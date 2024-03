Ekspert: – Ikke tilfeldig timing

ANGREP: Dødstallene er forventet å stige etter terrorangrepet i Moskva fredag kveld. Så langt er over 60 personer bekreftet omkommet. Foto: Alexander Avilov

Russland nekter for å selv stå bak det blodige angrepet i Moskva. – Vanskelig å stole på, mener ekspert.

Over 90 personer er døde og langt over 100 er skadet etter at maskerte personer tok seg inn på et konserthus i Moskva fredag kveld og skjøt rundt seg.



Teoriene om hvem står bak det som kan være det dødeligste angrepet i Russland på 20 år florerer. Terrorgruppen IS tok raskt på seg skylden for angrepet, men Ukraina peker på at Putin selv har iscenesatt angrepet.

Den russiske ekspresidenten Dmitrij Medvedev uttalte fredag at Russland skal svare kraftig dersom det var ukrainere som sto bak.

BRANN: Taket på konserthuset kollapset i forbindelse med angrepet fredag kveld. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Utelukker ingenting

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole (FHS), mener det er viktig å være forsiktig med å konkludere med hvem som står bak for tidlig.



– Det er utfordrende å stole på det russiske regimet og deres konklusjoner. Men amerikansk etterretning har tilsynelatende vært dyktige her og fulgt med på den Islamske Stat (IS) fra Afghanistan, der de har gode kilder.

TROVERDIG: Tom Røseth arbeider som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole /Stabsskolen. Han mener amerikansk etteretning virker troverdig. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Røseth mener teorien om at IS står bak angrepet fredag ikke er usannsynlig.

– IS har forsøkt å utføre operasjoner i tidligere Sovjet tidligere. De er kapable til det. IS i Afghanistan har over tid sett på Russland som en fiende og søker å påvirke Russland. Grunner til dette kan være Russlands håndtering av islam i sin føderasjon og deres forsøk på å påvirke Nord-Kaukasus som er dominert av islamske republikker.

Presidentvalget som mål

Journalist og forfatter Siri Lill Mannes tror heller ikke det er usannsynlig at IS kan ha gjennomført angrepet, med mål om å svekke Russland.

– Russland har profilert seg på en slags konservativ kristendom og at en gruppe som IS kan finne det som provoserende er jo en mulig teori.

– Ukraina anklager Russland for angrepet. Kan Putin selv som ha iscenesatt dette?

– Dette kommer heller ikke ut av det blå. Ukraina har god etterretning og i tillegg er det en historikk her som Ukraina selvfølgelig kjenner til, der FSB, russisk etterretning og sikkerhetstjenester, har vært anklaget for å stå bak terroraksjoner før. Det har det vært anklager om gjennom hele president Putins regjeringstid.

FORFATTER: Siri Lill Mannes mener IS kan ha hatt flere grunner til å ville svekke Russland. Foto: Annika Byrde

Mannes mener det kan være flere årsaker til timingen for angrepet.

– Teorien fra Ukraina om at Russland selv står bak kan jo komme av denne mobiliseringen som en sannsynligvis vil trenge fra Putin sin side, med nye soldater til Ukraina. Hvordan får man folk til å føle at det er nødvendig? Man har akkurat begynt å snakke om at dette er en krig og ikke en spesial operasjon.



Førsteamanuensis Røseth mener timingen for angrepet ikke virker tilfeldig.

– Det kan virke som det er timet i forbindelse med presidentvalget. Det var i hvert fall advarslene fra amerikansk etterretning. Russisk sikkerhetstjeneste arresterte noen personer lenger øst i Russland i starten av mars, og det er mulig dette var planlagt i forbindelse med valget.