SSB tror den skyhøye prisveksten skal falle neste år. Det forutsetter at strømprisene går ned.

I HYLLENE: Dagligvarer i mathyllene på Jakobs på Holtet. Matprisene er mer enn 10 prosent høyere enn for et år siden. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske inflasjonstall. De viser at prisveksten falt fra 6,8 prosent i juli til, 6,5 prosent i august.

Det betyr ikke nødvendigvis at prispresset i samfunnet er lavere forklarer seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Vi forventer at prisveksten skal holde seg høy en stund til, sier Kristiansen.

Det var noe lavere drivstoffpriser som førte til lavere prisvekst i august.

Over ti prosent høyere

Kristiansen forteller at det denne måneden var knyttet stor spenning til hvordan matvareprisene ville utvikle seg fra juli til august. Fra juni til juli steg prisen på matvarer hele 7,6 prosent.

Vanligvis faller matvareprisene noe fra juli til august.

REKORDHØYT: Aldri har vi målt høyere kjerneinflasjon, forklarer seksjonssjef Espen Kristiansen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Men nedgangen fra juli til august i år, er ikke i nærheten av å veie opp for den veldig kraftige prisveksten vi så i matprisene i juli. Så matprisene er fortsatt over ti prosent høyere enn det de var ett år tidligere, sier Kristiansen.

– Eksepsjonell situasjon

Selv om altså prisveksten gikk noe ned fra juli til august, endte kjerneinflasjonen høyere enn forrige måned. Kjerneinflasjonen er prisveksten uten prisene på energivarer og avgiftsendringer. Det er denne inflasjonen Norges Bank særlig følger med på når styringsrenten skal fastsettes.

I august endte kjerneinflasjonen på 4,7 prosent.

– Vi har jo ikke målt en kjerneinflasjon på 4,7 prosent siden vi begynte å gjøre de beregningene i 2001. Så det er hvert fall et tegn på at det er en ganske eksepsjonell situasjon i norsk økonomi, sier Kristiansen.

– Beste faglige vurderinger

I tillegg la SSB fredag frem nye prognoser for norsk økonomi. De viser blant annet at SSB tror styringsrenten vil settes opp med ytterligere ett prosentpoeng i år. Det vil gi en styringsrente på 2,75 prosent innen utgangen av året.

Samtidig tror SSB at den skyhøye inflasjonen som nå preger norsk økonomi, vil begynne å falle allerede neste år.

Administrerende direktør i SSB Geir Axelsen forklarer det med at den økte renten og de høye prisene etter hvert vil gå utover folks etterspørsel etter varer og tjenester. SSB legger i tillegg til grunn at strømprisene vil falle til neste år.

– Men ingen økonomer forutså den prisveksten vi har nå. Hvorfor tror dere at dere treffer med anslagene denne gangen?

– Det er veldig vanskelig å spå fremtiden. Så vi kan ta feil, men dette er våre beste faglige vurderinger, sier Axelsen.

NYE PROGNOSER: Fredag la SSB-sjef Geir Axelsen frem nye prognoser for norsk økonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lavkonjunktur

Av prognosene går det også frem at SSB nå tror norsk økonomi beveger seg inn i en lavkonjunktur. Det betyr at aktiviteten i økonomien vil være lavere enn det som er vanlig for Norge.

– Det betyr sannsynligvis noe høyere arbeidsledighet. Det kan bety at boligprisene ikke fortsetter å stige, vi tror til og med at de vil falle i 2023 og 2024, sier Axelsen.