Ekspert om droneobservasjon: – Vi bør være årvåkne

En fremmedmakt kan ha to motiver bak en droneoperasjon i Norge, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

I kjølvannet av Nord Stream-lekkasjene i Østersjøen i september og mistenkelige droneobservasjoner, har beredskapen i Norge blitt trappet opp.

Tirsdag ble en russer pågrepet av politiet på grensestasjonen Storskog i Finnmark. Han var på vei ut av Norge med to droner.

Og torsdag kveld observerte Forsvaret en drone ved prosessanlegget Kårstø i Rogaland. Politiet har samlet inn informasjon, men ønsker ikke å utdype hva denne informasjonen innebærer.

– Det kan være en sammenheng mellom disse to hendelsene, men det behøver ikke være det, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2.

Oppklaring eller psykologi

Han sier det er vanskelig å si eksakt hva droneobservasjonen på Kårstø dreier seg om.

– Det kan være veldig mye forskjellig. Alt fra noe uskyldig til noe mer alvorlig. På grunnlag av det vi har hørt så langt er det veldig vanskelig å trekke noen slutning om hva det er, sier Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen sier en fremmedmakt kan ha flere motiver bak en droneoperasjon.

– Det kan være oppklaring, som man kaller det på militærspråk, altså en operasjon for å finne detaljer om objektet. Eller det kan rett og slett være en del av den psykologisk krigføringen som foregår mot Vesten, sier Diesen.

Krever årvåkenhet

Han skisserer en mulig teori: En fremmedmakt ønsker å skape usikkerhet og bekymring, for å skape et bilde av at krigen rykker nærmere Norge.

– For Russland kunne det vært et virkemiddel for å bekymre og påvirke Vesten til å ikke fortsette støtten til Ukraina, sier Diesen.

SPENT: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier man ser en effekt av de nye beredskapstiltakene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Kan disse hendelsene være en advarsel mot Norge?

– Jeg vil ikke kalle det en advarsel. Det er mer et spørsmål om Norge og andre vestlige land kommer til å bli redde eller engstelige.

Diesen presiserer at disse hendelsene, selv om det ikke er bekreftet at Russland står bak, skaper grunn til å følge situasjonen svært tett.

– Dette betyr at vi bør være årvåkne. Og det er veldig bra at de som nå bevokter objektene, gjør observasjoner. Slik får man en effekt av de tiltakene som er iverksatt.