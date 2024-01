Egil satt snøfast i åtte timer på togstasjon

Det intense snøkaoset som lammet store deler av Østlandet onsdag var varslet.

Men da Egil Heine Strand (56) kikket ut vinduet i Tønsberg onsdag morgen, og sjekket kollektivappene, var han likevel optimistisk.

Bussen til togstasjonen gikk som vanlig, det samme gjorde toget – med kurs mot Oslo.

Men i Drammen var det stopp. Full stopp.

BOMSTOPP: Bane NOR stanset all togtrafikk på Østlandet onsdag, som følge av snøkaoset. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Over høyttaleranlegget ble det opplyst at man ventet på sporvekslere. På dette tidspunktet hadde jeg fortsatt troen, sier Strand.



Ingen skam å snu

Deretter gikk det bare én vei.

Toget sto helt i ro, mens tiden sneglet seg av gårde.

Som overingeniør på Universitetet i Oslo, er det ikke så lett å få til hjemmekontor.

Men da klokka hadde passert 11 på formiddagen, begynte Strand å skjønne at han ikke kom til å komme seg inn til hovedstaden denne dagen.

SNØ TIL BESVÆR: – Jeg hadde aldri drømt om at jeg kom til å stå fast på en togstasjon i så mange timer, sier Strand. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Han gikk av toget og inn på Drammen stasjon, for å finne ut når neste tog gikk tilbake til Tønsberg.

Stasjonen var fullstappet med andre reisende i samme ærend. Men informasjonen fra togselskapet var fullstendig fraværende.

– Det virket som om de ansatte på stasjonen og på perrongen var like i villrede, og hadde like lite informasjon, som oss passasjerer, sier 56-åringen.

Null informasjon

Strand tenkte at han bare fikk smøre seg med tålmodighet, og kjøpte seg litt lunsj.

Men klokka gikk.

Den ble 13, men ikke noe tog i sikte.

Det begynte å bli mørkt utenfor Drammen togstasjon, men fortsatt intet tog å spore.

HELT MØRKT: Det ble mange timer inne på Drammen stasjon for mange reisende onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da klokka ble 19, og Strand hadde ventet på togstasjonen i åtte lange timer, ga han opp.

– Jeg kom meg verken på jobb eller hjem. Da tok jeg kontakt med noen venner i Lier og spurte pent om jeg kunne få overnatte hos dem.

Oppgitt

Først dagen etter fant Strand ut at han kunne ha overnattet på hotell, på Vys regning.

Da oppdaget han Vy sin post på Facebook, der de informerte om reisegaranti og refusjon.

«Hvis du er strandet et sted, og ikke kommer videre, kan du ha rett til å få dekket utgifter til overnatting og mat», skriver Vy.

KOLLAPS: Kollektivtrafikk og infrastruktur klappet nær sagt sammen i store deler av Sør-Norge onsdag som følge av snøkaoset onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg har forståelse for at vi ikke rår over vær og snøkaos. Men det er utrolig at de ansatte ikke får bedre informasjon om refusjon, så de kan gi god informasjon videre til de reisende, sier Strand.

I etterkant av snøkaoset onsdag har Ruter gått ut og beklaget at det kom med mangelfull og feilaktig informasjon til reisende i Oslo. Mens Vy og Bane NOR mener de gjorde hva de kunne, for å sikre togtransporten denne dagen.

9000 krav

Mange reisende er ikke fullt så fornøyd med at de ble stående fast i snøkaoset.



Strand har, i likhet med mange tusen andre, sendt inn refusjonskrav til Vy.



Kommunikasjonssjef for persontog, Siv Egger Westin, sier til TV 2 at fra onsdag til fredag har de mottatt i underkant av 4000 henvendelser.

Refusjon hos Vy og Ruter Ruter opplyser at dersom kundene blir mer enn 20 minutter forsinket fordi Ruter ikke er i rute, refunderer de dokumenterte utlegg med inntil 750 kroner – dersom vilkårene er oppfylt. Vys refusjonsregler etter snøkaoset 17. januar: • Refundert billett hvis man ikke ønsker å reise. • Man kan bruke ubrukte billetter på en senere avgang samme dag. • Hvis man er strandet et sted, og ikke kommer videre, kan man ha rett til å få dekket utgifter til overnatting og mat. • Vy dekker som hovedregel ikke taxi under ekstremvær. Men siden det var så utfordrende med alle former for offentlig transport denne dagen, gjorde vi et unntak og dekket utgifter til taxi i henhold til gjeldende reisevilkår inntil togene gikk igjen. Kilde: Ruter og Vy

– Alt er ikke nødvendigvis relatert til uværet, men vi kan anta at flesteparten er det, sier Westin.

Torsdag hadde Ruter fått rundt 3000 refusjonskrav, mens fredag hadde dette antallet steget til 5000.



Det betyr at Ruter og Vy til sammen har fått rundt 9000 refusjonskrav, som følge av forsinkelser og innstillinger på grunn av snøkaoset på Østlandet onsdag.



Verken Ruter eller Vy har oversikt over den totale summen som reisende har krevd refusjon for.