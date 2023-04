Eitt bilete stansa maskinane

NÆRBØ (TV 2): Dei prøvde alt dei kunne, men statsforvaltaren såg ikkje dei raudlista fugleartane. No er over halve skogen borte.

Ein tre- eller fireroms i Oslo kan fort gå for 10 millionar.

Kor mykje er ein skog verd? Omtrent det same, i visse tilfelle.

Same prisen gjekk ein av dei få skogane på Jæren for, nemleg Vigreskogen. Og den populære skogen skulle hoggast.

Fliluftsglade innbyggarar i Hå kommune var fortvila, og prøvde alt i deira makt for å hindre maskinane i å rive vekk turområdet deira.

Det gjekk ikkje.

ANLEGGSOMRÅDE: Vigreskogen er blitt anleggsområde. 265 dekar skog blei hogd på to måneder. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Eg føler meg trødd på, rett og slett, seier Grete Friestad.

Rogalendingen tråkkar langs skogen ho elskar. Mellom granstammane kan ein høyre kvitring frå fuglar.

– Her har vi opp gjennom åra gått forbi masse granmeis. Dei er jo raudlista, seier ho.

Halve skogen borte

Kanskje er det ein klagesang Friestad høyrer fuglekoret synge frå tretoppane. No er meir enn halve skogen deira gjort om til tømmer.

– Ingenting er teke omsyn til. Dei meiner skogen er sjuk, men så sjuk er han ikkje. Dei kunne gjort dette på ein annan måte, seier ho til TV 2.

Les fylkesskogmeister Stein Bomo, som meiner vedtaket er rett, sitt svar lenger nede i saka.

Friestad er ikkje aleine. Hogsten har samla fleire aktivistar, og saka er omtalt av både Stavanger Aftenblad og Jærbladet.

Ein av desse er Torbjørn Reime. Reime er ein mann som snakkar mykje.

Spesielt om at rett skal vere rett, og at ein burde kunne rekne med å stole på styremaktene.

– Høyr! No høyrer du dei.

Og om fuglar.

TEK KAMPEN: Torbjørn Reime har overhovudet ikkje tenkt å gje seg. Sjølv om han ikkje kunne stanse hogstmaskinane, vil han gjere så og seie alt for å vise fram prosessen han meiner har vore manglande og uryddig. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Jærbuen har opplevd skog han er glad i bli hogga ein gong før. Den gongen klaga han òg. Den gongen vart han overkøyrd.

No vil han hindre det same i å skje igjen.

Men det er for seint

Det siste lasset med tømmer er køyrd vekk. Reime prøver å vere positiv. Han erkjenner at det trass alt framleis står skog att.

– Folk går jo tur i det som står att. Det tilpassar seg, seier han.

Han nikker mot to turgåarar som klatrar over gjerdeklyvaren og inn i det som er igjen av skog.

Likevel, Reime er ikkje av typen som gjer seg. Han prøver å avdekke heile prosessen.

– Vi har styremakter som alle skal stole på at gjer korrekte avgjerder og utgreiingar, seier han.

KULTURMINNE: Bak Torbjørn Reime står dei karakteristiske mastene som har vore brukt av både Telenor og radio. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Reime er klar på kva han meiner er hovudproblemet:

– Her har dei fatta eit vedtak kor dei påstår at det kun er tre raudlista fugleartar.

Statsforvaltaren: – Fagleg og godt vedtak

Stein Bomo har tittelen fylkesskogmeister. Han er skal sørge for ansvarleg forvaltning av skogane i Rogaland.

– Gjekk det litt raskt i svingane då vedtaket blei fatta?

– Vi har ganske gode rutinar på å handsame den typen sakar. Vi meiner vi har gjort ei grundig vurdering før vi fatta vedtaket. Så registrerer vi at det har vore mykje støy i etterkant, seier Bomo.

ANGRAR IKKJE: Fylkesskogmeister i Rogaland, Stein Bomo, forsvarar vedtaket som blei gjort. Likevel seier han dei vil ettergå det som mangla av informasjon. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Er den støyen rettmessig?

– Vi meiner sjølv at vi har gjort eit fagleg og godt vedtak, svarar han.

Grunnlaget er mellom anna ein NIBIO-rapport som peiker på sjukdommen i skogen.

Miljødirektoratet har seinare slått fast at vedtaket til Bomo var bygga på mangelfull informasjon.

Hadde feil datagrunnlag

Det som manglar er nettopp dei raudlista fugleartane både Torbjørn Reime og Grete Friestad er opptekne av. Det er òg det dei har prøvd å rope varsko om før hogsten starta.

– Vi har i ettertid fått vite at løysninga vi bruker og artsdatabasen ikkje viser det same. Det er noko vi vil ettergå, for det skal vere dei same opplysningane, seier Bomo.

Det blei mellom anna funne eit hønsehaukreir medan hogsten stod på.

Eit bilete teke av Torbjørn Reime førte til midlertidig stans i arbeidet.

HØNSEHAUK: Dette biletet gjorde at hogsten måtte stoppast midlertidig. Men grensa for vern av hønsehauk var broten. Foto: Privat

– Hogsten blei stansa og området sikra. Men det var ingen som kjente til det då hogsten starta opp. Det var nye opplysningar som kom, som vi meiner blei handtert på ein ryddig måte, seier han.

Bomo seier òg at han har full forståing for at dette blir oppfatta som eit inngrep i friluftslivet.

Han viser til at skogen opprinneleg blei planta for å skulle bli hogga og brukt til tømmer.

– Det er gammal skog, men vi må på eit tidspunkt fornye. Hauste desse ressursane og nytte dei på ein god måte, seier han.

Eigaren: – Kjem til å hogge meir

Han peiker òg på den omfattande råteskaden som blei funne i skogen. Det er noko motstandarane av hogsten erkjenner, men dei meiner det burde skjedd gradvis og skånsomt.

HÅ: Vigreskogen ligg i Hå kommune. Det er påvist sjukdom på fleire av trea i skogen, noko som var startskuddet for løyvet til hogst. Foto: Øystein Eldholm / TV 2

Motstandarane er såra og urolege over at dei ikkje har blitt høyrde på noko punkt.

– Å kome etterpå og seie at ein ikkje hadde den rette informasjonen? Det må jo vere ein alvorleg feil og svikt i systemet, seier Reime.

Grete Friestad forstår ikkje korleis det gjekk an å lukke augene for fuglelivet som fanst før hogsten starta.

– Hvis eg som ikkje eg ein fugleperson kan sjå dei, kan alle sjå dei. Det er store rovfugler det er snakk og. Om du ikkje får med deg hegra her inne, har du ikkje vore her. For ho skrik høgt, seier Friestad.

Eigaren av skogen, David Njå, skriv i ein SMS til TV 2:

«Skogen er døyande og det einaste riktige er hogst. Eg kjem til å søke om å hogge meir seinare, men er no opptatt med annan tilsvarande hogst i Njåskogen. Protestane er tekne ut av proporsjon og er med på å øydelegga gleda ved å drive skogbruk».