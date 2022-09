Ekspert mener kongefamilien bør distansere seg fra prinsessen

Onsdag kveld meldte NRK at Epilepsiforbundet avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha Louise i 2020.

Forbundet bekrefter til statskanalen at uroen rundt prinsessen og Durek Verrett var en medvirkende faktor til at de ikke lenger ønsket Märtha Louise som beskytter.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø til NRK.

Like etter at nyheten var gjort kjent, opplyste ytterligere to forbund at også de vurderer å terminere samarbeidet.

De siste tre forbundene Märtha Louise er beskytter for, roser derimot prinsessens i sin rolle som ambassadør for dem.

– Et sterkt budskap

– Det er jo første gang at vi ser at kontroversene får slike konsekvenser, hvor et forbund ikke ønsker å ha en representant fra Kongehuset som beskytter, sier kongehusekspert Caroline Vagle til TV 2.

– Det sender jo et sterkt budskap.

Caroline Vagle har tidligere kommentert kongeparets uenighet med Durek Verrett og Märtha Louise. Se intervjuet her:

– Rammer kontroversene til Märtha og Durek Kongehuset som institusjon?

– Jeg vil ikke si at dette rammer Kongehuset under ett, for det rammer nok først og fremst Märtha Louise.

Samtidig påpeker Vagle at det er lenge siden prinsessen trakk seg tilbake fra Kongehuset, og at hun verken mottar apanasje eller gjennomfører oppdrag i regi av Kongehuset.

– Jeg tror nordmenn flest klarer å skille mellom den arbeidende kongefamilien og Märtha og Durek, sier hun.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Märtha Louises manager, foreløpig uten å lykkes.

INTERVJU: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise snakket blant annet om forholdet til kongeparet i intervju med TV 2. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ekstremt kontroversiell

– Vil Kongehuset som institusjon nå måtte skape avstand til prinsessen, som følge av kontroversene som har vært?

– Märtha har hele tiden hatt en del kontroversielle og spesielle bedrifter, som engleskolen, så vi er jo vant til at hun går sin egen vei, sier Vagle, og legger til et «men»:

– Det er klart at når Durek kommer inn i bildet er jo han ekstremt kontroversiell med uttalelsene sine, særlig i forhold til hva vi er vant til her i Norge.

Kongehuseksperten mener at kongefamilien har vært tydelig om hvor de står, og at de tar avstand fra de kontroversene som har vært.

Vagle mener det nå er viktig at Kongehuset distanserer seg fra prinsessen som følge av kritikken mot Durek, og påpeker viktigheten av at Norges trolig mest kjente familie også kommuniserer dette.

– Jeg mener det at kongefamilien kom på banen forrige uke var veldig viktig, og det var helt tydelig at de skjønte det selv.

– Om kritikken fortsetter videre vil de nok måtte kommentere dette ytterligere.