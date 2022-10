Mandag startet rettssaken mot 30-åringen tiltalt for å ha drept sin tidligere kjæreste Sunniva Borgen på brutalt vis. Den tiltaltes problemer knyttet til alkohol ble et sentralt tema.

Det var en dypt preget mann som erkjente straffskyld for det brutale og voldsomme drapet på Sunniva Borgen i Bergen tingrett mandag formiddag.

Natt til 12. september angrep han Sunniva Borgen med knyttet neve og fire ulike kniver. 23-åringen ble påført minst 50 ulike knvistikk i ansiktet og overkroppen.

– Volden er så massiv og tilsynelatende ute av proporsjon med enhver situasjon, sier aktor Eirik Stolt-Nilsen i sitt innledende foredrag.

Fem dager etter det bestialske angrepet døde Sunniva Borgen på Haukeland sykehus som følge av multiorgansvikt. Ifølge aktor hadde 23-åringen aldri noen relle sjanser til å overleve angrepet.

– Hennes siste fem dager lå hun blind og med betydelige hjerneskader, uten egentlig mulighet for å komme tilbake til det livet hun hadde før volden, sier Stolt-Nilsen.

AKTOR: Eirik Stolt-Nilsen (venstre) sammen med forsvarer Torbjørn Sognefest og bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Søkte hjelp

I sin forklaring opplyste den tiltalte at han i en lengre periode før drapet hadde et alkoholproblem, som gjorde at han både ble sint og utagerende.

Aktor Eirik Stolt-Nilsen viste også en rekke meldingsutvekslinger mellom det tidligere paret. Her kommer det frem at tiltalte gjentatte ganger ble aggressiv og kranglet etter at han inntok alkohol, så tidlig som i mai.

Særlig forholdet mellom Borgen og hennes nære venninne var et tema for kranglene mellom paret, og den tiltalte uttrykte ved flere anledninger at han opplevde at Borgen tok venninnens parti.

Seks dager før drapet tok hans daværende kjæreste, Sunniva Borgen, en alvorsprat med tiltalte og de ble enige om at han måtte oppsøke hjelp.

– Jeg skrev til fastlegen min at jeg reagerte på at jeg var utagerende og sint, og at dette gikk utover både venner og forholdet. Jeg lurte på om det kunne være noe underliggende, sier den tiltalte og bryter sammen.

FORSVARER: Advokat Torbjørn Sognefest er 30-åringens forsvarer. Han opplyser at 30-åringen angrer dypt på handlingene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Den nevnte meldingen ble lagt frem i retten mandag. Til fastlegen skrev den tiltalte blant annet at han ble «utrolig sint, utagerende og vanskelig» etter alkoholinntak. Han skrev videre at han «anklager kjæresten for ditten og datten og oppfører meg generelt veldig dårlig».

– Når jeg drikker, så endrer jeg totalt personlighet og ser svart, erkjenner den tiltalte i meldingen til fastlegen.

– Det klikker helt

Han fikk aldri noe svar på henvendelsen, og den følgende lørdagen dro han ut på byen, hvor han etter hvert traff kjæresten Sunniva Borgen.

Tiltalte hadde da drukket alkohol i flere timer.

Etter at tiltalte skal ha ødelagt en bursdagsoverraskelse for en venninne av Borgen, ble det dårlig stemning mellom paret. Like etter klokken 04 dro paret hjem til Borgens leilighet, men krangelen om tiltaltes oppførsel på byen fortsatte.

Paret bestemte seg for å sove på hvert sitt rom. I en meldingsutveksling med en venninne klokken 04.35 skriver Borgen at hun hører bråk i leiligheten.

Den tiltalte forklarer at han knuser et glass, før Borgen skal ha dyttet ham tilbake.

– Det er her det bare svartner. Det klikker bare for meg, forklarer den drapstiltalte, før han bryter sammen.

PREGET: Den drapstiltalte hadde store problemer med å forklare seg om drapshandlingen, og var tydelig preget. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Etter en lang pause i forklaringen forteller den drapstiltalte 30-åringen at han først slo Borgen gjentatte ganger i ansiktet. Deretter begynte han å stikke henne med en kjøkkenkniv, mens Borgen forsøkte å snu seg unna.

Etter dette forteller han at ting skjedde fort. Borgen ble påført minst 50 knivstikk i hodet og ansiktet.

– Jeg fortsetter å stikke henne, før jeg stopper opp og skjønner hva jeg har gjort. Jeg blir helt fra meg. Jeg begynner å gråte, jeg kaster ting rundt meg, forteller 30-åringen.

Tilkalte ikke hjelp

Aktor Eirik Stolt-Nilsen mener det er flere hull i den tiltaltes forklaring. Han påpeker blant annet at politiet fant fire kniver som var brukt til å knivstikke Borgen, heller enn den ene tiltalte erkjenner å ha brukt.

– Hun ble stukket veldig mange ganger i ansiktet og hodet, blant annet i øyet. Hvorfor? spør aktor.

– Det kan jeg ikke svare på.

Selv om Borgen ble påført forferdelige skader, døde hun ikke før fem dager senere. Aktor Stolt-Nilsen påpeker at tiltalte ikke tilkalte verken ambulanse eller politi etter angrepet, men istedet valgte å ramponere leiligheten.

– Jeg tenkte på å ringe familie og venner og håpet de kunne hjelpe, forklarer den tiltalte. Da ingen av dem svarte, endte han opp med å forlate leiligheten, hvor han etter kort tid ble pågrepet av politiet.

Beklaget til familien

Borgens familie, deriblant mor Siv Yndestad Borgen og far Arne Petter Borgen, var tilstede under rettssaken mandag. De har tidligere fortalt TV 2 at det blir tøft, men er opptatt er å være samlet.

– Jeg vil gjerne si til Siv og Arne Petter at jeg er så lei meg for det jeg har gjort, sier den tiltalte gråtkvalt i retten mandag.

FAMILIE: Mor Siv Yndestad Borgen og far Arne Petter Borgen var tilstede i retten. Her med bistandsadvokat Beate Hamre (venstre). Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er ingen andre å klandre for det som har skjedd enn gjerningsmannen, har moren tidligere sagt til TV 2.

Siv sier alle som sliter med aggresjon, eller rus, eller andre utfordringer selv har ansvar for å unngå situasjoner som kan skade andre. Hun sier personen selv, og de som er rundt vedkommende, må ta tak og oppsøke hjelp. Sunnivas venner har fortalt Siv at når han var ugrei mot andre, ville Sunniva gjøre det slutt.

Minst 50 knivstikk

Sunniva Borgen ble brutalt drept i sin egen leilighet natt til 12. september i fjor. 23 år gamle Borgen hadde vært ute på fest sammen med blant andre sin tidligere kjæreste, og de to dro videre på et nachspiel hjem til hennes leilighet i et ellers rolig nabolag i Åsane i Bergen.

Klokken 04.35 ringte en nabo politiet og fortalte om høye lyder og bråk fra leiligheten under. Da politiet ankom stedet, ble de møtt av et grusomt syn. Leiligheten til Borgen var ramponert, mens 23-åringen var påført svært grove skader. Ifølge tiltalen ble Borgen kraftig slått, og deretter påført minst 50 knivstikk i ansiktet og på overkroppen.

Hun ble hastet til akuttmottaket på Haukeland sykehus, hvor en av hennes familiemedlemmer tilfeldigvis var på jobb. Borgen var blitt påført så kraftige skader at vedkommende ikke kjente henne igjen.

Tross omfattende behandling på sykehus sto ikke Borgens liv til å redde, og 23-åringen døde som følge av multiorgansvikt fem dager senere.

– Flere vitale organer sviktet i kroppen hennes, fem dager etter at hun var utsatt for massiv vold, heter det i tiltalen.

Det er satt av tre dager til saken i Bergen tingrett.