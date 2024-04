– Ekkelt at dette har skjedd i nabobygget

Et døgn etter at en kvinne døde i Arendal slo politiet drapsalarm. Den første meldingen kom til politiet rundt klokken 09 tirsdag formiddag.

Politiet mener hun ble drept utenfor Boots Apotek. Kvinnen jobbet også på apoteket.

Halvannet døgn senere står politiet fortsatt uten en gjerningsperson. Ingen er mistenkt eller siktet.

Veldig skummelt

På trappen ved apoteket er det lagt ned blomster. En av dem som har lagt ned blomster er Frida Tellefsen (20).

Hun jobber på en kafé like ved.

– Det er en veldig trist situasjon, sier hun til TV 2, tydelig berørt.

Det er ikke langt fra arbeidsplassen hennes, til der drapet skjedde.

– Jeg har vært innom apoteket av og til. Det er ekkelt at noe sånt skjer i nabobygget vårt.

Hun kjente ikke selv den drepte kvinnen, utenom at hun av og til handlet der.

– Søsteren min kjente henne veldig godt. Det gjorde det litt ekstra sårt.

BLOMSTER VED ÅSTEDET: På trappene til apoteket ligger det blomster onsdag ettermiddag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Sammen med kollega Loumiven Ubas (32) har hun tatt turen ned til sentrum.

Han var på vei til jobb tirsdag formiddag. Da han kom til sentrum, var politiet allerede på stedet.

LEGGER NED BLOMSTER: Både Frida og Loumiven la ned blomster på trappa til apoteket. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg trodde det bare var en ulykke, sier han.

Tellefsen både bor og jobber i sentrum. At et drap kunne skje så nære, er en ubehagelig tanke.

– Jeg syns det er veldig skummelt. Det gjør at man blir stresset når man går ut, sier hun.

Vil trygge bybildet

Politiet har hevet beredskapen som følge av hendelsen. De vet ikke hvem gjerningspersonen er, eller hvilket motiv gjerningspersonen har hatt.

– Vi har stor forståelse for at det er en krevende situasjon for folk det vi står ovenfor. Politiet har hevet beredskapet nettopp for å gjøre bybildet tryggere, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

ETTERFORSKER: Arnesen i politiet har stor forståelse for at folk kan kjenne på en utrygghet etter hendelsen. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2

Han forteller at de har flere ressurser ute for å sikre en rask responsevne.

– Vi er både synlig, altså uniformert, og sivilt politi til stede i Arendal sentrum.

Så langt vet politiet lite om hvilket motiv gjerningspersonen har hatt. Det kan ikke utelukkes at kvinnen var et tilfeldig offer, opplyser politiet.

Mistet en nær kollega

De ansatte ved Boots Apotek får nå hjelp av et kriseteam, fortalte administrerende direktør, Kathrine Mehlin, til TV 2 tidligere onsdag.

– VI har mistet en veldig nær kollega og god ansatt. Vårt fokus nå er å ta vare på de pårørende, ansatte og berørte.

Hun legger til:

– Dette er en fryktelig tragedie, og en svært tung dag for oss i Boots Apotek, sier administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin i en SMS til TV 2.