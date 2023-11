PROSEDYRER: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve heldt tysdag sine sluttprosedyrar i den grove overgrepssaken på Vestlandet. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

Statsadvokaten bad om 21 års forvaring som straff for faren som er tiltalt for grove valdtekter av eigne barn. Også kona, deira eldste son og ein nabo risikerer lange fengselsstraffer.

Fire personar i eitt nabolag i ein vestlandskommune har denne hausten møtt i retten, tiltalte i ei massiv overgrepssak som statsadvokaten omtalte som «ei av dei verste eg har jobba med».

Dei fire er eit foreldrepar, deira eldste son og ein nabomann. Dei er tiltale for gjentekne grove valdtekter av tre barn.

Far i 50-åra, mor i 40-åra og sonen i 20-åra er tiltalt for valdtekter av dei to yngste barna i familien; ei jente som i dag er 11 år og ein gut som er blitt 16 år.

Nabomannen i 30-åra er tiltalt for valdtekter av nabojenta (11) og sin eigen son (10).



– Fallhøgda er stor

Maratonrettssaka starta 28. august. I dag, nøyaktig tre månadar seinare, starta prosedyrane i tingretten.

– Alle dei fire tiltalte seier seg uskuldige. Eg meiner deira forklaringar verken er truverdige eller pålitelege, sa statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

– Har dei motiv for å ikkje snakke sant? Openbert. Fallhøgda er svært stor for dom om overgrep mot barn, spesielt mot eigne barn.

Trakk parallell til Alvdal-saka

Det fornærma søskenparet har i tilrettelagde avhøyr fortald om massive, mange av dei sadistiske, overgrepshandlingar, som foreldra og storebroren skal ha utsett dei for.



– Broren min blei tvinga. Det var mamma og pappa som bestemte. Éin gang såg mamma på og klappa i hendene. Det var berre éin ting vi skulle gjere og det var å smile og seie «ja», har eitt av barna forklart om overgrepa i tilrettelagde avhøyr.



Valdtektene skal ha skjedd heilt sidan guten og jenta var 8 og 3 år gamle i 2015.

– Det er eit ekstremt grovt og altomfattande regime vi har fått skildra. Det er brukt trugslar, lydnad, innordning og noko vald. Barna har hatt angst for å bli lukka ute frå familiefellesskapet, sa statsadvokaten.

Ho la seinare til:

– Det er vanskeleg å tru på at det som har komme fram i denne saka, er mogleg. Dette er utan tvil ei av dei grovaste overgrepssakene frå dette distriktet.

Då statsadvokaten argumenterte for straffutmålinga, viste ho til Alvdal-saka fordi den var «god å samanlikne med».

Meiner dette beviser overgrepa

Heilt sentralt i statsadvokatens bevisførsel er forklaringane til barna. Det er spelt av over 50 timar med tilrettelagde avhøyr i retten.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve meiner forklaringane deira er «robuste, truverdige og pålitelege».

– Det viser bevisføringa elles. Og det er vanskeleg og smertefullt for barn å snakke om overgrep. Dei som har ein nær relasjon med overgriparen, hamnar i ein spagat, sa Greve.

Ho viste til eit vitne frå Kripos som sa at det er meir vanleg at barn ikkje fortel om overgrep, enn at dei lyg om det.

Det er i korte trekk desse forholda statsadvokaten meiner er med å bevise at grove valdtekter av barna har skjedd:

I straffesaka mot nabomannen:

Barna sine overgrepsskildringar, som statsadvokaten meiner er truverdige. Dei skildrar mellom anna overgrep i dusjen, ei kjellarstove, på soverommet og i eit telt i hagen.

Nakenbilete av nabojenta (11), som naboen lagra i ei kryptert mappe på mobilen kalla «intern info jobb». Han har sjølv forklart at det var sonen som tok bileta.

DNA-funn av same jenta på fleire sexleiketøy.

Varsel til barnevernet frå andre i lokalsamfunnet. Dei reagerte på den fysiske kontakten mellom mannen og jenta på leikeplassar og i symjehallen. Det skal ha vore kyssing og klemming.

Enormt mykje kontakt mellom jenta, som då var sju år, og nabomannen på chatteprogrammet «Duo». Greve omtalte den hyppige kontakten som «ellevill».

– Vi må spørje oss; kva i alle dagar er dette for noko. Den tiltalte har ingen truverd. Han har utvilsamt handla med forsett og skapt ei ramme rundt dette. Den hjelpsame naboen har utnytta situasjonen, sa Greve.

I straffesakene mot foreldra og storebroren:

Også her meiner statsadvokaten at barna har gitt truverdige forklaringar om overgrepa. Dei skal ha skjedd fleire stader, også på ferieturar utanfor kommunen.

Faren i 50-åra er tidlegare dømd for å ha lasta ned og delt overgrepsmateriale av barn. Mykje av materialet er svært grovt. Påtalemakta meiner det er påfallande at mykje av materialet speglar det barna fortel dei er utsette for.

Då faren hadde sona ferdig i fengsel, slapp mora han inn igjen i heimen med barna. Sjølv om mannen i retten erkjente det han hadde gjort, har ho gitt uttrykk for at han blei utsett for justismord. Etter få dagar utanfor fengsel var faren i gang igjen med å søke etter overgrepsmateriale på nettet.

Søk på Google-kontoen til storebroren indikerer seksuell interesse for søster, meiner statsadvokaten. Det er gjort funn av søkeord som «jeg tenner på søstera mi» og andre detaljerte søk som omhandlar seksuelle handlingar med søster.

Bad om lange fengselsstraffer

Til slutt la statsadvokaten ned sine påstandar om straff for dei fire tiltalte:

Faren i 50-åra: 21 års forvaring

Mora i 40-åra: 18 års fengsel

Storebroren i 20-åra: 10 års fengsel

Nabomannen i 30-åra: 12 års fengsel

Dette er tiltalane mot foreldreparet, sonen og naboen Mannen i 50-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år).

§ 312: Incest

Dyrevelferdsloven § 37: Grov seksuell omgang med hund.

§ 311: Skal ha gjort internettsøk etter overgrepsmateriale med søkeord som «incest-teen», «Pdophiles», «schoolgirl+filmed» og «illegal+sex». Skal også ha filma sonen sin naken. Kvinna i 40-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år). Også tiltalt for å ha vore til stades under overgrepa til barnefaren utan å gripa inn. § 312: Incest

Sonen i 20-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot søstera (11 år) og broren (16 år). § 313: Søskenincest

Nabomannen i 30-åra: § 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, mot sin eigen son (10 år) og dottera til dei medtiltalte (11 år). Høvevis frå hausten 2019 og sommaren 2020 og fram til han vart arrestert i november 2020. § 312: Incest

§ 311: Skal ha tatt bilete av sonen og nabojenta som viser seksuelle overgrep eller seksualiserer dei.

§ 305: Seksuelt krenkande atferd. Skal ha sagt «jeg er forelsket i deg» til nabojenta og tatt henne med på leiting etter sexleiketøy på soverommet til det medtiltalte foreldreparet.



Kritiske til barnevernet

Det heilt sentrale spørsmålet i rettssaka har handla om dei svært detaljerte overgrepshistoriene til barna.

Har barnevernet klart å få barna til å opne seg om det dei har opplevd, eller har dei påverka barna til å gi forklaringar om overgrep som aldri har skjedd?

Statsadvokaten meiner altså det første og at fleire tekniske bevis, og andre forklaringar, underbygger det barna fortel.

Eit samla forsvar meiner derimot det siste.

Dei tiltalte er svært kritiske til samtalar som barna har hatt med beredskaps- og fosterforeldre, før dei har gått i tilrettelagde avhøyr med politiet.

Fleire tilsette i barnevernet har i retten slått tilbake på påstandane om påverknad. Ei fostermor har likevel innrømma i retten at ho ikkje burde stilt den fornærma jenta ja/nei-spørsmål om grove overgrep før ho skulle i avhøyr.

– Ho la seg flat. Det er jo ikkje slik vi ønskjer at det skal vera. Men har det følgjer for pålitelegheita til jenta si forklaring? Eg meiner nei, sa Greve.

Ho tok også opp innvendingane forsvararane har hatt mot ein anna tilsett i barnevernet, som hadde mykje kontakt med den fornærma broren (16). Kan ho ha påverka hans forklaring til «langt utanfor verkelegheita»?

– Vi kan ikkje legge til grunn det. Det han fortel er også langt utanfor det vi kan tenke oss kan ha skjedd. Men rettspraksis viser at slike ting skjer mot barn.

Onsdag og torsdag skal forsvararane halde sine prosedyrar.

Alle dei fire tiltalte nektar straffskuld for alle forhold og har gjort det heilt sidan dei vart arresterte. Dei seier overgrep aldri har skjedd.