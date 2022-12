Ekspert: Dette vil svekke Russland

Flere sivile ble drept og deler av Ukrainas strømnettverk og vannforsyning ble slått ut i et massivt rakettangrep fredag.

Ifølge ukrainske myndigheter ble det avfyrt rundt 70 raketter mot landet.

Lørdag melder ukrainske myndigheter at vannet og strømmen er tilbake flere steder.

Fredagens angrep er det største rakettangrepet mot Kyiv siden krigen startet, og målet til Russland er følgende: Ødelegge kritisk infrastruktur.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier Russland håper angrepene vil bidra til at ukrainerne gir opp.

ETTERRETNING: Tom Røseth er hovedlærer i etterettning ved Forsvarets høgskole. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– De vil at den ukrainske befolkningen skal fryse og gjerne sørge for at de er uten vann også. Det gjør at russerne håper at det skal svekke krigslysten, at de skal gi opp, avse territorier som Russland har ulovlig annektert og bøye kne for overmakten, sier han.

– Vil ha humanitær krise

Slik man har sett tidligere i krigen, har ukrainerne – og også Vesten – blitt det motsatte av det president Vladimir Putin ønsker: De har blitt mer samlende.

Det tror Røseth og andre eksperter også vil skje i dette tilfellet.

Men så langt er vi bare i den første vintermåneden, og det kan komme flere angrep.

Lørdag var det rundt 0 grader i Kyiv, men det har vært bitende minusgrader – og meldes om at temperaturene skal ned igjen.

BBC skriver lørdag kveld at det ukrainske forsvarsdepartementet tror Russland planlegger en offensiv, kanskje tidlig på nyåret.

– Det blir en enorm prøvelse for ukrainerne om russerne over tid klarer å begrense strømforsyningen til befolkningen, sier Røseth.

– Jeg tror Russland ønsker en humanitær krise som fører til flyktningstrømmer internt og til Vesten, og de håper at det gir en effekt som endrer Vestens støtte til Ukraina, fortsetter han.

ØDELAGT: Ukrainske Natalia (67) sitter i stua i huset sitt som ble ødelagt i et russisk rakettangrep. Foto: STRINGER / Reuters / NTB

X-faktoren

Russland må avfyre mange raketter om noen av dem skal treffe mål, fordi Ukraina har etter hvert fått mye luftvern som slår dem ned.

Røseth sier Russland har et stort lager av missiler, men det kan til slutt bli tomt.

– Å skyte bølger på 80 missiler overvelder det ukrainske luftvernet og vil til slutt tømme det russiske lageret. Russland klarer derfor neppe å holde dette tempoet særlig mye lenger, tror Røseth.

Ifølge New York Times har Russland produsert 40 missiler i måneden siden krigen brøt ut. Tallene er ikke offisielt bekreftet.

I og med at produksjonen ikke er så stor, må Russland dermed trappe ned på de store angrepene.

– Men det er en X-faktor her, påpeker Røseth.

– De må derfor prioritere slike angrep hardere i større grad fremover, og de vil ikke klare å ha samme terrorregime som de har nå, med mindre de får missiler fra Iran, sier han.

Iran har forsynt Russland med droner. Det er ikke utenkelig at de kommer til å forsyne Russland med missiler også.

Røseth sier at det derfor er viktig at Vesten forsyner Ukraina med luftvern for å forhindre en humanitær krise og flyktningstrømmer.

PUTINS PLAN: President Vladimir Putin vil ha humanitær katastrofe i Ukraina, tror ekspterter. Foto: Vladimir Voronin / AP / NTB

Kan få motsatt effekt

Den amerikanske tenketanken The Institute for the Study of War tror årsaken til at Russland utfører angrep etter angrep handler om å skape ytterligere misnøye i det ukrainske samfunnet.

– Russiske angrep fortsetter å utgjøre en betydelig trussel mot ukrainske sivile, men forbedrer ikke russiske styrkers evne til å gjennomføre offensive operasjoner i Ukraina, skriver tenketanken i en rapport.

Fredagens bombardement var det største mot Kyiv siden krigen startet 24. februar, ifølge tenketanken.

Men selv om de gjennomfører angrep etter angrep, påpeker tenketanken, i likhet med Røseth, at det neppe ødelegger ukrainernes vilje til å fortsatt kjempe mot russerne.

Kanskje heller tvert imot, tror Hugo von Essen.

Han er analytiker ved det svenske utenrikspolitiske instituttet.

ANGREP: En kvinne gråter utenfor en bygning som ble truffet av en russisk rakett fredag 16. desember. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

– Ukrainerne opplever at det er en krig mot deres eksistens og fremtid. Det gjør de mer motiverte til å forsvare sin rett til å leve og eksistere, sier von Essen til Expressen.

Rakettangrepene kan også få en annen motsatt effekt av det Putin ønsker.

– En annen effekt det kan få, er at Vesten blir mer tvunget til å svare ordentlig på dette ved å støtte Ukraina mer militært. Det slår tilbake mot Russland, sier han.

ØDELEGGELSER: EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell kallera angrepene "barbariske". Foto: STRINGER / Reuters / NTB

Ekspert: Dette er bra

Analytikeren sier at det ser ut til at ukrainerne har kontroll på situasjonen, selv om de har blitt utsatt for en rekke angrep i det siste.

– Russerne lykkes stort sett ikke med noe annet enn å slå ut infrastrukturen, men de ser ut til å håndtere det også. Angrepene påvirker dem, men de går ikke helt under heller, og det er bra for dem. De virker som de har kontroll på situasjonen, og for Ukraina ser det ut til at de kan ta over mer territorium etter hvert, sier eksperten til Expressen.

Det er uvisst hvor mange ukrainere som ble drept i forbindelse med bølgen av rakettangrep fredag, men det er snakk om flere.

Siden starten av oktober har Russland avfyrt mer enn 1000 raketter og Iran-produserte doner mot Ukraina, skriver BBC.

Internasjonale ledere kaller angrepene for krigsforbrytelser.