Ekspert: Dette ødelegger lykkefølelsen din

Færre unge tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv.

«Naturkatastrofer, inflasjon, pandemi, krig og økte forskjeller.»

Dette er noen av stikkordene som har preget mediebildet de siste årene.

En konsekvens av dette kan være at mange ungdommer og unge voksne ikke lenger er like optimistiske for fremtiden.

– Etter en lang bølge med velstandsutvikling, blir det vanskeligere å møte motgang, forklarer Ragnhild Bang Nes, lykkeforsker ved FHI.

LYKKEFORSKER: Et rykk i velstanden kan merkes hos unge, sier Ragnhild Bang Nes. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Rykker ned

Mandag ble det kjent at Norge, i løpet av de siste seks årene, har gått fra å være verdens lykkeligste land til å rangeres på sjuendeplass i FNs årlige lykkekåring.

– Vi ser jo at fremtidsoptimismen, med tanke på forventinger til inntjening, arbeidsmarkedet og om de kommer til å leve et godt og lykkelig liv, er lavere, påpeker Ragnhild Bang Nes.

Fremtidsoptimismen daler Ungdata-undersøkelsen for 2022 viser at det er en tydelig trend i retning av mindre fremtidsoptimisme. Færre enn før tror de kommer til å leve et god og lykkelig liv.





68 prosent av ungdomsskoleelevene nasjonalt svarte at de tror de kom til å leve et god og lykkelig liv. Ved 10. trinn er dette tallet 50 prosent. Om lag 20 prosent svarte også at de tror de kommer til å bli arbeidsledige på et tidspunkt.





Et forskningsprosjekt, som har foregått mellom 2014-2021, har samlet inn data om psyken til 227.258 unge nordmenn.





Her viser statistikkene til en oppblomstring i problemer knyttet til mental helse hos unge, da pandemien startet. Det foreslås her at pandemien har utfordret fremtidsaspektene for mange unge, og at verden ikke anses like trygt og kontrollerbart lenger.

Slik ble debatten på TV2 nyheter mandag ettermiddag innledet, hvor hun, sammen med Benjamin Silseth og illustratør Christine Samuelsen, diskuterte denne trenden.

Panelekspertene forklarte at det kan være flere årsaker til at unge nå kjenner et dypp i lykkenivået, men én felles syndebukk var de alle enige om.

REDUSER TELEFONTIDA: Benjamin Silseth råder folk til å legge fra seg telefonen mer. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Sosiale medier tar fra oss glede.

– Mennesker som tilbringer mer tid på telefonen, har det generelt vondere med seg selv, forklarer Silseth.

For unge kan mye tid på sosiale medier virke knusende, særlig når de begynner å sammenligne seg selv med andre.

– Unge opplever allerede et enormt forventningspress, både fra familie og skole, sier han.

Det uperfekte liv

– Folk lar deg se det du vil de skal se.

Dette er blitt et slagord i illustratør Christine Samuelsens liv, som mener delinger på sosiale medier bør tas med en klype salt.

HVERDAGEN: Christine Samuelsen savner mer av det hverdagslige på sosiale medier. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Hun deler det hun kaller et «uperfekt liv» gjennom Instagram-kontoen @middelmadigtegner.

– Jeg tror ikke vi kan gjøre noe med det som blir postet. Personlig er jeg veldig opptatt av det hverdagslige, og det savnet jeg litt på sosiale medier.

Samuelsen deler tegninger fra situasjoner i livet hennes, og viser hvordan det ikke alltid vil se helt perfekt ut hjemme, særlig som nybakt småbarnsmor.

Hva gjør meg lykkelig?

Det er 13 år siden kom første iPhone til Norge. Nordmenn trengte ikke lenger å sitte med egne tanker på do.

Ifølge ekspertene har vi siden den tid gått bort fra å gjøre ting som gjør oss lykkelige. I stedet velger mange å gjøre det de tror andre vil de skal gjøre.

Benjamin Silseth og Ragnhild Bang Nes tror det er viktig at man begynner å kjenne etter.

– Gjør ting man blir takknemlig for og skriv dem ned.

På den måten mener ekspertene at vi kan bli mer takknemlig for det man allerede har fått til i livet.