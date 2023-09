Ekspert foreslår å lage egen drapsgruppe

Få nordmenn har kommet tettere på psykisk syke drapsmenn og -kvinner enn Pål Grøndahl.

I jobben som psykologspesialist har han mange ganger vurdert om gjerningspersonen kan straffes eller ikke.

Den siste tiden har TV 2 publisert flere saker om 19 personer som ble drept i Norge mellom 2011 og 2020.

Samtlige gjerningspersoner ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet.

Forut for drapet hadde alle begått lovbrudd som senere ble henlagt av politiet fordi det var tvil om de kunne straffes eller ei.

Lørdag fortalte TV 2 at politiet aldri har undersøkt de 19 sakene for å finne ut om de kunne gjort noe for å stanse gjerningspersonen før drapet.

Her er forslaget

Pål Grøndahls forslag går ut på å etablere en gruppe som får i oppgave å rykke ut når en psykisk syk person begår et drap.

– Når det skjer alvorlige ulykker, får Havarikommisjonen ansvar for å granske hendelsen. Man kunne sett for seg at vi hadde en kommisjon i disse drapssakene også. De kunne gått inn for å systematisere og forsøke å se etter læringspunkter, sier han.

Han ser for seg at kommisjonen kunne bestått av personer fra politiet, helsevesenet og fra statistiske miljøer.

SAMLET STATISTIKK: I 2019 ga Pål Grøndahl ut boka «Om drap». Han har vært inne i svært mange norske drapssaker. Foto: Simen Askjer / TV 2

I første omgang ser han for seg et prøveprosjekt på tre år for å finne ut om kommisjonens arbeid har en effekt.

– Tror du en drapskommisjon kunne forebygget drap?

– Det kan jeg ikke vite, men vi skal vel ikke la noe være uprøvd heller. Vi er et nokså rikt land, sier Grøndahl.

Får bred støtte

TV 2 har vært i kontakt med SV, Frp og Høyre, som alle stiller seg positive til forslaget om å sette ned en drapskommisjon i Norge.

– Forslaget til Pål Grøndahl er godt. Det er mange saker der psykisk syke begår grufulle handlinger. Det må vi ta lærdom av, og vi må se om lovverket er godt nok til å håndtere hendelsene for å unngå at det skal skje igjen i fremtiden, sier Høyres justispolitiske talsmann Sveinung Stensland.

POSITIV: Sveinung Stensland, Høyres justispolitiske talsmann. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

– Jeg skal løfte dette spørsmålet inn i Stortinget, varsler Stensland.

– Ganske forferdelig

Lederen av Justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), mener at denne typen drap kan forebygges dersom man endrer lovverket.

VIL STRAMME INN: Frps Per-Wily Amundsen leder justiskomiteen på Stortinget. Foto: Markus Furnes / TV 2

Han mener at politiet og helsevesenet i større grad må få bruke tvang. Partiets forslag knyttet til dette har tidligere blitt stemt ned i Stortinget.

– Jeg tror det er nødvendig at vi har en kommisjon som går gjennom drapene som har vært. Politisk sett har man ikke hatt et system som har fungert. Det er ganske forferdelig.

– Det er potensielt liv som har gått tapt fordi vi ikke har et system for å håndtere farlige, psykiske syke personer på en god måte. Det er totalt uakseptabelt, sier Amundsen.

Stille fra Mehl

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde ikke anledning til å stille til intervju torsdag eller fredag denne uken.

SVs justispolitiske talsmann, Andreas Sjalg Unneland, støtter forslaget om en drapskommisjon.

Han regner med at justisminister Mehl kommer på banen.

VIL HA MEHL PÅ BANEN: SVs Andreas Sjalg Unneland mener det er på høy tid at man både gransker og lærer av drapene som er begått av psykotiske personer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg forventer at hun hopper på dette initiativet så raskt som mulig. Det er ingen grunn til å vente. Her har vi alvorlige saker med tragiske utfall. Da er det naturlig å forsøke å lære av dette slik at det ikke skjer igjen, sier Unneland.

Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinne, Maria Aasen-Svensrud, sier at hun ikke har diskutert opprettelsen av en drapskommisjon og derfor ikke kan svare på spørsmål om dette nå.