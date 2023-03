Eks-utenriksminister vil skifte ut resten av partiledelsen i Ap

Bare fire uker etter at Jonas Gahr Støre satte rekord for med den laveste oppslutningen for Arbeiderpartiet på en TV 2-måling noensinne, slår Støre sin egen rekord.

Tidenes verste TV 2-måling for Ap:

– Det er ikke noe stas, og det må vi gjøre noe med i fellesskap. Og her er selvfølgelig også ledelsen viktig.

Det sier Arbeiderparti-veteranen Bjørn Tore Godal. Godal har vært utenriksminister (1994-1997), handelsminister (1991-1994) og forsvarsminister (2000-2001) for Arbeiderpartiet.

Kantars ferske mars-måling for TV 2 gjør ham nedstemt.

På målingen går Arbeiderpartiet ned fra det rekordlave nivået i februar på 16,9 til ny historisk bunnotering: 16,5 prosents oppslutning.

Dermed er Ap omlag jevnstore med Frp, som får 14,4 prosent.

– Må skiftes ut

Gjennom helgen har flere Ap-profiler tatt til orde for at krisemålingene for partiet må føre til større endringer i partiledelsen.

Det er Godal enig i, og mener hele ledelsen under partileder Jonas Gahr Støre må skiftes ut.

– Det er nødvendig for alle i partiet, fra medlemmene til ledelsen, å skjerpe seg fremover. Ikke minst gjelder det ledelsen. Partileder Jonas har tatt til orde for fornyelse, og skal vi ta det på alvor må det også gjelde partiledelsen.

– Nå har jo alle i partiledelsen sagt at de ønsker gjenvalg. Hva tenker du om det?

– Alle kan ikke få gjenvalg. Jonas er naturlig, men så har vi to glimrende nestlederkandidater i Tonje Brenna og Hadia Tajik. To drivende dyktige damer som partiet har fortjent, sier Godal, og utdyper hva han mener bør skje:

– Dersom de skal få plass trenger vi en mannlig partisekretær. Gjerne en mannlig partisekretær som styrker LO-profilen og distriktsprofilen i partiledelsen. Valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Følsvik, er godt egnet til å finne et godt navn fra fagbevegelsen, sier Godal.

ERFAREN VIL HA FORNYELSE: Bjørn Tore Godal, her fotografert da han møtte TV 2 til intervju foran Arbeiderpartiets partikontorer på Youngstorget mandag ettermiddag. Foto: Per Haugen / TV 2

– Noen skal ut



Han understreker samtidig at det ikke er Følsviks ansvar alene.



– Det sier seg selv at partisekretærstillingen er en nøkkeljobb. Jeg har mye godt å si om Kjersti Stenseng , men fornyelse betyr at noen skal ut, sier Godal, og fortsetter:

– Jeg har selv gått ut av partiets sentralstyre to ganger, og det er nødvendig for å få til en fornyelse. Det er naturlig at vi gjør det ved denne korsveien, sier Godal.

Skryter av Huidtfeldt

Han hyller samtidig hans etterfølger og partikollega, utenriksminister og Akershus Ap-leder Anniken Huitfeldt, for å ta ansvar når hun har varslet at hun ikke tar gjenvalg til sentralstyret i Ap.

– Huitfeldt har gått foran med et godt eksempel. Det holder ikke med en svale hvis vi skal få en sommer. Det krever nok flere endringer enn bare en.

SAMLING I BUNN: Regjeringen er nå samlet til budsjettkonferanse på Klækken Hotell på Ringerike. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Lav lojalitet

Bakgrunnstall fra målingen viser at over halvparten av Arbeiderpartiets velgere fra stortingsvalget i 2021 har forlatt partiet i dag.

Hele 227.000 av de tidligere Ap-velgerne har satt seg på gjerdet, mens 184.000 har gått til andre partier, deriblant 87.000 til Høyre og 43.000 til SV, ifølge beregningene fra Kantar.

Ser man på de to regjeringspartiene samlet, har 341.000 av velgerne fra 2021 satt seg på gjerdet.

Men dette er velgere som kan vinnes tilbake, påpeker TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

– Det er ekstremt mange på gjerdet blant regjeringspartienes velgere fra 2021. Det betyr at det er en reserve for regjeringspartiene ved valg. Opposisjonspartiene har betydelig mindre reserver å ta av, sier Sørensen.

– Hvis det var stortingsvalg nå, ville du ha sett at disse begynte å gå ned fra gjerdet, og da velger mange å gå tilbake til sitt gamle parti, sier han.

– Ikke opptatt av egen posisjon

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, sier til TV 2 at dette er et nivå partiet åpenbart ikke er fornøyd med, og at målingen viser at de har en stor jobb å gjøre.

– Det er alltid triveligere når vi har gode målinger, men vårt fokus nå det handler om trygg og ansvarlig styring, sier han.

Nestlederen påpeker at det opp til valgkomiteen og landsmøtet å avgjøre hvem som skal sitte i ledelsen.

– Du har varslet at du vil ha gjenvalg. Hvor viktig er det for deg?

– Jeg er motivert for å gjøre en jobb for partiet, det har jeg vært opptatt av i hele mitt voksne liv.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019. Foto: Torstein Bøe

– Men hvor viktig er det for deg?

– Jeg har aldri vært opptatt av egen posisjon, men vi har en viktig jobb å gjøre. Den har jeg lyst til å bidra i.

Skjæran mener det er helt normalt at det oppstår en debatt inn mot et landsmøte om hvordan partiet skal bemanne.

– Føler du at du risikerer å stille deg i veien for to unge kvinner som vil være i partiledelsen?

– Jeg tror ikke det er riktig at vi som utgjør ledelsen skal stå og argumentere for våre posisjoner. Nå har vi en valgkomite som er i arbeid, vi har en helt normal prosess og de skal få gjøre sin jobb i ro og fred, sier Skjæran.

Blå vind

I målingen går alle de blå partiene fram, med unntak av Venstre, som ligger flatt på 4,7 prosent.

Mens alle partier på venstresiden går tilbake.

Samtidig går altså Fremskrittspartiet fram 1,3 prosentpoeng til 14,4 prosent – deres beste Kantar-måling siden de forlot Solberg-regjeringen i januar 2020. Den siste tiden har Frp spesielt gått fram blant kvinnelige velgere.

Storebror på blå side er likevel Høyre, som går fram 0,9 prosentpoeng til 29,9 prosent.

STØRST: Kantars marsbarometer for TV 2 er gledelig lesning for Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2s mandatberegning gir 95 mandater til høyresiden og 74 mandater til venstresiden. Høyre-leder Erna Solberg kaller tallene «fantastiske».

– Så det er synd det er litt lenge til neste stortingsvalg, sier Solberg.

OPPTUR: Olaug Bollestad og hennes parti KrF spretter opp over sperregrensa i Kantars marsbarometer for TV 2. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det gleder meg ekstra med målinger der både Høyre, Frp, Venstre og KrF gjør det godt. Det blir viktig for å få til et trygt og styringsdyktig flertall i 2025.

Velgerflukt fra Sp

Senterpartiet får for sin del en oppslutning på 6,6 prosent i målingen, ned 0,9 prosentpoeng fra februar.

Partiet er dermed mer enn halvert i oppslutning fra forrige valg, og i bakgrunnstallene kommer det fram at bare 37 prosent av velgerne fra 2021 fortsatt støtter finansminister Trygve Slagsvold Vedums parti.

Hele 114.000 av Sp-velgerne fra 2021 har satt seg på gjerdet, mens 126.000 velgere er tapt til andre partier.

SV går tilbake

I marsbarometeret er det også tilbakegang for regjeringens budsjettpartner SV (-0,6). SV ligger likevel vesentlig høyere enn i valget i 2021 og er spesielt populært blant unge velgere.

Hos spurte under 30 år har SV en oppslutning på 17 prosent – like mye som Ap og Sp til sammen i denne aldersgruppen.