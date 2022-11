Ekspert: – Forventer dobbel så høy strømpris i vinter

En rekordvarm oktober og mye nedbør i november har drevet strømprisene ned på det laveste nivået på over et år.

Fredag 11. november ble bunnen nådd med en spottpris på 2 øre kWt.

Norges vassdrags- og energidirektorat melder at fyllingsgraden i magasinene nærmer seg det normale etter en periode med mye regn. Men fortsatt er det stor usikkerhet angående vinteren forteller seksjonssjef Ann Myhrer Østenby til TV 2.

– Når det gjelder selve vannmagasinene går vi inn i vinteren med en bedre situasjon enn i fjor. Men i fjor var det ikke krig i Europa. Det er det nå. Derfor kan vi ikke friskmelde situasjonen som den er nå, sier Østenby.

USIKKERT: Ann Myhrer Østenby, Leder for Kraftsituasjon og ressurser i NVE Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Atomtrøbbel i Europa

Europa har som mål å frigjøre seg fra russisk gass. Men problemer ved en rekke atomkraftverk bremser den europeiske kraftproduksjonen.

I august ble et kjernekraftverk i Sverige stengt. Samtidig har oppstarten av atomkraftverket Olkiluoto i Finland blitt utsatt på ubestemt tid. I Frankrike må over 20 aldrende reaktorer stenges ned denne vinteren på grunn av store tekniske problemer. Dermed vil prisene presse seg oppover også denne vinteren sier Gert Ove Mollestad som er redaktør i Montel.

KRAFTKRISE: En rekke franske reaktorer må stenge ned. Foto: Francois Nacimbeni/AFP

– Det er mange problemer på likt. Det er fortsatt underskudd på gass, og en rekke atomkraftverk er ute av produksjon samtidig som at krigen forsetter. Vi må nok forvente dobbel så høy strømpris denne vinteren sammenlignet med i fjor.

DYR STRØM: Gert Ove Mollestad regner med høye priser i flere år fremover. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Dyr strøm i mange år

Mollestad regner med at prisen på strøm med nettleie og moms vil ligge på over 4 kroner kWt i januar. Og de dyre strømprisene er ventet å holde seg på et høyt nivå i flere år fremover. En ny prognose fra Statnett viser at strømprisene først vil gå mot det normale i 2027.

- Det vil ta litt tid før EU oppnår målet om å være uavhengig av russisk gass. Først i 2027 ser vi at prisene vil stabilisere seg på rundt 50 øre kWt. Men det avhenger blant annet av at Finland og Frankrike får satt atomkraftverkene sine i drift, sier Mollestad.