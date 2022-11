Ekspert om «hjemmelagde» sjødroner: – Reodor Felgen-løsning

ANGREP: Droneangrepet mot marinebasen på Krim-halvøya skal ha skadet minst tre fartøyer. Satellittbildet, fra april, viser den russiske missilkrysseren «Moskva» i Svartehavet, nord-øst for Sevastopol. Foto: Maxar Technologies

Morgenen 29. oktober ble havna i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya utsatt for et stort droneangrep.

Havna huser fartøy tilhørende den russiske marinen og deres svartehavsflåte.

Minst tre russiske fartøy ble truffet i angrepet. Svartehavsflåtens selve flaggskip, Admiral Makarov-fregatten, ble tilsynelatende truffet, viste videoer fra området.

Russland innrømmet at ett skip ble skadet i droneangrepet.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal 16 droner ha vært i aksjon. Sju av dem var sjødroner, eller USV-er (Unmanned Surface Veichle), ifølge Russland.

Russland gikk kjapt ut og la skylden på Ukraina for angrepet. Storbritannia ble også anklaget for å ha en finger med i spillet. Disse anklagene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men det antas at Ukraina sto bak.

Etter angrepet trakk Russland seg fra avtalen om å frakte korn via Svartehavet.

Hylller angrepet

Pavlo Lakiychuk er ifølge Kyiv Independent tidligere kommandør i den ukrainske marinen, militæranalytiker og ekspert på sikkerhetssituasjonen rundt Svartehavet.

Militæranalytikeren var ikke overrasket da det ble meldt om angrep mot havna i Sevastopol i oktober.

I forkant av angrepet ble det spredt et bilde av en sjødrone liggende i vannkanten i nærheten av havneområdet. Bildet skal være tatt av en russer, og viser en sjødrone på størrelse med en kajakk.

VÅPEN: Dette bildet spredde seg i sosiale medier i forkant av angrepet, og skal vise en sjødrone av samme type som ble brukt mot marinebasen. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

– Bare to uker tidligere fant russerne sjødroner i Kozacha Buktha-området. Bildene av dette stemmer overens med bildene fra angrepet mot Sevastopol, sier militæranalytikeren til Kyiv Independent.

Han hevder sjødronene som ble brukt er Ukraina-produsert, og han hyller måten operasjonen ble gjennomført på.

Kyiv Independent skriver at den lave kostnaden, muligheten til manøvrering og effektiviteten gjør at angrepet beskrives som et revolusjonerende øyeblikk i moderne sjøkrigføring.

– Det er en ny måte å føre krig på havet på. Ingen har gjort noe lignende før, sier Lakiychuk til avisen.

– Ren propaganda

Mens kilden til Kyiv Independent slår fast at våpenet er produsert i Ukraina, er orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen mer tilbakeholden om opphavet til dronene.

– Vi kan ikke slå fast med 100 prosent sannsynlighet at dronene er laget i Ukraina, men det er en overveiende sannsynlighet for det.

Strømmen sier teknologien bak disse sjødronene ikke er avansert.

– Det er lett innenfor kapasiteten til Ukraina, og dronene er egentlig noe Reodor Felgen kunne ha laget i naustet, sier orlogskapteinen.

Uttalelsene om at angrepet mot Sevostopol og bruken av sjødroner er «revolusjonerende» og knapt kan sammenlignes med noe annet, svarer Strømmen følgende på:

– En slik påstand er bare ren propaganda, eller et resultat av total mangel på sjøkrigshistorie. Lavkost-angrep mot forsvarte havner har vi sett siden antikken og gjennom hele historien. Dette er ikke noe nytt, man har bare brukt et litt annerledes våpen enn tidligere.

HISTORIE: Orlogskaptein og Phd-stipendiat, Tor Ivar Strømmen, mener den ukrainske militæranalytikeren tar litt vel hardt i. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bygd på vannscooter-teknologi

Sjødronene er basert på kommersielle vannscootere, og kan komme opp i en hastighet på opp imot 50 knop, eller 92 km/t, ifølge Strømmen.

– Dronen russerne fant på stranda har brennrør i baugen, av en type som tilsvarer hva en sovjetisk FAB-500 bombe bruker. Dette er en utløser som avfyrer sprengladningen når den treffer målet fysisk.

Det kan altså trekkes sammenligninger til de flyvende kamikaze-dronene brukt i Ukraina, som har blitt mye omtalt.

– Slik en iransk kamikaze-drone er en lavkost kryssermissil, så er en USV av denne typen noe vi kan kalle en lavkost torpedo. Den gjør i prinsipp samme jobb som et langt mer avansert system – men med mindre sannsynlighet for avgjørende effekt – og med større sannsynlighet for å bli tatt ut før den når målet.

SCOOTER: Tor Ivar Strømmen sier teknologien bak sjødronene er basert på vannscootere. Foto: ANB

Strømmen sier disse sjødronene er lette å rigge opp.

– Tilsvarende droner har blitt benyttet ved flere anledninger også i Rødehavet – av Houthiene, som utvilsomt ligger langt bak Ukraina når det kommer til både fasiliteter, tilgang på utstyr og kompetanse.

Srømmen sier sjødronene har «svær lav signatur», og at de kan endre kurs så ofte at de er vanskelige å treffe med artilleri.

– De mest effektive motmidlene er helikoptre med tunge maskingevær og nærforsvar med optisk styring. Dessuten kan dronens styresignaler «jammes» (Forstyrrelse eller blokkering av radiosignaler), som gjør dronene nærmest helt ufarlige.

Det som imidlertid er utfordrende ved bruk av sjødroner, er rekkevidden. Hvordan kan ukrainerne ha styrt dronene opp imot 300 kilometer fra eget territorium?

Strømmen mener det er tre muligheter.

1. At sjødronene ble sendt ut fra et sjøfartøy.

2. De kan ha blitt styrt med satellitt-samband.

3. Dronene kan ha blitt styrt av spesialsoldater eller andre på land i Seavstopol-området.

Orlogskapteinen mener alternativ nummer to er mest sannsynlig.

– Dette er mulig og absolutt mest sannsynlig, ettersom dronen som russerne fant, har det som ligner en satellitt-antenne bak på dronen.

Kan komme flere lignede angrep

Bruk av slik teknologi for å styre en drone er heller ikke veldig komplisert, og blir i stor grad brukt på større, flyvende droner, forteller Strømmen.

– Teknologien har Ukraina allerede fått tilgang på både kommersielt, men ikke minst gjennom alle de ulike dronene de har fått eller kjøpt fra ulike land og leverandører.

– Er det grunn til å tro at Ukraina vil kunne gjennomføre nye, lignende angrep mot russiske mål ved hjelp av sjødroner?

– Absolutt, men et tilsvarende angrep som mot marinehavna i Sevastopol er ikke sannsynlig. Slike angrep kommer normalt bare som en overraskelse én gang, sier Strømmen.