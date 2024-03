Ekspert: Det er ikke på bakken det viktigste slaget står

Krigen i Ukraina har for lengst kjørt seg fast. Nå tror ekspertene at konflikten vil avgjøres et helt annet sted enn på slagmarken.

Russland har de siste ukene trappet opp rakettangrepene mot kritisk infrastruktur i Ukraina.

Det har gått hardt utover sivilbefolkningens tilgang til både strøm og varme.

Trygve Smidt er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. Han har en klar formening om hva opptrappingen er et tegn på.

– Det tyder på at russisk forsvarsindustri har greid å skaffe nødvendige komponenter. Samt opprettholde produksjonen av missiler, til tross for vestlige forsøk på boikott av viktige deler til russisk forsvarsindustri.

Han peker i tillegg på to andre årsaker til angrepene.

– Det kan indikere at de har utviklet en taktikk for å trenge igjennom det ukrainske luftforsvaret, eller at Ukraina går tom for luftvernmissiler.

– Det kan også være begge deler, men det er veldig mye som tyder på at ukrainerne begynner å gå tom for krigsmateriell.

– Begynner å haste

De siste ukene har Smidt analysert tapene på ukrainsk side. Han sier de har hatt veldig mange store og viktige tap av tungt materiell på bakken.

– Så det begynner å haste veldig mye med ytterligere materiell støtte fra Vesten, hvis ikke den ukrainske fronten skal rakne. Dette gjelder særlig artilleriskyts og artilleriammunisjon.

Til tross for store tap de siste månedene, er det mye som tyder på at de ukrainske styrkene har klart å stabilisere fronten.

Likevel gjør russerne stadig små fremrykninger enkelte steder, ifølge Smidt.

– Det er også tydelig at den russiske overlegenheten av artilleri og flystyrker gir utslag i framgang på slagmarken.

ANGRIPER: Ukrainske styrker skyter mot russiske stillinger ved frontlinjen i Kherson fylke tidligere i mars. Foto: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters / NTB

Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier russerne ikke klarer å omstille overtaket til større offensiver.

– Russerne har hatt mindre framgang, men de er marginale. Det er kanskje snakk om noen hundre meter her og der i døgnet.

Begrensende muligheter

I tiden fremover vil teleløsning, snøsmelting og gjørme prege situasjonen på slagmarken, forklarer Ydstebø.

EKSPERT: Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier krigen i Ukraina vil avgjøres et helt annet sted enn på slagmarken. Foto: Lage Ask / TV 2

Dermed er mulighetene for større offensiver begrenset.

– Det virker som begge partene prøver å stabilisere situasjonen for å bygge seg opp til nye kamper senere på våren og i sommer, sier Ydstebø.

Den siden som utnytter tiden best frem til bakken blir tørr har en fordel, mener Ydstebø.

Han tror imidlertid at verken Russland eller Ukraina klarer å få en styrkeoverlegenhet i løpet av denne tiden.

LYSER OPP: En eksplosjon lyser opp himmelen over Kyiv etter et russisk rakettangrep i forrige uke Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

– Jeg tror fronten høyst sannsynlig blir statisk i 2024. Så vil begge partene bygge opp krigsindustrien og trene opp nye styrker, for å prøve å få overtak i 2025.

Én faktor blir avgjørende

Ekspertene peker på én viktig faktor for at Ukraina eller Russland skal lykkes med sine mål. Nemlig produksjon og tilførsel av våpen og materiell.



– Det som blir avgjørende, er hvorvidt Nato og EU-landene greiene å trappe opp sin støtte til Ukraina. Hvis ikke de gjør det, tilsier alle tegn at den ukrainske motstanden vil smuldre opp, sier Smidt.

Oberstløytnanten mener Ukraina særlig er avhengige av å få jagerflyene som Vesten har lovet.

– Det er en forutsetning for at de kan ha en framgang på bakken, og det kan bli et vendepunkt, sier Smidt.

Han understreker samtidig at jagerflyene alene ikke er tilstrekkelig.

– Hvis ikke de får mer materiell støtte og ammunisjon til å fortsette krigen på bakken, tror jeg ikke det har noe å si med tilførselen av kampfly. Da vil det dessverre kunne gå i Russlands favør.

For russerne sin del handler det om å opprettholde tilstrekkelig tilførsel av mat og ammunisjon.

FORSKER PÅ KRIG: Oberstløytnant Trygve Smidt med sin kollega om at krigen ikke vil avgjøres på slagmarken. Foto: Forsvaret

– Greier de det, vil de fortsette å bruke doktrinen de har hatt siden andre verdenskrig med å bruke overlegent mye ild og få framgang uavhengig av kvaliteten på bakkestyrkene, sier Smidt.

Krigen avgjøres her

Både Russland og Ukraina har industrielle utfordringer og sliter med å produsere nok, forklarer Ydstebø.

Derfor understreker han at det er i fabrikkhallene og ikke ved fronten det viktigste slaget står nå.

– Det blir i fabrikkhallene denne krigen vil avgjøres, og jeg tror 2024 blir et viktig år.

Smidt deler synspunktet til Ydstebø.

– Hvis vi ikke gjør noe drastisk og er villige til å ta mer risiko og gi mer støtte til Ukraina veldig fort, kan det være for sent.

Han understreker at det ikke trenger å bety at det rakner fullstendig sammen for Ukraina.

– Det kommer an på hvor mye russerne greier å bygge opp av reservestyrker, men det er ganske tydelig at det er den som greier å produsere mest nå som kommer til å vinne denne krigen.