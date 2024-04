AUKE: Nok ein gong registerer politiet auke i politimeldingar av kriminalitet utført av personar under 18 år. Utviklinga uroar. Illustrasjonsbilete. Foto: Gorm Kallestad / NTB

For andre år på rad har det vore ei «brei og betydeleg auke» i meld kriminalitet av unge i Oslo. – Alvorleg, meiner byrådsleiaren.

– Om vi ikkje klarar å snu trenden, er eg alvorleg uroa for samfunnsutviklinga og tryggleiken, seie Eirik Lae Solberg, byrådsleiar i Oslo (H).

Han reagerer sterkt på det som kjem fram i ein ny rapport frå Oslo politidistrikt. Rapporten viser nemleg ei kraftig auke i kriminalitet utført av mindreårige i hovudstaden det siste året, for andre år på rad.

UROA: Byrådsleiar Eirik Lae Solberg (H) meiner det må gjerast meir for å styrke politiet sin innsats og førebygging av ungdomskriminalitet. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi ser at det blir stadig meir ungdomsvald og at den blir grovare. Utviklinga innan ran utført av mindreårige er oppsiktsvekkande. Det er urovekkande, seier Solberg.



Stor auke

Berre i Oslo blei det i 2023 blei registrert 3409 politimeldingar der sikta eller mistenkt var i alderen 10-17 år. Det er 52 prosent fleire enn i 2022.

Totalt gjeld det 2203 personar som er under 18 år.

AUKE: Auken i ungdomskriminaltetet har vore på 27 prosent samanlikna med snittet for 2017-2019, altså åra før pandemien. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når nesten 550 fleire enn året før hamna i politiets søkelys på denne måten, bør det vere eit varsel til oss alle om at vi må bry oss meir og følge opp betre, seier Solberg.



Samanlikna med snittet for dei tre prepandemiåra 20172019, var auken på 27 prosent.



Auken gjeldt mange ulike typar lovbrot, frå vinningskriminalitet, narkotikalovbrot og valdshendingar.

Politimeldingar fordelt på type handling For 2023 blei det registrert 3409 politimeldingar med sikta eller mistenkt i alderen 10-17 år. Det var 1162 fleire meldingar enn året før, og ein auke på 52 prosent. Politimeldingar med unge mistenkte eller sikta innan vinningslovbrot auka med 61 prosent frå 2022. Politimelde valdslovbrot av unge auka med 51 prosent, og gjeld både fysisk vald, truslar og angrep mot offentleg tenesteperson. Det blei registrert 572 politimeldingar innan annan kriminalitet med unge mistenkte / sikta. det er ein auke på 74 prosent. Herunder auka bæring av kniv med 90 prosent. Det var også 48 prosent fleire politimelde narkotikalovbrot i 2023, enn i 2022, i der mistenkte eller sikta var mellom 10-17 år. Dette talet ligg likevel lågare enn før pandemien. Kjelde: politiet.no

VINNINGSKRIMINALITET: Fleire unge blei sikta eller mistenkt for butikktyveri i Oslo fjor. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Uakseptabelt

Rapporten viser mellom anna ei auke på 51 prosent i valdshendingar der sikta eller mistenkte er i alderen 10-17 år.

Medrekna gjeld vald, trugslar og angrep mot offentlege tenestepersonar.

Sistnemnde har isolert sett auka med heile 92 prosent.

Denne utviklinga skremmer byrådsleiaren.

– Det er sjølvsagt heilt uakseptabelt at så mange av byens politibetjentar blir utsett for vald og trugslar når dei er ute på jobb for å gjere byen tryggare, seier Solberg.



AUKE: Samla sett var det ei auke på 12 prosent i tal på politimeldingar frå 2022 til 2023. Særleg innanfor vinningskriminalitet og skadeverk var auken stor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dette føyer seg inn i eit mønster vi ser der tilliten til, og respekten for myndigheitspersonar gradvis blir svekka.

Uroa

Politiet har sjølv sagt at dei er uroa for utviklinga innan ungdomskriminalitet. Auken er stor og barna som utfører kriminalitet, blir stadig yngre.

I 2023 blei det påtaleavgjort 5400 valdslovbrot utført av ungdommar under 18 år.

– Utviklinga er urovekkande, uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland då fjorårets tal blei publisert.

– Utviklinga understrekar viktigheita av tverretatleg innsats retta mot dei aller yngste barna før dei gjer gjentatt og meir alvorleg kriminalitet.

Manglar ressursar

TV 2 har i fleire saker fortalt om korleis politiet no ropar varsku over ressurssituasjonen dei står i.

I 2023 måtte 9 av 12 politidistrikt nedbemanne med fleire hundre stillingar. Fleire av distrikta seier at det går direkte ut over politiets høve til å drive førebygging.



FÆRRE FOLK: Politiet har færre betjentar ute i gatene. Fleire politidistrikt har vore nøydd å nedbemanne på grunn av økonomi. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I haust sa fleire politidistrikt til TV 2 at dei er uroa for at ressurssituasjonen gjer dei i dårlegare stand til å møte utfordringane med aukande kriminalitet blant unge.

Fryktar konsekvensane

I Oslo er byrådsleiar Solberg uroa for at ressurssituasjonen og auken i vald mot offentlege tenestepersonar, berre vil gjere situasjonen i politiet verre.

– Vi treng fleire politifolk i gatene, ikkje færre. I Oslo går statistikken feil veg. Det er nesten 133 færre politibetjentar i Oslo i dag enn for eitt år sidan. Der har regjeringa ein viktig jobb å følge opp.



BYRÅDSLEDER: Eirik Lae Solberg er byrådsleder i Oslo. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han fryktar auken i vald mot tenestepersonar kan føre til at færre søkjer seg til yrket.

– Politiet må få dei ressursane dei treng til å etterforske og oppklare kriminalitet, men minst like viktig er det førebyggande arbeidet overfor barn og unge.

Meir pengar til førebygging

Han meiner kommunane kan og bør gjere meir for å førebygge at barn og unge hamnar i kriminelle miljø.

Byrådet vil difor frå neste år bruke 100 millionar kroner meir på ei fritidsordning for å sikre at fleire barn kan delta på organiserte fritidsaktivitetar, uavhengig av familiens inntekt.

I tillegg vil dei sørge for at fleire skular kan halde kveldsope og gi tettare oppfølging til unge i faresona.

– Det må ikkje bli slik at barn og unge finn fellesskap i utanforskap, men tvert i mot blir inkludert i trygge og gode miljø, seier Solberg.