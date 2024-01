Nyåret startet med kaos på veiene og store utfordringer for lokalsamfunnet i store deler av Sør-Norge.

Snøen laver ned i så store mengder at flere skoler i Agder vil holde stengt på onsdag, Foodora stenger i hele Agder og togene har store problemer i Vestfold.

Også i Oslo og Akershus sliter kollektivtrafikken.

Alt dette har ført til at Vegtrafikksentralen har oppfordret folk til å ha hjemmekontor dersom de kan.

Ifølge eksperter på arbeidsliv kan hjemmekontor på snøfylte dager som i dag gjøre at man er mer effektiv enn på vanlige dager på kontoret.

Betydelig økning

Nils Brede Moe i Sintef har forsket mye på hjemmekontor.

Han er helt klar på at det å la de ansatte være på hjemmekontor på dager hvor ekstraordinære hendelser gjør det vanskelig å komme seg til kontoret, kan øke effektivitet til de ansatte.

– Dersom vi ikke trenger å pendle til og fra jobb, sparer vi tid. Undersøkelser viser at opptil 30 prosent av den sparte tiden brukes på jobb, sier Moe.

Han sier at når man ikke har like mange avbrudd i en arbeidshverdag, så får man også gjort mer. Men han understreker at dette er helt avhengig av at man vet hva man skal gjøre den dagen, og hvilken type arbeidsoppgaver man har.

FORSKER: Nils Brede Moe er klar på at dersom vi slipper å pendle til jobb, så får man gjort mer i løpet av dagen. Foto: Ole Martin Wold

– Vi vet at pendling skaper stress. Og skal man være produktiv på jobben, så er det en fordel å ikke være stresset. Så kan vi slippe unna stresset med pendling, så får vi og en bedre arbeidshverdag.

– Og spesielt på slike dager som i dag hvor det er ekstra stressende.

– Helt innafor

For arbeidslivseksperten Trine Larsen er det klart at hjemmekontor på dager hvor det av ulike årsaker er problematisk å komme seg til jobb, vil ordningen være helt ypperlig.

– Man må ha tillit til at folk ikke sniker seg unna. Og et ansettelsesforhold er jo bygget på mye tillit for begge parter.

Hun mener det er viktig å kunne ta i bruk hjemmekontor på slike dager, selv om det blir mindre og mindre applaudert av arbeiderne som sitter på hjemmekontor.

EKSPERT: Trine Larsen tror at det er mange som nok hadde gledet seg til å treffe kolleger i dag, og som ikke er så fornøyd med å sitte på hjemmekontor. Foto: Corinne Alice N Skau

Mange unge opplever å bli demotivert av ledere som er på hjemmekontor så fort de kan, ifølge Larsen. Det er og flere som ikke trives på hjemmekontoret fordi man ikke kan spørre kollegaer om ulike ting.

– Noen er nok frustrert over at folk sitter litt mye på hjemmekontor, men på slike dager som dette, så er det helt innafor, sier Larsen.



Hun tror at det nok alltid vil være noen som prøver å snike til seg en ekstra fridag når vi blir oppfordret til å være på hjemmekontor, men understreker at de aller fleste nok vil gjøre en god jobb.

– Jeg tror heller at det er mange som er skuffet over at de ikke får komme seg ut av huset og truffet kolleger etter en lang jul, fortsetter hun.

Det er også Moe enig i. Han sier det nok er snakk om ytterst få personer som nå prøver å snike seg unna jobben – og at det i så fall bør være et tegn.

– Gjør du det i dag, så bør du kanskje se etter en jobb som du engasjerer deg mer for, sier han.

Ikke ideelt lenge

Men forskningen på om man faktisk er mer effektiv på hjemmekontor peker litt i begge retninger.

For ifølge Arne Bernhardsen, som er arbeidslivsekspert, kan noen fungere veldig bra på hjemmekontor. Men for andre kan fritidsaktiviteter ta overhånd.

– Et allment råd er jo at det å jobbe hjemmefra i lengre perioder ikke er ideelt. Arbeidstakeren gjør kanskje oppgavene bedre, men de velger i større grad å gjøre de oppgavene de selv vil.

KAOS: I Arendal måtte flere brøyte frem fortauet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Og det er ikke alltid like ideelt for en arbeidsgiver.

Men han er klar på at på slike dager som dette, er det best at lederne er rause med sine ansatte dersom det er mulig å jobbe hjemmefra.

– Det er nok ikke for lett å velge hjemmekontor. Og når Vegtrafikksentralen ber oss om å være hjemme, så er det en god melding til virksomhetene om at det ikke er forsvarlig å kjøre.

– Det har heller ikke en stor nytte at alle står i kø hele dagen, eller at man kommer for sent fordi man måtte måke seg ut av innkjørselen først.