– Eit val mellom fleire vonder

TRAVEL: Karoline Knutsen Grønås (48) trivst godt som sjukepleiar i heimetenesta i Bømlo kommune, men merkar godt at dagane blir travlare. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Mangel på arbeidskraft fører stadig fleire kommunar inn i ein bodkrig om arbeidarane. Karoline Grønås (48) fryktar for framtidas helsevesen.

Kva skal til for at ein tek ein jobb i distriktet?

6000 kroner i butilskot for tilflyttarar, ei ekstra ferieveke i året, 30.000 kroner ekstra i løn og nedbetaling av studielån på inntil 20.000 kroner i året?

Det er blant tiltaka som enkelte kommunar innfører i desperasjonen etter å lokke visse typar arbeidarar til å flytte til bygda.

– I eit val mellom fleire vonde, var dette det rimelegaste, seier Jo Bjarte Tømmerbakke, rådmann i Modalen.

IKKJE IDEELT: Rådmann i Modalen, Jo Bjarte Tømmerbakke, seier distriktskommunen må gjere seg attraktive i konkurransen om arbeidskraft. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

For diagnosen har lenge vore klar: Distrikta er ikkje lenger i stand til å reprodusere seg sjølv. Det merkast godt blant dei som er igjen for å halde hjula i Bygde-Noreg i gang.



Og det er ikkje alle kommunar som tar seg råd til å hive seg med i bodkrigen.



– Skremmande

Langs smale og kronglete vegar i Bømlo kommune, køyrer sjukepleiar Karoline Knutsen Grønås (48) frå hus til hus for å ta seg av pasientane som framleis kan bu heime.

UROA: Karoline er uroa for korleis bemanningssituasjonen vil bli i framtida. Dei merkar godt at det blir færre hender i distrikta. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Av og til køyrer eg ekstra fort for å rekke over alt, innrømmer ho medan ho gassar på for å komme seg forbi bussen som blinkar seg inn på haldeplassen ved skulen.

Karoline elskar jobben sin, men seier det tærer på at dagane berre blir travlare etter kvart som mangelen på folk blir større.

HEIMESJUKEPLEIA: Karoline Knutsen Grønås seier ho ikkje ønskjer jobbe ein annan stad enn i heimesjukepleia i Bømlo. – Men vi jobba hardt for løna vår, seier ho. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Eg synest det er skremmande korleis det berre ser ut til å bli færre hender og fleire pasientar, seier Karoline.

– Eg lurer jo på korleis dette skal gå.

PÅ VEG: Karoline Knutsen Grønås er på veg til heimepasientar. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Færre søkarar

På helsehuset i Bømlo ser avdelingsleiar Elin Akse Vik ein urovekkande trend.

Stadig færre søker på ledige stillingar og det er blitt vanskelegare å få tak i vikarar.

SÅRBARE: På helsehuset i Bømlo sit avdelingsleiar Elin Akse Vik og prøver å dekke inn ledige vakter. Det er ofte ei utfordring. Det er ikkje mange å ta av, dersom det er sjukdom. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Vi sit med eit prioriteringsspørsmål kvar dag. Må vi leige inn vikar? Har vi nokon å leige inn? Kva oppgåver må vi prioritere vekk?

Nasjonal trend



Nav har estimert at det er over 52.000 ledige stillingar i Noreg. Mangelen er størst innan helse og omsorg, kor det manglar rundt 13.000 par hender.

TV 2 har spurt alle 43 kommunane i Vestland om korleis dei opplever rekrutteringssituasjonen i sin kommune.

Blant dei 35 kommunane som har svart, seier 32 kommunar at dei har størst problem med å rekruttere innanfor helse- og sosialsektoren.

For 20 av kommunane, er situasjonen blitt så prekær at dei tilbyr ekstraordinære lokketilbod for å gjere seg attraktive i kampen om hendene:

Mellom 25.000 og 100.000 kroner rett i lomma.

Støtte til husleige.

Sjukepleiarstipend til studentar.

Høgare startløn.

Ei ekstra ferieveke.

Døma er mange. Og slik byr kommunane over kvarandre.

KAMPEN OM HENDENE: Asbjørn Knarvik er på Modalstunet for opptrening. Sjukepleiar Camilla Brügge Brekkhus hjelper han inn på rommet sitt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Lukrative lokketilbod

For to år sidan sleit den rike kraftkommunen Modalen med å få sjukepleiarar til kommunen.

Dei fekk ingen søkarar på stillingane sine, og brukte mellom to og tre millionar kroner i året på å leige inn arbeidskraft frå vikarbyrå.

Til slutt måtte kommunen ta grep, og i 2021 innførte dei ei rekke lukrative ordningar som skulle lokke sjukepleiarane til bygda.

ANSVAR: – Vi har eit ansvar for å gi innbyggarane forsvarlege helsetenester, seier Tømmerbakke. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I tillegg til butilskot, ekstra løn og meir ferie, opna dei for fleksibel turnus der sjukepleiarane jobbar lengre vakter med etterfølgande lange friperiodar.

Sidan tiltaka blei innført i 2021, har kommunen fått søkarane dei treng.

– Der vi før ikkje hadde ein einaste kvalifisert søkar, hadde vi i år elleve kvalifiserte søkarar.

Byr over kvarandre

Stadig fleire kommunar i Vestland har tatt i bruk slike lokketilbod for å tiltrekke seg søkarar, i håp om å få bemanningskabalen til å gå opp.

I utkantkommunen Gulen, ikkje så langt unna Modalen, har dei slite i årevis med å få tak i nok folk, særleg innan skule og helsesektoren.

KRAFTKOMMUNE: Den rike kraftkommunen Modalen er Noregs nest minste kommune i folketal. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Først innførte kommunen ei ordning der dei mellom anna tilbydde 40.000 kroner i bonus til nye barnehagelærarar og sjukepleiarar.

No ser dei ei generell forverring i arbeidsmarknaden, og har utvida ordninga til å gjelde fleire område der rekrutteringsutfordringane er størst.

Bonusen er auka til 100.000 kroner. I tillegg ser dei på ei rekke andre tiltak, som til saman vil koste kommunen om lag fire millionar kroner i året.

– Før har vi tenkt at slike ordningar ikkje er ein god veg å gå. Men står ein igjen som einaste som ikkje har slike tilbod, så går det i alle fall ikkje, seier kommunedirektør Reidun Halland.

Fryktar konsekvensane

Trass at Bømlo kommune har merka at søkartala på stillingane dalar, har dei enda ikkje tatt i bruk lokketilbod.



– Det er ei dårleg utvikling om det skal bli slåstkamp og konkurranse mellom kommunane, seier ordførar Sammy Olsen (Sp).

Han seier dei ikkje har vore interesserte i å kaste seg på karusellen med lokketilbod, fordi det ikkje løyser utfordringane som ligg i botn.

I MOT: Sammy Olsen (Sp) er ordførar i Bømlo kommune, og vil helst ikkje hive seg med i bodkrigen om arbeidskraft. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

I tillegg fryktar han det kan skape store skilnadar mellom rike og mindre rike kommunar.

– Slike ordningar er eit problem fordi kommunane har ulike utgangspunkt. Det som er skummelt med denne utviklinga er at det blir dei sterke kommunane som overlever til slutt, seier Olsen.

– Ufornuftig

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er uroa over utviklinga der kommunar byrjar å by over kvarandre i kampen om hendene.

– Det er ikkje det verste om sjukepleiarane får meir løn, men slike ordningar er ikkje berekraftige over tid, seier Vedum, som kallar ordningane med lokketilbud for «ufornuftige.»

OPTIMIST: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ambisiøse mål for distrikta, og har trua på at dei skal klare å nå målet om at det skal vere attraktivt å framleis bu på bygda. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Han omtalar problemet som ei nasjonal utfordring som kommunane og regjeringa må løyse saman.

– Men sjølv om det blir løyvd meir pengar, pumpar vi ikkje opp fleire sjukepleiarar og helsefagarbeidarar som olje frå Nordsjøen.

Ambisiøse planar

Samstundes som søkartala på kommunale stillingar går ned og befolkninga i distrikta tynnast ut, har Vedum og regjeringa store ambisjonar for distrikta.

Tidlegare i år la regjeringa fram ei ambisiøs distriktsmelding, der målet gjekk frå å halde oppe befolkningstala i distrikta, til å auke det.

FÆRRE HENDER: Når det ikkje er vikarar å ta av, om dei som er på jobb dekke inn for dei hendene som manglar. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

For å få til det, skimtar dei med tiltak som gratis barnehage, gratis ferje på visse strekningar og utbygging av både veg og breiband.

Vedum understrekar at det til sjuande og sist er opp til innbyggarane sjølv å besette om dei ønskjer bu i distrikta.

– Men då må vi i alle fall ha politikarar som ønskjer å legge til rette for det, seier Vedum.

Harde prioriteringar

I Bømlo er prosessen i gang med å omstille seg til ein annleis arbeidskvardag.

Prioriteringane er knallharde og ressursane må stadig rokerast om på.

Karoline tar gjerne del i omstillinga, men er likevel uroa for framtida.

– Eg er 48 år og tenker eg har 20 år igjen i arbeidslivet. Eg er spent på om eg klarar å halde ut i denne jobben.

MÅ TENKE NYTT: I heimetenesta i Bømlo må dei tilsette stadig tenke nye løysinga for å få kabalen til å gå opp. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Kva skal til for at du klarar det?

– Det kan ikkje vere slik at vi går underbemanna når folk er sjuke, eller at folk kvir seg for å vere heime når dei er sjuke fordi dei veit kor pyton det blir for dei som er igjen på jobb.

– Eg tenker løysinga må vere nok folk, men det er jo det som er problemet.