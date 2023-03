Ekspert: Derfor elsker vi sola

Mars markerer starten på våren. Sola er på vei tilbake, og vi trekker ut for å kjenne på varmen. Men vet du hvorfor vi tiltrekkes av sola?

Bergen er badet i sol. Rundt Lille Lungegårdsvannet kryr det av folk som har trukket ut for å kjenne på varmen fra sola.

På en benk sitter kameratene Kjartan Wilhelmsen og Karl Christian Lerøy. De smiler og spiser lunch. Wilhelmsen er glad for at våren endelig har kommet.

– Når det er sol i Bergen er det selvsagt et ønske om utepils. Men hvis det ikke lar seg gjøre så er det godt med en liten runde rundt Lille Lungegårdsvann i lunchen. Det er dagens høydare, sier han.

VAKKERT: En fin tidlig vårdag i Bergen, hvor byen bader i sol. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kompisen nikker mens han gliser fra øre til øre;

– Etter en lang vinter er dette helt herlig.

– Hvordan kjennes det at sola varmer på ordentlig?

– Dette er våren som har kommet, så det er kanongøy legger Lerøy til.

Næring til kroppen

Johan E. Moan er professor i fysikk og forsker ved Radiumhospitalet. Han sier det er helt naturlig at vi søker mot solvarmen når våren kommer.

Sola må nemlig ha en viss høyde over horisonten for at den skal virke på kroppene våre. I Norge betyr det fra mars og utover.

NYTER: Kjartan Wilhelmsen og Karl Christian Lerøy spiser lunsj mens de nyter vårsola. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– En av de viktigste oppgavene til sola er å gi oss D-vitaminer. Og når Sola får nok høyde begynner effekten å bli sterk. D-vitaminer er ekstremt viktig og motvirker blant annet kreft og benskjørhet, sier professoren til TV 2.

– Når vet vi at sola gir effekt?

– En god tommelfingerregel er å måle skyggen. Når skyggen på bakken er like lang eller kortere enn det du selv er, da er effekten bra. Å sole seg i et kvarter vil da gi like mye D-vitaminer som en halv flaske tran.

KLAR I TALEN: Professor Johan Moan anbefaler alle om å sole seg. Foto: Stein Akre / TV 2

Lykkerus

Men sola gir oss mer enn D-vitaminer. Den er med å regulere søvnrytmen vår. Og når solstrålene treffer huden produserer vi endorfiner. Eller lykkemolekyler som Moan kaller det;

– Det utløser hormoner som både er smertestillende og utløser en følelse av lykke. Når man har det vondt, så er det smertedempende å sitte i sola. Og for alle oss andre så gir endorfiner en slags lykkerus.

Moan har forsket på effekten av sola i over 40 år. Han regnes som en av de ledene innen sitt fag i hele verden. Han har et klart råd til alle nå som våren har kommet;

– Jeg vil anbefale at folk går ut og soler seg. Men det er viktig å passe på at man ikke blir solbrent.

Smiler i Sola

Ved Lille Lungegårdsvann møter TV 2 Wenche Myrlid, som er ute og lufter hunden sin. I likhet med de andre vi møter, har hun et stort smil om munnen.

2. mars var det nydelig vårvær i Bergen, noe mange utnyttet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det har vært veldig mørkt og mye regn i vinter. Så det er godt å være ute i det fine været nå.

– Hvordan føles de å kjenne varmen?

– Det føles som å våkne på nytt. Det er kjempeflott med sol og blå himmel, sier Myrlid til TV 2 og rusler videre i vårværet med hunden sin.