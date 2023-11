Ekspert: – Kan eksportere bomber og kompetanse til nettverk i Norge

Natt til tirsdag var det en eksplosjon ved inngangspartiet til et hus i Drøbak. Politiet mener at det ikke var en tilfeldig hendelse.



Tidligere justisminister og leder av justiskomiteen på Stortinget Per-Willy Amundsen (Frp) hevdet at hendelsen viser at Norge er på vei mot svenske tilstander.



Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reagerte også kraftig og sa at politiet knyttet hendelsen til et kjent lokalt kriminelt miljø.

– Ikke svenske tilstander

Justisministeren avviste imidlertid at Norge er på vei mot svenske tilstander. En svensk gjengforsker er enig med statsråden.



– Dere har ikke svenske tilstander og kommer sannsynligvis aldri til å få det, sier Manne Gerell til TV 2.



EKSPLOSJON: I begynnelsen av oktober rykket svensk polit ut etter en eksplosjon i Huddinge sør for Stockholm, der et vanlig bolighus ble rammet. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB

Gjengforskeren mener at det i Sverige er mye mer segregering og mye større områder med problemer enn i Norge.

– Norske kriminelle nettverk er betydelig svakere og består av mye færre folk. Det kan rett og slett ikke sammenlignes. Når det er sagt, kan Norge komme til å røre seg i retning av Sverige om man ikke finner de riktige tiltakene, sier Gerell.



– Hva er de riktige tiltakene?

– Aller viktigst er det at politiet pågriper og får domfelt de som er involvert, og det har politiet i Norge vært gode på. Etter skytinger og grove voldsepisoder får norsk politi veldig ofte fellende dommer, mens svensk politi har slitt med det, sier Gerell.

FORSKER: Manne Gerell er svensk gjengforsker. Foto: privat

– Hvorfor er det sånn?

– Først og fremst fordi Norge har mindre kriminalitet enn Sverige generelt. Så få skyteepisoder som Norge har, det har ikke vi hatt siden 1990-tallet. Og når man har mye kriminalitet, har man mindre tid og ressurser til å etterforske hver hendelse, fortsetter gjengforskeren.

– Bør Norge frykte at fenomenet med sprengninger får fotfeste her?

– Dette med sprengninger handler både om kultur og kompetanse. Når individene i en kriminell gjeng lærer seg og aksepterer å bruke bomber, vil de gjøre det stadig oftere, sier Gerell og viser til hva som skjedde i Sverige for rundt ti år siden.

Håndgranater fra Balkan

Da fikk gjengene store partier med håndgranater fra Balkan. På et senere tidspunkt, da kulturen for å bruke eksplosiver var etablert, begynte man å bygge egne.

– Først var det termosbomber, der man stappet inn sprengstoff og en tråd. I dag ser vi langt mer avanserte bomber med bilbatterier som driver en detonator.



En enebolig i Kungsängen nord for Stockholm ble rammet av en eksplosjon tidligere i oktober. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

Gjengforskeren påpeker at svenske gjenger enkelt kan eksportere sin kompetanse til Norge.

– Svenske gjenger har nå denne kompetansen og kan enkelt eksportere både bomber og kompetanse til nettverk i andre land, som i Norge. Det er avgjørende at denne kulturen ikke får fotfeste, sier Gerell til TV 2.

Svenske nettverk i Norge

Kripos-sjef Kristin Kvigne sier at kriminelle nettverk i Sverige har aktivitet i elleve av tolv norske politidistrikter.



– Vi ser tilstedeværelse av svenske kriminelle nettverk i nesten alle politidistrikter, sa Kvigne i torsdagens sending av NRKs Debatten.

Kripos har tidligere opplyst at svenske nettverk har vært til stede i seks politidistrikter. Kvigne understreker at Kripos har identifisert det svenske Foxtrot-nettverket i disse seks distriktene.

Foxtrot-nettverket har en sentral rolle i gjengkrigen som har rystet Sverige den siste tiden.

– Jeg tenker det er bra at vi har kartlagt at de er her, for da kan vi legge ned en innsats, sier Kvigne.