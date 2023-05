Den yngste kvinna i overgrepssakene i Bergen forklarte seg retten. Mennene som er tiltalt for å hatt seksuell omgang med henne måtte forlate rettssalen.

I RETTEN: Bistandsadvokat Ingrid Aksnes (t.h.) bistår kvinna som var 15 år då tre menn etter tur skal ha hatt sex med henne. Her saman med statsadvokat Benedicte Hordnes (t.v.) og bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Rettssaka der fem menn i 20-åra står tiltalt i ulike grove overgrepssaker held fram i Bergen.

Tysdag var turen komen til tiltaleposten som gjeld grov seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år.

Tre av mennene er tiltalt for å hatt sex «etter tur» med ei 15 år gamal jente i januar 2020.

Då kvinna, som i dag er blitt myndig, skulle gi si forklaring, måtte alle dei tiltalte mennene forlate rettssalen og følge forklaringa hennar via videolink.



Kvinna hadde med seg ein støtteperson som tok plass ved sida av henne i vitneboksen.

– Det er vanskeleg for meg å hugse det som skjedde. Eg har prøvd å fortrenge det så mykje som mogleg, sa ho om det som skal ha skjedd natt til 26.januar 2020.



Dette er sakene som blir behandla i samme rettssak i Bergen. To av mennene går igjen i to tiltalepostar. Det er totalt tre kvinner som er fornærma i sakene som handler om gruppevoldtekt, grov seksuell omgang med barn og valdtekt.

Gjekk i 10.klasse

Opprinneleg politimelde kvinna to av dei no tiltalte mennene for ei valdtekt i desember 2020.

Saka vart lagt vekk, men under etterforskinga kom det fram at ho også i januar same år hadde hatt seksuell omgang med dei to mennene. Då var også ein tredje tiltalt mann med.

På det tidspunktet var jenta 15 år gamal og gjekk i 10.klasse.



– Det var aldri noko snakk om alderen min. Ingen av dei spurde meg om det eller ba om å få sjå ID-kort, sa kvinna.



Ingen av dei tiltalte nektar for å hatt sex med kvinna. Det var ein av mennene som fortalde det til politiet under valdtektsetterforskinga.

Men mennene er mellom anna usamde med påtalemakta om når den seksuelle omgangen skjedde. Det har betydning for om kvinna var over eller under 16 år.

Kva dei visste om alderen hennar blir også eit viktig tema for forsvararane.

Ein av forsvararane viste retten at kvinna oppretta ein Tinder-profil der ho oppgav at ho var 19 år, sjølv om ho var mindreårig. Kvinna fekk også mange spørsmål om fødselsåret hennar stod i bioen på Instagram-profilen hennar på den tida.

FORSVARAR: John Christian Elden forsvarar 23-åringen som er tiltalt for gruppevaldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Eg var ukomfortabel



Kvinna fortalde at ho hadde den tiltalte 23-åringen som venn på Snapchat, men at ho verken kjente han eller dei to andre. Den aktuelle natta trengde ho og ein person til skyss.

Dei la ut melding på Snapchat om nokon køyrde. 23-åringen svara.

Då han kom for å hente henne var også dei to andre tiltalte med i bilen, fortalde kvinna.

Då ho ikkje fekk kontakt med guten ho eigentleg skulle på besøk til, gjekk ho med på å bli med heim til 25-åringen for å vente. Ho var edru, medan ho trudde to av mennene hadde drukke litt.

Klokka var blitt 05.00 om morgonen då dei til slutt var inne på eit soverom i leilegheita. Ho la seg i senga med dei andre.

– Eg tenkte eg kunne sove. Eg var kjempetrøtt, det var seint på natta og eg kom meg ingen veg. Eg var ukomfortabel, sa kvinna som fleire gonger i forklaringa si gråtande måtte stoppe for å ta pause.



Ville ikkje ha sex

I senga merka ho at ein av mennene byrja å kle av ho.

Ifølge henne vart det aldri spurt om ho ville ha sex. Ho gav heller ikkje uttrykk for at ho ville ha det.

– Det berre begynte. Eg turte ikkje seie noko. Det var ubehageleg og eg visste ikkje kva eg skulle gjere.



Så forklarte ho om korleis mennene etter tur hadde sex med henne.

– Dei var tre personar mot meg aleine og eg følte meg pressa. Eg var redd for kva som kunne skje om eg ikkje blei med på det.



Ho meiner også at ho blei filma. Blits kom på i rommet og ho trur filmen kan ha blitt sendt til fleire.

Mennene skal få starte på sine forklaringer til retten i løpet av dagen.

SPREIDD: Videoar frå rettssalen og namn på dei tiltalte er blitt lagt ut på sosiale medium som TikTok. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Lukka dører for publikum



Grunna spredning av videoar og namn på både tiltalte og fornærma i sosiale medium, ba statsadvokat Benedicte Hordnes måndag om lukka dører for publikum og fekk medhold i det.

Etter fleire dagar med avbrytelsar av saken i førre veke, toppa det seg då bergensartisten Kamelen i helga la ut ein video på Instagram der han harselerte med ein av dei tiltalte inne på ein kiosk i Bergen.

Forsvararen til den tiltalte har meldt bergensrapparen til politiet.