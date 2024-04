Ekspert: Disse utdanningene gir deg sikker jobb

– Det er ingenting som er tristere enn noen som utdanner seg ut i det store intet, sier Helene Frihammer fra NHO.



Hun snakker på vegne av næringslivet, og har en tydelig oppfordring til alle som skal søke høyere utdanning i år.

– Hvis man klarer å rette seg inn mot det næringslivet faktisk trenger, vil en i alle fall sikre seg jobb, sier Frihammer.

HVA NÅ?: Avgangselevene på Amalie Skram videregående skole diskuterer fremtiden. Fra venstre: Elise Skjærven Aas, Fredrik Albert Castro Fliflet, Hogne Enge Drange, Bak: Selma Vik-Thorbjørnsen Foto: Frode Hoff / TV 2

– Redd for å velge feil



– Jeg har ikke lyst til å velge en linje der det er risiko for å ikke få jobb, sier Hogne Enge Drange (18).



Han går nå i tredje klasse på Amalie Skram videregående skole, og er fast bestemt på å gjøre et gjennomtenkt valg før han hopper ut i studier.

– Man blir jo litt redd for å velge feil, sier Drange.



– Jeg har sett på nyhetene at mange nyutdannede politifolk ikke får seg jobb. Det ble jo et faresignal for meg som vurderte politiutdanning, sier han.

Nysgjerrig på kunstig intelligens

Sammen med klassekameratene, drøfter han ivrig hvilke jobber som vil finnes i fremtiden.

– Teknologien utvikler seg i et voldsomt tempo. Du vet ikke hva som kommer til å skje om fem til ti år. Kanskje regnskap kan bli gjort av kunstig intelligens, sier Drange.

Medelev Selma Vik-Thorbjørnsen (18) skal studere økonomi, og lar seg ikke skremme av klassekameratens hypoteser.

– Jeg skal bli sjef. Jeg har hørt at det kan være lurt å rette seg mot teknologistudier, men det er ikke helt min greie. Jeg tror det er gode jobbmuligheter innenfor økonomi og ledelse også, sier hun.

TEKNOLOGI: Det vil bli mer behov for folk med IT-kompetanse fremover. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Opptar mange

Avgangselevene er ikke de eneste som er opptatt av jobbsikkerhet.

En undersøkelse blant brukerne av nettstedet utdanning.no viser at studiesøkerne er langt mer opptatt av å velge et studie som fører til sikker jobb enn før.

– Det har vært en voldsom økning, sier Mona Mathisen. Hun er redaktør for utdanning.no og jobber i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

På bare ett år har tallet på de som mener jobbsikkerhet er avgjørende for utdanningsvalget steget fra 69 til 94 prosent.

TROR FOLK ER MER BEKYMRET FOR ØKONOMI: Mona Mathisen, avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Foto: Siren Storli / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kartleggingen viser også en betydelig økning i antall som vektlegger at utdanningen skal føre til høy lønn.



– Jeg tror det handler om at folk er mer bekymret for økonomi. De ser at det er dyrtid og at arbeidsledigheten stiger. Mange unge har ikke råd til bolig, sier Mathisen.

Dette er studiene som gir deg jobb

Men skal vi tro NHO, så er det altså jobber å få. Det gjelder bare å peile seg inn mot dem.



– Seks av ti bedrifter sier at de ikke får tak i den kompetansen de trenger. Det er behov for folk, sier regiondirektør Frihammer.

Hun viser til NHO sitt kompetansebarometer for 2023, en kartlegging av behovet til bedrifter i næringslivet.

YRKESFAG: Folk som kan et håndverk er ettertraktet i næringslivet. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Frode Sunde

– Sånn som det ser ut i arbeidsmarkedet, så trenger man ikke nødvendigvis å være så bekymret for å få seg jobb, hvis en søker seg mot de mulighetene som finnes i næringslivet, sier Frihammer.

Hun lister opp tre kompetanseområder som gjør deg ettertraktet i arbeidsmarkedet:



IT-utdanning

Ingeniør-utdanning

Yrkesfaglig kompetanse og håndverksfag (sveiser, maler etc.)

INGENIØRBEHOV: – Er du ingeniør i dag, er du definitivt attraktiv i arbeidsmarkedet, ifølge Helene Frihammer fra NHO. Foto: Stein Roar Leite

– Hvordan tror du den teknologiske utviklingen vil påvirke fremtidens arbeidsmarked?

– Kunstig intelligens er på full anmarsj i bedriftene. Det betyr at vi trenger utrolig mange flere som jobber med IT og har teknisk kompetanse framover. Særlig jentene har vi behov for at skal søke seg inn mot dette feltet, sier Frihammer.

Likevel er hun ikke bekymret for at KI skal erstatte folks jobber:

– Jeg tror vi vil se en del endringer i måten mange gjør arbeidet sitt. Men det er ikke sikkert det vil bli færre stillinger av den grunn. Jeg tror flere vil bruke KI som et arbeidsverktøy i tiden som kommer, sier hun.



Ikke alle liker realfag

Dersom du ikke er interessert i teknologi eller ingeniørfag har Frihammer følgende råd:

– Jeg vil anbefale å kikke på yrkene som blir etterspurt. Men så må en jo selvfølgelig søke seg inn mot de områdene man har både ønsker og talent for.

TENK SMART: NHO oppfordrer de som nå skal ta utdanning til å orientere seg i arbeidsmarkedet før de velger studie. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Men klarer man å rette seg inn mot det næringslivet faktisk trenger, så vil en i alle fall sikre seg i jobb, sier hun.

Mathisen fra utdanning.no mener det er flere veier til mål:

– Du har jo utdanning, og så har du veldig mange forskjellige veier til helt overraskende jobber. Så det er veldig vanskelig å være kategorisk og si hva som er «smart».

– Hvis du lykkes med noen ting, så må du kanskje ha en interesse for det, sier Mathisen.



Her er Mathisens beste tips til deg som skal velge utdanning: