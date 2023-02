Eieren av butikken hvor brannen startet: – Mye sjel som går tapt

Brannen som brøt ut i Kragerø lørdag kveld har spredd seg til et nabobygg, og er ikke under kontroll.

Arve Mastereid og kona driver klesbutikken Classique i Kragerø sentrum i 30 år. Lørdag kveld måtte de se den gå opp i flammer.

De satt på restaurant rett ved butikken da de hørte sirenene.

Mastereid er opptatt av å prise brannmannskapene som kom etter tre minutter.

– Det er veldig leit. Vi har drevet butikken i lang tid, og det er en tomhetsfølelse å se den brannen. Det er ikke så vanlig med sånne butikker. Det er mye sjel i butikken i som går tapt. Det er tungt å komme seg gjennom, sier han.

Kjempejobb

Mastereid eier ikke huset, men leier flere etasjer til butikken.

– Kragerø er en liten by, og det viser seg hvor viktig det er med et lokalt brannvesen. Det er en kjempejobb fra mannskapene, sier Mastereid.

Butikksjefen håper ikke brannen sprer seg til de andre trehusene rundt.

– I det store og hele er det lite betydningsfullt med butikken, ting kan erstattes. Likevel er det en trehusbebyggelse som er viktig for Kragerø.

Ordføreren: – Alvorlig

– Dette er svært alvorlig. Det er brann i to bygninger, og det er veldig tettbebygd i sentrumskjernen. Vi har evakuert et betydelig antall, uten at jeg vet nøyaktig hvor mange, sier ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen, til TV 2.

Han forteller at hele byens sentrum er sperret av. Brannvesenet i hele Grenland er tilkalt.

– Nå stenges det ned restauranter, og sentrumskjernen blir stengt for publikum. Alt tilgjengelig mannskap fra brannvesenet er kalt inn og vel så det. I tillegg har vi helse og politi på stedet.