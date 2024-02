– Ein svært tapper gut

30.juni: Gutten kommer til Norge. Da har han i mange år bodd i et annet land enn fødelandet i Midtøsten. Faren henter han på Gardermoen og kjører han til Bergen. Gutten har aldri før bodd med faren.

30.juni: Tiltalte ringer Nav og lurer på om han må gjøre noe nå som han har fått et barn til Norge. Han får til svar at han kan søke ekstra støtte til livsopphold, at han må møte opp hos politiet og registrere barnet og snarest søke skoleplass til han. Faren svarer at han først må bli kjent med han, siden han ikke skal begynne på skolen før til høsten.



4.juli: Faren sender melding til Nav. Han skriver at han trenger noen som kan hjelpe ham med å ta vare på sønnen. Han forteller at de snakker forskjellig språk.

6. juli: Far oppsøker barnevernstjenestens kontor. Han hadde fått råd fra venner om å kontakte barnevernstjenesten for å få hjelp med barnet. Ifølge statsadvokat Asbjørn Onarheim handlet det om at mannen snakket et annet språk enn gutten. Kontaktpersonen i barnevernet vurderte at saken ikke hastet.

11.juli: Faren får avslag på søknad om økonomisk støtte fra Nav. Samme dag har han en telefonsamtale med Nav. Journalen viser at Nav barnevernet er riktig instans for hjelp med barnen, men faren sier han ikke kommer til å få hjelp av barnevernet. Han er frustrert over at ingen vil hjelpe.

15. juli: Far møter til en samtale hos barnevernet. Formålet med samtalen var å få mer informasjon fra far om hvilken hjelp han og sønnen trengte. Det var telefontolk og to kontaktpersoner til stede under samtalen. I møtet forteller faren at han er redd sønnen skal begynne å hate fordi de ikke forstår hverandre. Far sier han ikke klarer å ivareta sønnen, men ønsker ikke at han flyttes på fosterhjem. Far sier det går greit så lenge gutten kan være hos vennefamilie på dagtid. Far har enda ikke søkt gutten inn på skole.

16. juli: Mishandlingen starter, ifølge tiltalen.

25. juli: Bekymringsmeldingen blir vurdert i et meldingsmøte. Her ble den vurdert til å ha «middels alvorlighetsgrad». At barnet hadde behov for hjelp, men at det ikke var akutt. Samme dag sendte barnevernstjenesten flere tekstmeldinger til far, og forsøker å nå han på telefon. De ber om en samtale 27. juli, men far skriver at tidspunktet ikke passer.

26. juli: Barnevernet forsøker å kontakte far, men lykkes ikke.

27. juli: Barnevernet tar igjen kontakt. Det blir også besluttet at de skal dra på uanmeldt hjemmebesøk, men finner ikke ut hvilken leilighet far og sønn bor i. Begrunnelsen er at det mangler navn på dørklokken. De forsøker å nå far på telefon, og oppholder seg utenfor adressen i 30 minutter, før de går fra stedet. Kontaktpersonene mener det ikke er grunnlag for å gå til politiet. Dette begrunnes med at barnevernet har taushetsplikt.

Senere samme dag: Det går flere tekstmeldinger frem og tilbake mellom far og barnevernet. «Vi vil gjerne møte sønnen din i dag, slik at vi ser at han har det bra» skriver barnevernet. Faren svarer tilbake at «nå begynner du å plage meg». Barnevernet gir tilbake uttrykk for at bekymringen øker når de ikke får treffe sønnen.

Far skriver i en tekstmelding til barnevernstjenesten at de kan snakke med sønnen når han begynner på skolen etter ferien. «Supert. God helg», svarer barnevernsansatte tilbake.

I sin redegjørelse for Statsforvalteren kommer det fram at de barnevernsansatte besluttet at det var forsvarlig og til barnets beste å la saken bero til etter ferien.

7. august: Barnevernsvakten blir varslet om at gutten ligger skadet og bundet til en seng. Barnevernsvakten melder omgående til politiet, som aksjonerer mot fars leilighet. Det er en bekjent av far som varsler barnevernsvakten, ifølge Bergens Tidende.

Kilde: Tiltalen mot far, Statsforvalterens tilsynsrapport og politiets bevisførsel i retten.