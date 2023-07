Ekspert advarer: Dette bør du ikke gjøre på ferie

RISIKABELT: Å logge på et fremmed nett kan føre til at du lekker sensitiv informasjon. Foto: Annika Byrde/NTB

Ifølge den ferske undersøkelsen av YouGov på vegne av IT-byrået Tietoevry kobler 71 prosent seg på jobb i ferien.

60 prosent sier at de ikke i det hele tatt, eller i liten grad bekymrer seg for risikoen for at jobbdata blir lekket når de jobber på reise.



Direktør for datasikkerhet i Tietoevry Norge, Sigrun Hansen Bock, mener tallene er bekymringsfulle.

– Dersom du kobler deg på åpent nett og samtidig logger på jobben, åpner du også for mulige dataangrep. Det betyr at arbeidsgivers e-postsystem, skytjenester og dokumenter kan komme på avveie, sier Hansen Bock.

I motsetning til andre tyveri som kan skje på ferie, merker man kanskje ikke at man har blitt utsatt.

– Det kan ta lang tid før man ser konsekvensene, ifølge Hansen Bock.

BEKYMRET: Sigrun Hansen Bock mener man må være påpasselig også på ferie Foto: MICHAELA KLOUDA PHOTOGRAPHY

Slik sikrer du seg

Hansen Bock mener at det er arbeidsgiver som må gjøre det største jobben med å passe på at gode sikkerhetstiltak er på plass, men også den enkelte har et ansvar.

Det er flere måter du kan forhindre dataangrep på ferie.

– Du bør koble deg til VPN når du bruker internett. Det gjør at du surfer tryggere, uten at dataene dine eller internett-trafikken er synlig for uvedkommende, råder Hansen Bock.

VPN står for virtuelt privat nettverk og er en tjeneste som beskytter trafikken du sender ut, uansett hvilket internett du er koblet til.

– Har du ikke VPN på jobbutstyret bør du vurdere å bruke 4G eller 5G istedenfor åpne nettløsninger, mener hun.

VIKTIG: Eirik Gulbrandsen presiseres at det i utgangspunktet er arbeidsgiver sitt ansvar å skaffe gode sikkerhetsrutiner Foto: Rune Hammerstad

Tydelig økning i feriene

Eirik Gulbrandsen, senioringeniør i Datatilsynet, er ikke overrasket over at så mange nordmenn kobler seg på jobben på ferie.

Datatilsynet ser at antall hendelser hvor sensitiv forretningsinformasjon og personopplysninger blir lekket, øker tydelig om sommeren.

– Aktørene som foretar slike angrep er bevisste på at viktige IT-ansatte og andre sikkerhetspersoner er på ferie, og vi ser tydelig at de utnytter seg av denne underbemanningen, sier Gulbrandsen.

De som foretar slike angrep har ulike motivasjoner, men den vanligste motivasjonen er økonomisk vinning, ifølge Gulbrandsen.

Både i privat og offentlig sektor kan statlige aktører, for eksempel i Kina og Russland, lete etter annen viktig informasjon.

I helsesektoren bør man være spesielt forsiktig da finnes det hackere som spesifikt leter etter sensitive helseopplysninger om enkeltpersoner for å drive utpressing.

BEVISST: Nicolas Duran (42) jobber et sted hvor de er opptatt av datasikkerhet. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Delvis bevisst forhold

Nicolas Duran (42) jobber med finans og sier han logger seg på jobbmail selv når han er på ferie.

– Jeg gjør det, men jeg har et delvis bevisst forhold til det og bruker VPN på fremmede nett, sier han.

På arbeidsplassen hans legger de opp god infrastruktur for å bedre datasikkerhet og de får blant annet beskjed om å bruke mobildata istedenfor Wi-Fi.

Han har barn, men lar de aldri bruke jobbmobilen eller PCen hans.

AVSLAPPET: Småbarnsfaren Ole Thomas Rødland (36) har ikke et strengt forhold til hvilke nett han kobler seg på. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Småbarnsfaren Ole Thomas Rødland (36) jobber som arkitekt.

– Jeg sjekker jobbmailen, men logger meg ikke inn på jobbportalen når jeg er på ferie.

Han tenker ikke så mye over datasikkerhet og kobler seg til ulike Wi-Fi.

– Ungene bruker av og til mobilen for å se på videoer.

Hold barna unna

Et viktig råd fra sikkerhetsekspertene er at arbeidsgivers utstyr ikke bør lånes bort. Heller ikke til barn som ønsker å se en film eller surfe på internett.

– Låner du bort datautstyr, har du ikke kontroll på hva som blir lastet ned, og du risikerer at noen uforvarende laster ned virus eller fiendtlig programvare. Da kan du i verste fall forårsake et dataangrep neste gang du du logger på din arbeidsgivers nettverk, advarer Hansen Bock.

Eirik Gulbrandsen i Datatilsynet understreker at terskelen ofte ubevisst er lavere når jobbutstyret er mobiltelefoner og nettbrett, men de samme rådene gjelder også for dette utstyret.