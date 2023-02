Ekspert mener Silje (5) kan ha blitt skadet av barn

En lege åpner for at skadene til Silje Marie Redergård (5) kan ha blitt påført av små barn, men også av en voksen. Samtidig kan politiet ha gått glipp av sentral informasjon fra vitner som ikke lenger lever.

Fem år gamle Silje ble drept på Tiller utenfor Trondheim i oktober 1994.

Tre gutter på fire, fem og seks år fikk den gang skylden for dødsfallet. Saken ble henlagt på grunn av deres lave alder.

Høsten 2021 publiserte NRK en dokumentarserie som avdekket en mangelfull etterforskning. Kort tid etterpå besluttet statsadvokatene i Trøndelag at saken skulle etterforskes på nytt.

Blant de sentrale spørsmålene politiet har stilt seg, er om barn i alderen fire til seks år kan ha påført skadene, slik politiet slo seg til ro med i 1994.

Døde trolig av nedkjøling

Rettsmedisineren Inge Morild har fått jobben med å gå gjennom obduksjonsrapporten fra 1994.

Etter det TV 2 får opplyst, mener Morild at obdusentene i sin tid gjorde en god jobb.

RUTINERT: Rettsmedisiner Inge Morild er blant landets aller mest erfarne. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han mener at Silje ble påført «gjentatt stump vold» som slag, spark eller tråkk, men at disse skadene ikke var dødelige fordi de ikke ble påført med spesielt stor kraft.

Skadene kan imidlertid være en medvirkende årsak til at Silje døde.

Morild trekker frem nedkjøling som en «svært sannsynlig dødsårsak», ifølge TV 2s opplysninger.

Holder mulighetene åpne

I fjor sommer, da etterforskningen var godt i gang, ba politiet Morild om å svare konkret på om Siljes skader kunne være påført av barn mellom fire og seks år.

UTE OG LEKTE: Politiet slo raskt fast at Silje Marie Redergård (5) var drept av jevnaldrende barn. Mange år senere ble det beordret ny etterforskning. Foto: Privat

Han mener hopp, tråkk og spark med full kraft fra en voksen person ville påført større skader enn 5-åringen hadde, men Morild skriver at «litt svakere kraftanvendelse fra en voksen person kan nok også gi denne typen skader».

Han skriver videre at «undertegnede ser ikke bort fra at flere barn i alderen 4-6 år vil kunne klare å fremkalle tilsvarende skader ved gjentatte hopp, spark og tråkk mot et liggende barn».

Morild ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål om hans konklusjoner.

Så tre ungdommer løpe

I løpet av den neste måneden er det ventet at påtalemyndigheten skal offentliggjøre utfallet av den nye etterforskningen.

TV 2 er kjent med at over 40 personer er avhørt i saken. Flere av dem er aldri avhørt tidligere. Også flere av politibetjentene som etterforsket saken i 1994, er avhørt.

Selv om saken nå er ferdig etterforsket, er det fremdeles fem navngitte personer politiet svært gjerne skulle ha pratet med. Felles for dem er at de ikke lever lenger.

I en rapport skrevet i mars i fjor lister politiet opp hvem de er og hvilken rolle de har i saken.

En av personene er en kvinne som i 1994 var 70 år gammel. Politiet har funnet henne i en gammel utgave av Adresseavisen, som er regionavisen i Trondheim.

I en rapport skriver politiet at kvinnen sa til Adresseavisen at hun mener hun så tre ungdommer i 12-16-årsalderen løpe fra åstedet omtrent klokken 15.15.

ÅSTEDET: På under 48 timer konkluderte politiet med at gjerningspersonene var barn. Foto: TV 2

Politiet fikk første melding om at Silje var funnet død da en person ringte nødnummeret klokken 16.01.

Så fire gutter

Politiet avhørte aldri den 70 år gamle kvinnen i 1994, men snakket kort med henne i forbindelse med en rundspørring. En rundspørring går ut på at politiet går en runde i et nabolag og banker på alle dører.

Overfor Adresseavisen spekulerte kvinnen i at ungdommene kunne ha sett Silje død på bakken.

En annen kvinne politiet gjerne skulle ha snakket med, var i kontakt med politiet under samme rundspørring i 1994. Heller ikke hun ble avhørt den gangen.

Under rundspørringen fortalte hun til politiet at hun hadde kommet hjem klokken 14.15 den aktuelle dagen, og at hun hadde barnebarnet sitt i bilen.

Da de gikk ut av bilen og inn i leiligheten, så de fire gutter som befant seg i området.

SORG: Det ble flagget på halv stang i tiden etter at Silje ble funnet død. Foto: TV 2

Hun antar at guttene var i 14/15-årsalderen, men klarer ikke å beskrive dem nærmere enn at én av dem hadde pannebånd.

Barnebarnet har i dag blitt en kvinne i 40-årene. I mars i fjor møtte hun opp på en politistasjon for å forklare seg i saken.

Kvinnen kjenner ingen av de tre guttene som i sin tid ble utpekt som gjerningspersoner. Hun husker i det hele tatt svært lite fra tiden da Silje ble drept.

Mener gutter virket redde

En tredje kvinne som politiet ønsket å prate med, var inne til avhør samme kveld som drapet skjedde.

Da fortalte hun om to unge gutter som løp nedover en skråning ikke langt fra åstedet en gang mellom klokken 15.50 og 16.00 på drapsdagen.

«Dette virket påfallende på henne i og med at de virket redde, samt at den ene av de to sprang rett ut i den sterkt trafikkerte veien», heter det i avhøret fra 1994.

I tillegg har politiet listet opp to personer med familiær tilknytning til saken, som de hadde ønsket å avhøre dersom de fremdeles levde.

FÅR KRITIKK: Slik så det ut i akebakken da politiet rykket ut i oktober i 1994. Etterforskningen har senere måttet tåle sterk kritikk. Foto: Arkiv TV2

– Svært uheldig

Bistandsadvokaten til Silje Marie Redergårds mor, advokat Sigrun Dybvad, ønsker ikke å kommentere saken.

Det gjør heller ikke forsvarerene til henholdsvis 4- og 6-åringen, Tore Angen og Sigurd Klomsæt.

5-åringens advokat, Johannes Wegner Mæland, mener at konklusjonene fra Morild inneholder for mange ord av typen «kan» og «kunne» til at de kan vektlegges i noen retning.

– Det er svært uheldig at det ble gjennomført en så overfladisk etterforskning i 1994. En konsekvens av den overfladiske etterforskningen er nettopp vitner som ikke lenger kan avhøres, sier han.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiet i Trondheim.

Neste fredag er det ventet at påtalemyndigheten kommer med sin konklusjon av den nye etterforskningen.