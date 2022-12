Ekskjæreste fikk undertøy og sko: – Jeg var så ung

HAUGESUND (TV 2): Hun var 16 år og Johny Vassbakk 21 år da de to flyttet sammen. Nå forteller kvinnen om noen ubehagelige episoder – men også et normalt kjæresteforhold.

DRAPSTILTALT: Johny Vassbakk (17), her avbildet for mange år siden, nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995. Foto: Privat

Det var en gang på begynnelsen av 1990-tallet at kvinnen i vitneboksen flyttet inn hos mannen som i dag står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995.

– Vi gjorde normale ting. Vi så på film, var med venner og gjorde helt vanlige kjæresteting, sier kvinnen.

Hun mener det primært var hennes venner de tilbragte tid sammen med. Vassbakk hadde nemlig bare én venn på den tiden.

Den aktuelle kameraten har tidligere forklart seg for retten.

– Var litt krangling

I likhet med de fleste vitnene som vokste opp på Karmøy på 1990-tallet, forteller kvinnen at de pleide å kjøre rundt på fritiden. Vassbakk hadde ikke fått førerkort ennå, så det var kameraten hans som kjørte.

Vassbakk har også selv forklart at det å kjøre rundt var en stor del av livet hans i årene omkring 1995, da Tengs ble drept.

På spørsmål fra statsadvokat Thale Thomseth bekrefter kvinnen at forholdet til Vassbakk var fint i starten.

– Var det sånn hele veien? spør Thomseth.

– Det var litt krangling og noen avbrekk innimellom. Ikke noe unormalt, men det skjedde jo noen ting, sier hun.

Sier hun ble innesperret

Etter pågripelsen av Vassbakk har kvinnen vært inne til to avhør. Thomseth spør tidlig om en episode hun der har forklart seg om.

AKTORATET: Statsadvokat Thale Thomseth (t.h), her sammen med politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni Byberg Malmin. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvinnen mener nemlig at Vassbakk en gang stengte henne inne på et rom.

– Jeg husker at det var ekkelt, sier hun.

Videre mener hun at Vassbakk, etter relativt kort tid, slapp henne ut igjen.

– Jeg kan erindre at vi ble venner igjen også, sier hun.

– Han var sint

Etter omtrent tre år ble det slutt mellom de to. Kvinnen mener at Vassbakk oppsøkte henne på arbeidsplassen.

– Han var sint. Det er vanskelig å huske, men han banket på dører og vinduer. Jeg ble skremt av det, og jeg var litt bekymret for arbeidsplassen min. Jeg tolket det som at han tok det tungt, sier kvinnen.

Andre ganger dukket Vassbakk opp på utestedet der kvinnen befant seg. Hun mener uansett at han aldri var truende, og hun poengterer at han ga seg etter noen forsøk.

Statsadvokat Thomseth lurer på om det var andre ting hun reagerte på i forholdet.

– Han kjøpte veldig mye fint undertøy til meg. Jeg reagerte vel litt på at det var litt ubehagelig fordi jeg var så ung, sier hun.

Dessuten fant kvinnen flere par med damesko der de bodde.

– Han forklarte som regel at det var til meg, men jeg så at det var brukte sko. Sammenhengen der var ikke helt til stede, sier hun.

– Bidrar til opplysing

Vassbakks interesse for kvinneklær, og særlig damesko, har flere ganger vært tema under rettssaken. Aktoratet mener det viser at han har en avvikende seksuell atferd.

– Personer som tiltalte har hatt en romantisk relasjon til, kan bidra til å belyse hvordan tiltalte har hatt det i gode og dårlige perioder. Påtalemyndigheten har kun kalt inn to personer tiltalte har hatt et kjæresteforhold til, sier Thomseth til TV 2.

Oppsummert mener kvinnen uansett at de to hadde det greit sammen. På forsvarer Stian Kristensens spørsmål om hun opplevde trusler eller vold, svarer hun tydelig at hun aldri opplevde det.

– Vi tenker nok at dette ligger litt utenfor det som strengt tatt er relevant for hovedspørsmålet i saken, men det er påtalemyndighetens privilegium å føre de vitnene de vil føre, sier den andre forsvareren til Vassbakk, advokat Stian Bråstein, til TV 2.

DUO: Stian Trones Bråstein (t.v) og Stian Kristensen utgjør Johny Vassbakks forsvar. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Udramatisk

Forsvareren ønsker ikke å gå detaljert ned i sin klients tidligere romatiske relasjoner.

– Hun beskriver et normalt forhold, en kjekk kjæreste som gjorde normale ting, sier Bråstein.

– Han låste henne inne på et rom?

– Det var en krangel, den var kortvarig og jeg oppfatter at påtalemyndigheten synes dette var en mer dramatisk opplysning enn det vitnet selv gjorde. De fortsatte også å være kjærester etterpå.

– Han kjøpte undertøy og damesko til henne, på tross av hennes unge alder?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er klart det kan være individuelt i et forhold hva man er bekvem med og ikke.

– Han oppsøker henne på arbeidsplassen hennes etter det er slutt og hun opplevde ham som sint?

– Hun beskriver han som lei seg etter at det var slutt og at det var motivasjonen. Det var aldri trusler eller sinne. Vi oppfatter totalt sett at det er relativt udramatisk det hun hadde å si.