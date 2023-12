Ekspert advarer om det populære godteriet

Jula er en høytid med mye kos, og søtsakene står fremme på de fleste bord. Advarslene om å begrense sukkerinntaket er mange, men sukkeret er ikke den eneste søte fienden.

Lakris er en populær godbit, og «det svarte gullet» er ikke til å spøke med.

– Hvis du spiser mye lakris, kan det i verste fall være farlig, sier rikskjemiker Alexander Sandtorv.

Da han la ut et innlegg om lakris på sin Instagram-profil, lot ikke reaksjonene vente på seg.

– Flere skriver at de fikk litt sjokk av advarselen. Innholdet er ikke noe nytt, men responsen tilsier at mange ikke har fått med seg farene.

Den «magiske» grensen

Sandtorv mener det er viktig å advare, men sier samtidig at det ikke er nødvendig å sette snopet i vrangstrupen. Budskapet er å nyte med måte.

– Det er de som er ekstra glade i lakris, som bør være særlig obs.

– Hvor mye lakris er for mye?

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar, for det kan være forskjellig fra person til person. Men en tommelfingerregel er at 50 gram hver dag i to uker kan gi helseproblemer, forteller kjemikeren.

Lakris inneholder glycyrrhizinsyre, et stoff som finnes naturlig i lakrisrot og dermed også i godteriet.

Stoffet påvirker kaliumbalansen i kroppen, som kan gi forstyrrelser på hjerterytmen. Det kan også gi høyt blodtrykk.

PASS PÅ. Vi nordmenn hiver innpå med lakris, men må være obs på risikoen, advarer kjemiker Sandtorv. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg har fått meldinger fra følgere som har vært på sykehus med lakrisforgiftning. En mann fortalte at han måtte slutte helt med lakris. Han ble innlagt med ekstremt lave nivåer av kalium, sier Sandtorv.

Noen er mer utsatt

Lege Kristian Heldal sier han ikke har stilt diagnosen lakrisforgiftning ofte, men bekrefter at det skjer.

– Første bud for de som blir dårlige, er å kutte ut lakrisen. I de akutte situasjonene må vi gi pasientene medisin for å senke blodtrykket, sier Heldal.



Han jobber som seksjonsleder og overlege ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er Heldal førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Ifølge overlegen er ikke alle som spiser det svarte godteriet, like utsatt. Og én type lakris er verre enn annen lakris.

– Noen ser ut til å være mer disponert, for eksempel om de har høyt blodtrykk fra før. Og det er større risiko hvis du spiser den salte lakrisen. Saltet binder vannet i kroppen, noe som kan gi høyt blodtrykk.

Heldal har tidligere publisert en artikkel om farene ved lakris. I den tok han utgangspunkt i en pasienthistorie der en 19 år gammel kvinne ble innlagt på grunn av plager hun fikk etter stort inntak av godteriet.

– Synes det er ekkelt

Kanskje er du en av dem som har kjøpt lakriskalender til advent, og som nå lurer på om det er trygt å spise godbitene 24 dager i strekk.

Rikskjemiker Sandtorv har en betryggende beskjed:

– Man får ikke automatisk helseproblemer om man går over grensen på 50 gram i to uker. Men det er da man kan få reaksjoner, sier han.

Til slutt må vi spørre: Hva er greia med at nesten ingen utenfor Norden liker lakris?

Det florerer av videoer på YouTube med amerikanere som prøver norske søtsaker. De fleste skjærer grimaser når lakrisen kommer på bordet.

– Nei, lakris er ekstremt forankret i Norden, og i noen få andre europeiske land. I resten av verden synes de fleste at lakris er ekkelt, sier Sandtorv.

– De får med andre ord ikke disse plagene du advarer om?

– Nei, jeg tror ikke lakrisforgiftning er vanlig i USA.