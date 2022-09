Ekspert: Derfor er dette slutten for Putin

Dette er mange eksperters teori nå, om hvordan tiden for Russlands mektigste mann nå er i ferd med å renne ut.

Denne uken stod rundt 40.000 russere i kø for å komme seg over grensen til Georgia.

Siden krigen startet har kanskje så mange som 400.000 mennesker flyktet til nabolandet. I tillegg flykter russerne til Moldova, Armenia, Kasakhstan, Turkmenistan, til de baltiske statene, til Finland – og til Norge.

– Tror ikke lenger på Putins historie

Ingen vet hvor mange russere som har vendt Putin og hjemlandet ryggen, men det kan kanskje dreie seg om millioner, ifølge Helsingforskomiteen.

Uroen og motstanden har økt betraktelig etter ordren om mobilisering forrige onsdag.

– Dette er jo et forslag fra Putins side om å støtte krigen og lese dette som en situasjon der Russland er i en eksistensiell fare, at dette er andre verdenskrig om igjen. Det ser ut som han feiler med det, sier Aage Storm Borchgrevink, som neste uke kommer med boken «Krigsherren i Kreml».

BOK OM PUTIN: Aage Borchgrevink er en menneskerettsforkjemper og rådgiver i Helsingforskomitéen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Grunnen til at jeg skrev denne boken er at jeg tror 24. februar er siste akt i Putins historie. Putin lever veldig, veldig farlig nå. For hvis systemet skal forsvare seg selv, vil det enkleste være å ofre han, sier Borchgrevink.

Aage Storm Borchgrevink har jobbet med menneskerettigheter siden 1992, og har jevnlig kontakt med kolleger og venner i Russland. Han var selv i Ukraina på jakt etter beviser for krigsforbrytelser i mars.

– Propagandaen svikter

Han lister opp en rekke punkter som tilsier at Putin vil bli fjernet som landets leder:

Både ledere, elite og folk i Russland vil nå merke vestens sanksjoner. Misnøyen vil vokse. Putins propagandamaskin svikter, fordi fortellingen om at Russland seirer på alle fronter ikke stemmer med virkeligheten i Ukraina. Sentrale forretningsfolk rundt Putin dør i merkelige ulykker i ganske stort omfang. Lokale folkevalgte protesterer åpent. Meningsmålinger er i ferd med å fange opp økende misnøye og skarpere konfliktlinjer i det russiske samfunnet.

Motstandsorganisasjon

I russiske gater øker nå protestene i intensitet. Bare den siste uka skal rundt 2.400 russere ha blitt arrestert av politiet.

Selv om Putin har klart å arresterere og fengsle sin store fiende, opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, finnes fremdeles en organisasjon som arbeider mot Putins regime.

SLUTTEN FOR PUTIN: Aage Storm Borchgrecvink tror tiden er ute for Putin. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Da Putin håndterte Navalnyj, hogget han hodet av organisasjonen. Men hele kroppen er jo igjen. Vi hører nå rykter om organisert motstand mot regimet nå. Det skjer ting som ikke er så lett synlige, men det er en veldig dynamisk situasjon nå, sier Borchgrevink.

– Vi skal huske på at det er en stor gruppe russere som ikke vil ha noe med Putin å gjøre. Når denne mobiliseringsordren kommer, så blir denne gruppen igjen aktivert. Det kan dreie seg en fjerdedel av Russlands befolkning.

– Eliten må redde seg selv

Han mener likevel at det ikke er den folkelige oppstanden, men Putins egen elite som er de som mest trolig vil sørge for å fjerne ham.

– Putin er president for et land, men også for et system der svært få mennesker kontrollerer nesten alle verdier og pengestrømmer i Russland. De har en felles interesse i å beholde det de har, sier han og fortsetter:



– Nå blir dette satt i spill ved at krigen går dårlig, og de reaksjonene dette vekker i det russiske samfunnet. Hvis denne eliten skal redde seg selv, så vil de være avhengige av å finne noen som kan ta skylden, og da er det vel få som er bedre stilt enn sjefen sjøl.

– Da han startet denne krigen, så var det siste akt for Putin, sier Borchgrevink.