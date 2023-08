PRØVDE: Peter Quint la på svøm for å redde faren og sonen. – Eg har jo tenkt på om eg kunne gjort noko annleis, men eg gjorde alt eg kunne, seier han. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Eg følte meg heilt hjelpelaus. Vi visste kvar dei var, men det var ikkje noko vi kunne gjere.

Laila Quint står på verandaen heime i huset deira i Lyngdal. For under ei veke sidan var ho og familien hennar vitne til ein fars desperate forsøk på å redde sonen sin som hadde hamna under vatn.

REAGERTE: Frå stova har familien utsikt til badeplassen der den tragiske ulukka hende. Dei reagerte raskt då dei såg at nokon hadde trøbbel i vatnet. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Eg såg det ganske tilfeldig då eg kikka ut vindauga. Eg skjønte at det var noko som ikkje stemte.

Familien Quint fortalde først historia til avisa Fædrelandsvennen.

Hoppa uti

Laila (54), Peter (59) og Stefan Quint (20) bur like ved den populære badeplassen Presthølen.

Måndag ettermiddag fekk dei auge på ein mor og ein gut som låg ute i vatnet.

PREGA: – Det har blitt lite nattesøvn siste veka. Eg tenkjer mykje på dei etterlatne, seier Laila Quist. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Då dei ser ein mann styrte ut i vatnet, fullt påkledd, forstår dei at noko er gale. Dei følgjer med, medan mannen tar seg fram til dei to som kavar i vatnet.

Det er tydeleg at mannen ikkje er så god å symje.

– Eg ser at mannen ligg lågt i vatnet. Han sekk, før han kjem opp til overflata ein kort augneblink. Så ser eg han ikkje meir, seier Laila.

Den vesle guten er ingen stad å sjå.

I mellomtida har Stefan ringt 113. Peter spring ned til vatnet. Han hoppar uti og sym alt han kan retning den vesle familien.

– Eg prøver å dukke etter dei fleire gongar. Det var veldig dårleg sikt. Eg såg nesten ingenting. Eg hadde ikkje kjangs, seier Peter.

Redningsaksjon

Naudetatane rykte ut med store styrkar. Dei leitte med helikopter og med dykkarar. Ambulanse og politi var på staden.

– Naudetatane kom veldig fort. Det var godt å ikkje stå i situasjonen åleine, seier Laila.

RINGDE 113: – Det var stressande å ikkje hjelpe til i vatnet. Men eg hjelpte jo ved å halde kontakten med AMK, seier Stefan. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Når dykkarane kom, peikte Peter på staden der han sist såg bobler i vatnet.

Der blei faren og sonen funne. Då hadde dei vore i vatnet i over 40 minutt.

Den 42 år gamle faren omkom under redningsaksjonen, medan guten døydde på sjukehus to dagar seinare. Han blei berre fem år.

LEITEAKSJON: Etter 43 minutt og søk med helikopter og dykkarar blei faren og sonen funne i vatnet. Foto: Marius Kalleberg Mydland

Begge var av syrisk nasjonalitet, men hadde bustad i Lyngdal.



– Det er heilt grufullt. Eg tenker mykje på dei etterlatne, seier Linda.

Uroa over statistikken

Ulukka i Lyngdal er berre ei av mange drukningsulukker i Noreg denne sommaren.

Berre i juli har 14 personar mista livet.

– Det er tragisk. Det er 14 familiar som ikkje lenger har sine nære rundt seg, seier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Ho er uroa over statistikken, og meiner det må gjerast meir for å sikre tryggleik i vatnet.

UROA: Grete Herlofson er generalsekretær i Redningsselskapet. Ho er uroa over drukningsstatistikken. Foto: Lage Ask / TV 2

– Vi må auke bevisstheita rundt risikoen ved å verdas ved og langs vatn. Vi må auke kunnskap og kompetanse. Det kan vi gjere gjennom kurs og opplæring, seier Hofstad.

Åtvarar mot dette

Herlofson understrekar at det viktigaste ein kan gjere om ein ser at nokon har trøbbel i vatnet, er å ringe etter hjelp.

– Drukning kan vere så dramatisk at ein ikkje klarar hjelpe dei åleine, seier Herlofson.



Mens mange kanskje ville instinktivt hoppa etter for å halde vedkommande over vatnet, åtvarar Redningsselskapet mot å gjere nettopp det.

ULUKKE: Førre måndag var ein far og son i ei drukningsulukke ved den populære badeplassen Presthølen. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Det å komme nær ein person som held på å drukne medan ein sjølv er i vatnet, kan rett og slett føre til at ein sjølv druknar, fordi ein blir halde under av den som er i fare.

Ho seier det er svært viktig å ta med eit flyteelement dersom ein skal symje ut for å hjelpe nokon åleine.

Dette gjer du om du ser nokon har trøbbel i vatnet Rop ut: Prøv å få kontakt og sjå om personen kan komme seg mot land sjølv.

Prøv å få kontakt og sjå om personen kan komme seg mot land sjølv. Strekk ut: Strekk ut handa, ei fiskestang ein pinne eller andre ting du har for å dra personen mot land.

Strekk ut handa, ei fiskestang ein pinne eller andre ting du har for å dra personen mot land. Kast ut: Kast ut ei livbøye, flytevest eller anna som kan halde personen flytande.

Kast ut ei livbøye, flytevest eller anna som kan halde personen flytande. Ro ut, ikke svøm ut: Om du ikkje har livredningstrening, bør du skaffe hjelp. Dersom du må svømme ut, bør du ha med noko som flyt for å halde mellom deg og personen i vatnet. I tillegg har Herlofson ei oppmoding: – Lær deg førstehjelp. Vi veit at ein redder liv med livreddande førstehjelp. Kjelde: Redningsselskapet

– Om du ikkje har livredningstrening, bør du skaffe hjelp. Dersom du må symje ut, må du ha med deg noko som flyt for å halde mellom deg og personen som strevar, seier Herlofson.



REDNINGSAKSJON: Naudetatane rykte ut med store styrkar. Livene sto ikkje til å redde. Foto: Marius Kalleberg Mydland

I tillegg har Herlofson ei klar oppmoding:

– Lær deg førstehjelp. Vi veit at ein reddar liv med livreddande førstehjelp.

Herlofson seier det er betre å varsle ein gong for mykje, enn ein gong for lite.

– Viss du er i tvil, så er du ikkje i tvil. Det er ikkje noko skam å ta feil om du varslar.