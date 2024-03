Sintef-forsker og spesialist på helikopterulykker, Tony Kråkenes, sier det er overraskende at flottørene under helikopteret ikke løste seg ut.

Mandag ettermiddag møtte Statens havarikommisjon pressen i en hangar på militærbasen Haakonsvern.

Der var også vraket etter helikopteret som styrtet utenfor Bergen onsdag kveld.

Det store spørsmålet er hva som forårsaket ulykken.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i havarikommisjonen påpekte at vraket var relativt intakt. Direktør William J. Bertheussen opplyste at de enn så lenge ikke har funnet noen tekniske feil som har bidratt til ulykken.

Det betyr overhodet ikke at teknisk feil kan utelukkes, sier Sintef-forsker og spesialist på helikopterulykker, Tony Kråkenes.

– Nei, på ingen måte. Det at havarikommisjonen sier det, betyr bare at de ikke har hatt nok tid til å finne ut om det er teknisk feil eller ikke. Nå trenger de å undersøke vraket mer, sier Kråkenes.

– Dårlig tid

Det havarerte helikopteret er av typen Sikorsky S-92.

På sidene er det såkalte flottører, som vanligvis skal blåse seg opp og holde helikopteret flytende i vannet ved havari.

Det skjedde ikke denne gangen.

– Det er oppsiktsvekkende at det ikke har skjedd. Disse skal enten løse seg ut ved hardt sammenstøt, eller at besetningen manuelt utløser dem. Det at dette ikke har skjedd, kan tyde på at besetningen har hatt dårlig tid, sier Kråkenes.

FORSKER: Sikkerhetsforsker Tony Kråkenes i SINTEF har undersøkt helikopterulykker i en årrekke. Foto: SINTEF

Han forteller at det skal veldig lite til før helikopteret går rundt i vannet, dersom flottørene ikke løser seg ut. I tillegg vil det synke kjapt.

Fire personer er avhørt etter ulykken som skjedde onsdag i forrige uke, der 61 år gamle Reidun Hestetun omkom.

Påtaleansvarlig Trygve Ritland i Vest politidistrikt sier at politiet ikke har fått avhørt den siste mannen som overlevde ulykken.

Levert til tørking

Nå skal Havarikommisjonen også gå gjennom resultatene fra ferdsskriveren, for å finne ut hva som forårsaket ulykken.



Chipen ligger nå i en tørkeovn hos britiske eksperter, hvor den skal ligge et døgn før den kan gi havarikommisjonen lydlogger og viktig informasjon.

– I morgen på den her tida her, så kan vi forhåpentligvis ha lastet ned en god del data. Det betyr ikke at vi nødvendigvis forstår alle dataene, for det kan ta tid å analysere dem, sier Halvorsen.

Spent på resultatet

Han ser frem til hva som kan leses ut av ferdsskriveren som nå er til undersøkelse i England.

– Det som alle lurer på, vil jeg tro, er hvorfor ikke flyteelementene har kommet ut og det som kanskje har topp prioritet hos oss akkurat nå.

Tidligst tirsdag vil hans kollega i England få vite om funnene.

– Jeg er veldig spent!

Kråkenes har studert helikopterulykker i en årrekke, og sier funnene fra alle slike hendelser er enormt verdifulle for å hindre fremtidige ulykker.

– Det man lurer på, er om dette skyldes en teknisk feil som gjelder kun dette helikopteret, eller om det kan være et felles problem for alle maskiner. Det har man sett eksempler på før, at en ulykke kan spores tilbake til for eksempel feil type bolter, noe som har medført utskiftinger på hele flåten og justeringer av vedlikeholdsrutinene.

Flere hendelser

Det var et helikopter av typen Sikorsky S-92 som styrtet. Det har vært tre alvorlige hendelser med helikoptermodellen tidligere, ifølge Statens havarikommisjon.

5. juni i fjor fikk et Sikorsky S-92A-helikopter uforutsett motorstans kort tid etter avgang fra en oljeinstallasjon ved Ekofiskfeltet i Nordatlanteren.

25. september 2021 fikk et annet Sikorsky S92-helikopter plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen. Og 25. september 2020 fikk et tredje Sikorsky S-92-helikopter varsel om feil i instrumentene.

I mars kom rapporten om en alvorlig luftfartshendelse da besetningen i et annet Sikorsky S-92A tapte kontroll over helikopteret kort tid etter at det tok av i mørke og under krevende forhold fra helikopterdekket på en oljeinstallasjon. Helikopteret tapte høyde, retning og hastighet men etter ca. 40 sekunder gjenvant besetningen kontrollen. Den gang konkluderte havarikommisjonen med trolig desorientering og overkorrigering.