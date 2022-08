Ekspert kommer med klar vaksineoppfordring

Norge får trolig oppdaterte vaksiner i september. Vaksinekoordinator Richard Bergström kommer med en klar oppfordring til alle over 18 år.

SMITTE: Nye vaksiner vil trolig rulles ut i Norge om kort tid. Håpet er at disse beskytter bedre mot smitte enn de vi bruker i vaksineprogrammet i dag. Foto: Javad Parsa / NTB

Over fire millioner nordmenn over 18 år har takket ja til å ta en andre dose koronavaksine.

Når det kommer til tredje, har cirka én million avstått, viser FHIs vaksinestatistikk.

Årsakene er trolig sammensatt. Mange som har to doser og har vært smittet, ser kanskje ikke behovet. Dessuten kan personer i alderen 18 til 44 ta en oppfriskningsdose, men det er ikke anbefalt.

Ifølge vaksinekoordinator bør dette endre seg nå.

– Min personlige oppfatning er at alle som er vaksinert bør ta en dose til i høst, uavhengig av om man har tatt en, to eller tre fra før, sier Richard Bergström til TV 2.

Bergström er vaksinekoordinator for Sverige, men var også mannen som sikret Norge vaksiner.

Bedre beskyttelse

Torsdag skal oppdaterte vaksiner fra Moderna og Pfizer trolig godkjennes av EMA. Det betyr at vaksinene kan ankomme norske sentrallagre allerede neste uke.

Ifølge Bergström viser de kliniske studiene at den nye oppskriften beskytter langt bedre mot omikron enn vaksinene vi benytter i dag.

Det er bakgrunnen for oppfordringen.

– Om alle vaksinerer seg med disse, tror jeg at det kan bli betydelig mindre smittespredning til vinteren enn det vi skulle fått ellers, sier Bergström.

HÅPER: Richard Bergström håper de nye vaksinene er mer effektive mot smitte, så vi kan leve så vanlig som mulig med viruset. Foto: Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

I Norge har vi hatt anbefalte intervaller mellom oppfriskningsdosene, som er fastsatt av FHI.

Bergström mener det ikke spiller så stor rolle når man tok den forrige dosen før man tar den oppdaterte.

– De som har tatt to doser, fikk den kanskje for ett år siden. De som har tre, fikk kanskje sin i vinter i en gang. Da er helt klart tiden for å ta en oppfriskningsdose nå, sier han.

Infeksjon kan gi falsk trygghet

Det Bergström mener er noe mer usikkert, er hvordan man skal forholde seg til en oppfriskningsdose dersom man har hatt omikron i vår eller i sommer.

– Jeg hører mange som resonnerer slik: «Jeg har hatt omikron, og da bør jeg ikke vaksinere meg». Det synes jeg er feil. Beskyttelsen etter en gjennomgått infeksjon er veldig varierende fra person til person. Derfor synes jeg definitivt at man bør ta en dose til nå, selv om man har hatt omikron det siste halvåret, sier han.

Bergström presiserer at oppfordringen er til alle friske personer over 18 år, og at gravide og risikogrupper bør følge anbefalingene som allerede foreligger.

GODKJENT: Dersom de oppdaterte vaksinene blir godkjent, vil Norge motta fem millioner doser innen kort tid. Foto: Nam Y. Huh / AP / NTB

Ett hensyn står sterkest

Dersom de oppdaterte vaksinene blir godkjent, er det disse som vil bli anbefalt som oppfriskningsdose fremover, sier Geir Bukholm, som er assisterende direktør i FHI.

Han er imidlertid uenig i at alle friske voksne skal anbefales en ny dose bare fordi det har kommet en oppdatert vaksine.

– Det vurderes om og når flere grupper av befolkningen skal anbefales en oppfriskningsdose. Det er ikke kunnskap som tilsier at disse vurderingene vil bli påvirket av hvilke variantvaksiner som er eller blir tilgjengelig, sier Bukholm.

BESKYTTET: Geir Bukholm viser til at 91 prosent av befolkningen over 16 år er grunnvaksinert. – Det gir en høy grunn-immunitet i befolkningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bukholm mener de foreløpige dataene tyder på at man vil oppnå en betydelig effekt med å vaksinere med en oppfriskningsdose, uavhengig av om det er med den nye eller gamle vaksinen.

– Beskyttelsen mot alvorlig sykdom ser ut til å være nokså lik for gammel og ny vaksinevariant, men de nye variantvaksinene forventes å ha en noe bedre effekt mot smittespredning, sier Bukholm.

Han understreker at det først og fremst er behovet for å opprettholde beskyttelse mot alvorlig sykdom hos den enkelte som vil styre hvilke anbefalinger FHI gir.

En stor fordel

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det ville vært veldig positivt om de nye vaksinene er mer effektive mot smitte.

– Det er klart at hvis en vaksine hadde vært effektiv også mot smittespredning, så hadde det vært en stor fordel for mange, ikke minst hvis den viser seg å ha langvarig effekt, sier han.

BESKYTTELSE: Espen Rostrup Nakstad mener det blir spennende å se om oppdaterte vaksiner gir større beskyttelse mot smittespredning. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Selv om de kliniske studiene lover godt, mener Nakstad det er for tidlig å si noe om hvordan effekten blir når de tas i bruk.

– Alle justerte vaksiner må følges opp for å se hvordan de er i forhold til nye virusvarianter. Det kan være at korona blir litt som med influensa, hvor man må justere litt på vaksinen hvert år.

Vanskelig å ha oversikt

På spørsmål om beskyttelsen etter smitte varierer mye fra person til person, viser Bukholm til at det er flere variabler som spiller inn:

Både vaksinering med oppfriskningsdoser og naturlig gjennomgått infeksjon vil påvirke den enkelte persons beskyttelse mot sykdom, mener han.

– Men det er ikke lenger er så enkelt å ha oversikt over når og hvor mange ganger hver enkelt har gjennomgått sykdom. Det vil derfor fremover være mer hensiktsmessig å gi anbefalinger basert på aktuelle tildelte vaksinedoser og ikke på gjennomgått naturlig infeksjon, sier Bukholm.

SYKE: Geir Bukholm mener vi allerede har høy grad av beskyttelse hos de som er aller mest utsatt for å kunne bli alvorlig syke. Foto: Javad Parsa / NTB

Mener vi kan være trygge

Norge vil motta fem millioner oppdaterte vaksiner, hvorav halvparten vil være fra Moderna og halvparten vil være fra Pfizer.

Ifølge Bergström har begge vaksinene hatt like gode resultater gjennom de kliniske studiene og fremstår like.

– Det er mulig at det viser seg å være litt forskjell på vaksinene etter hvert. Modernas vaksine viste seg å være noe mer effektiv enn Pfizer, da det ble gjort oppfølgingsstudier i den virkelige verden, sier han.

Dagens vaksiner har vært i bruk i over halvannet år. Da de første skulle rulles ut julen 2020, var mange bekymret for om vaksinene var trygge siden de hadde blitt fremstilt på rekordtid.

Bergström mener vi ikke trenger å kjenne på den samme uroen nå med de oppdaterte vaksinene.

– Jeg synes vi skal føle oss veldig trygge nå. Vi har gitt cirka 1,5 milliarder mennesker en MRNA-vaksine. Veldig få har fått alvorlig bivirkninger. De oppdaterte bruker samme vaksineteknologi, men en litt annen tegning. Det finnes ingen grunn til å tro at det er forskjell med tanke på sikkerhetsprofilen, sier han.