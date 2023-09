Eiendomsskatten har økt med 140 prosent

Eiendomsskatt kan bli den viktigste saken for velgerne i Steinkjer. Skatten til Bjørnar Solberg (80) har gått opp flere tusen kroner siden forrige valg.

– Det ble jo over 8400 kroner i eiendomsskatt nå i år. Jeg syns det er mye, sier Bjørnar Solberg (80) til TV 2.



Pensjonisten bor på 70 kvadratmeter i Steinkjer sentrum og betaler mer i eiendomsskatt enn de fleste andre i kommunen.

Før var økonomien romslig. Nå er Solberg bekymret for at pengene ikke strekker til.

– Vi er flere som bor i blokk rundt her, og alle syns det er veldig mye å betale.

HJEMME: 80 år gamle Bjørnar Solberg trives i leiligheten, men skulle gjerne betalt litt mindre i eiendomsskatt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Da det sist var valg i Steinkjer betalte Solbergs borettslag 126.000 kroner i eiendomsskatt.

I år må de ut med 305.000 kroner, opplyser styreleder Jan Arild Hegstad.



Fakta om eiendomsskatt i Steinkjer TV 2 har fått innsyn i hvor mye eiendomsskatt boligeiere i Steinkjer kommune betaler i eiendomsskatt. Gjennomsnitt for eiendomsskatt i Steinkjer er 5508 kroner.

Median for eiendomsskatt i Steinkjer er 5658 kroner (eks. boliger uten eiendomsskatt).

Typetall for eiendomsskatt i Steinkjer er 6971 kroner (eks. boliger uten eiendomsskatt).





Det er eiendomsskatt på over 11000 boliger i kommunen. 42 boliger har ikke eiendomsskatt.

Kommunen bruker 70 % av Skatteetatens boligverdigrunnlag som takstgrunnlag for boliger.

Det er ikke bunnfradrag i Steinkjer.

Kilde: Eiendomsskattekontoret, Steinkjer kommune. Tallene er basert på data fra 1. mars 2023.



Solberg og naboene sin eiendomsskatten har økt med over 140 prosent siden 2019.

Trønder-Avisa skrev om Solberg først.

– Må nesten selge boligen

Det er kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunen du bor i, og hvor høy den skal være.

Norske kommuner har lov til å innføre eiendomsskatt på inntil fire promille av eiendommens takstverdi.

Skattesatsen for private boliger i Steinkjer ble i 2023 satt opp til 3,75 promille.

– Man kan ikke bare sende regningen for manglende prioriteringer til innbyggerne. Det vil til slutt svekke kommunen økonomisk, ved at innbyggertallet går ned.

Det sier Christine Agdestein, ordførerkandidat for Høyre i Steinkjer.

PÅ VALG: Christine Agdestein (H) vil bli Steinkjers neste ordfører. Lavere skatt er en viktig sak for henne. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun frykter eiendomsskatten gjør at kommunen kan miste innbyggere og potensielle tilflyttere.



– Jeg mener at den gjør Steinkjer mindre attraktiv for både folk og bedrifter.

Agdestein tror eiendomsskatt er den viktigste saken for folk i kommunen dette valget.

Hun forteller at mange innbyggere hun har snakket med opplever at det er for dyrt å bo i Steinkjer.

– Flere sier at de nesten må selge boligen sin, fordi de ikke har råd til å bo her, sier hun.

Vil senke skatten

322 av Norges 356 kommuner har eiendomsskatt.

Høyre mener generelt sett at skatten er usosial og urettferdig.

I Steinkjer Høyres alternative kommunebudsjett betaler innbyggerne 12 millioner mindre i eiendomsskatt, ifølge Agdestein.

Hvis det hadde blitt vedtatt i sin helhet ville private boliger fått et skattekutt på 0,40 promille.

– Med vårt budsjett får folk en bedre personlig økonomi. Det er viktig nå som renten stiger og alle andre priser går opp.

På sikt ønsker Agdestein å fjerne skatten helt.

– Vanskelig

Anne Berit Lein fra Senterpartiet er ordfører i Steinkjer. Hun er selv ikke tilhenger av eiendomsskatt, men sier at det er en viktig inntektskilde for kommunen.

– Den bidrar til å sikre et godt tilbud i kommunen. For eksempel gode barnehager, skoler og oppvekstvilkår sier hun.

Hun mener pris- og renteøkningen i samfunnet gjør at også kommunens utgifter blir større.



– Vi må ta realitetene innover oss. Det er vanskelig å si at vi kan fjerne eiendomsskatten på kort sikt nå.

Ordføreren sier hun jobber for å ta ned eiendomsskatten på sikt.

SJEF: Ordfører Anne Berit Lein sier de ikke kommer utenom eiendomsskatt nå. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Og vi skal senke eiendomsskatten for næringslivet i løpet av denne perioden. Vi ønsker å være en næringsaktiv kommune, sier Lein.

Og Høyre – hvor skal de hente de 12 millionene de vil kutte i skatt?



Agdestein vil redusere kommunens gjeld, og kutte i administrative kostnader.

Hvor stor forskjell det vil gjøre for Steinkjers innbyggere kan diskuteres.

Steinkjer kommune hentet inn totalt 78 millioner kroner i eiendomsskatt i 2022, ifølge SSB. I år planlegger de å hente inn 89 millioner i eiendomsskatt.

Topper liste

Før sommeren toppet Steinkjer SSBs liste over norske kommuner med den høyeste eiendomsskatten.



En bolig på 120 kvadratmeter i Steinkjer kommune har ifølge statistikken en eiendomsskatt på 10.878 kroner i 2023.

Agdestein mener det ikke skal være sånn i Steinkjer og går til valg på å senke skatten.

HØY SKATT: Ifølge offisielle SSB-tall er det høyest eiendomsskatt i Steinkjer. Foto: Frank Lervik/ TV 2.

– Vi har kjempet mot dette og ønsker å redusere eiendomsskatten hvis vi kommer til makten, sier hun.

Ordfører Lein mener kommunens topplassering i SSB-listen er ufortjent.

– Den listen gjenspeiler ikke realiteten i Steinkjer. Folk flest betaler langt mindre enn dette, sier hun.

Grunnen til at Steinkjer topper listen, handler ifølge ordføreren om innrapportering.

SSB ber nemlig norske kommuner om å sende inn et anslag på hvor mye de tar i eiendomsskatt for en bolig hvert år – og kommunene tolker oppgaven noe ulikt.

Steinkjer innrapportere en helt ny bolig i sentrum, som har langt høyere takst enn typiske eiendommer i kommunen.

– Jeg skulle helst sett at vi innrapporterte annerledes, erkjenner ordfører Lein.

Klar for valg

Bjørnar Solberg er snart klar for å stemme ved valget. Økonomi blir viktig for ham i år.

Eiendomsskatten er et vondt innhogg i pensjonistøkonomien. Spesielt etter at kona måtte innlegges på sykehjem.

Solberg har hatt flaks, for borettslaget har bundet boliglånsrenten.

– Jeg klarer meg fortsatt. Men jeg hadde vært i en tøffere situasjon hvis vi ikke hadde låst renten.

Styreleder Hegstad mener mange av beboerne måtte ha flyttet hvis renten hadde vært flytende.

ENGASJERTE: Styreleder Jan Arild Hegstad og andelseier Bjørnar Solberg snakker mye om eiendomsskatten i blokka. Foto: Frank Lervik/ TV 2

De fleste de to kjenner i Steinkjer er opptatt av eiendomsskatt.

– Dette er noe vi prater om hele tiden, sier Solberg.

Han vil betale mindre i eiendomsskatt og kommer til å ha det i tankene når han går til stemmeurnen i september.