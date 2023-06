Ekspert: Nato legger hemmelige forsvarsplaner

– Nato må forholde seg til et større og mer komplekst trusselbilde, sier NUPI-ekspert.

En av Natos viktigste hovedsaker går «under radaren» mens det uformelle utenriksministermøtet pågår i Oslo, mener seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Mens fokuset er på det politiske under møtet i Oslo, går de andre prosessene i det stille, sier Friis og sikter til det pågående arbeidet med å styrke forsvarsalliansen.

– I det stille

Nå forbereder Nato hemmelige planer for hvordan alliansens medlemsland skal svare på et russisk angrep.



– Det lages planer for hvordan Nato skal styrkes, og forsvarsplanene skal landes til toppmøtet i Vilnius i juli. Disse planene legger føringer på hva landene skal stille opp med, sier Friis til TV 2.

Ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken står tre hovedsaker på dagsordenen før toppmøtet i Vilnius: Fortsatt støtte til Ukraina, Sveriges medlemskap og styrking av forsvarsalliansen.

USAs utenriksminister Anthony Blinken på en pressekonferanse på Nasjonalmuseet i Oslo etter Natos uformelle utenriksministermøte. Foto: Javad Parsa / NTB

Under Nato-toppmøtet i Madrid i 2022 ble Russland erklært som den mest betydelige og direkte trusselen.

– Dette er den største overhalingen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt, sa Stoltenberg om toppmøtet i Madrid.

Skal «forsvare hver tomme»

Mens det under den kalde krigen ble lagt planer mot store angrep fra Sovjet og Warszawapakten, er det nå behov for hurtigreaksjonsstyrker, for å «forsvare hver tomme av alliert territorium», som det heter i Natos strategiske konsept.



Hypersoniske våpen, droner, hybride virkemidler og korte varslingstider er noen av utfordringene som Nato står overfor.

Det nye strategiske konseptet som ble vedtatt i Madrid betyr at det innføres blant annet nye regionale forsvarsplaner. Flere styrker er satt i forhøyet beredskap, og det utplasseres kampklare styrker på østflanken.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt i samtale med USAs utenriksminister Antony Blinken under Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo. Bak står utenriksminister Annalena Baerbock fra Tyskland og utenriksminister Vassilis Kaskarelis fra Hellas. Foto: Lise Aaserud / NTB

I Norge er beredskapen trappet opp fra fase 0 til fase 1, og Forsvaret har siden 1. november stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.

Mye har endret seg siden den kalde krigen, forklarer Friis:

– Det er dobbelt så mange Nato-medlemmer og et større geografisk område. Både Nato og EU må forholde seg til et større og mer komplekst trusselbilde, sier NUPI-forskeren.

Økt tilstedeværelse

I fjor kunngjorde USAs president Joe Biden at «trusler fra Russland» etter invasjonen av Ukraina skulle møtes med økt militær tilstedeværelse.

Siden 2022 har det vært flere eksempler på at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg.

Nylig besøkte verdens største krigsskip Oslo, før det satte kursen nordover for en nordisk luftøvelse.



Ifølge Pentagon er det utplassert nye, taktiske atomvåpen i Europa. Våpnene har til hensikt å avskrekke Russland fra å bruke kjernevåpen i Europa.



En forsvarsavtale har gitt USA mulighet til å bygge egne forlegninger og lagre utstyr på tre norske flybaser og en marinebase. I utgangspunktet ville USA ha tilgang til 20 norske militærbaser.

USA skal investere milliarder på Rygge flystasjon, og byggeprosjektene starter i sommer.

EU og Nato har etablert en arbeidsgruppe som skal styrke samarbeidet om å beskytte blant annet undersjøisk infrastruktur.