn av det internasjonale markedet. Derfor har vi fått den samme veksten, men mer konsentrert over de tre siste månedene.

– Prisstigningen ble med andre ord blitt forskjøvet.

Dette tror han nå vil stabilisere seg slik at Norge går over til å få en mer normal prisstigning.

– August har ofte negativ prisutvikling på mat, og det blir nok en ganske rolig prishøst om det ikke skjer noen store forstyrrelser internasjonalt, sier Pettersen.

Ett unntak

Når vi får tallene for juli tror Pettersen vi vil til å se en mye kraftigere prisstigning enn landene rundt oss.

– Jeg er optimistisk for høsten, men vi kommer nok til å få et lite sjokk.

Det henger også sammen med jordbruksoppgjøret, som er en anledning for aktørene til å øke prisene.

– Kan det tenkes at dagligvarekjedene eller industrien utnytter prishoppet og øker prisene per enn nødvendig for profitt?

– Det virker som at dagligvarekjedene har en stabil måte å prise varene på, og jeg tror ikke de utnytter situasjonen grovt. Det er det ingen grunn til å tro, men de klarer seg godt for å si det sånn, sier han.

TILPASSET: Varene i butikken følger nå i større grad internasjonal utvikling ifølge Pettersen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Lite tilsier store økninger

Ifølge Øystein Foros, professor ved NHH, er det vanskelig å spå hvordan høsten blir, da det er mange faktorer som spiller inn.

– Det er faktorer som trekker i ulike retninger, men det er ingen store ting som tilsier at det blir like store prisøkninger som det siste halvåret, men heller en sakte økning over tid.

Det at kronen begynner å bli sterkere kan hjelpe på.

– Varer som kjøpes fra utlandet får billigere innkjøpspris, og mye av det vi handler på matbutikken kommer fra utlandet, sier Foros.

INGEN SPÅMANN: NHH professor Øystein Foros mener lite tyder på høye prisstigninger, men det er vanskelig å si. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På norske varer kan jordbruksoppgjøret være avgjørende.

– Etter jordbruksoppgjøret velger produsentene som Tine og Q-meieriene hvor mye de vil øke prisene overfor matvarekjedene. Så velger kjedene igjen hvor mye de øker prisen for kundene.

– Det er rimelig å tenke at dagligvarekjedene vil øke prisene til oss, sånn er det med alle varer, sier han.

På sikt er det innkjøpsprisene til kjedene som vil avgjøre hva varene vil koste for oss forbrukere, tror Foros.

Stor oppmerksomhet holder prisene nede

Han tror heller ikke at dagligvarekjedene vil utnytte denne situasjonen og øke prisene mer enn nødvendig.

– Mitt inntrykk er at den enorme oppmerksomheten prisøkningene har fått fører til skjerpet konkurranse mellom kjedene. Det har en altfor stor nedside ved å øke prisene mye.

Han peker på at da Kiwi ikke økte prisene slik som de andre kjedene 1. februar i år, hadde det stor omdømmeeffekt for dem, og kundene strømmet til.

– Dette er en bransje med lave marginer, men det er god business fordi det er snakk om fryktelig stort volum.