– Eg får det midt i fleisen

FORTVILAR: Jan Livar Espeland bur i allereie i nærleiken av to vindkraftverk. No fortvilar han over at Statkraft ynskjer å bygga ein tredje vindpark, like ved familiegarden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Frå E39 i Bjerkreim i Rogaland går det an å svinga inn på ein smal veg som går inn til ei grend som heiter Vaule.

Der bur Jan Livar Espeland. Og han er lei av vindmøller.

No kan han få den største vindparken fylket har sett, om Statkraft får gjennomslag for planane sine.

– Eg får det jo midt i fleisen, men ingen av fordelane, berre ulempene, seier han.

Frå før av bur han få kilometer frå to av vindparkane i kommunen.

– Det er noko heilt anna hvis det kjem vindmøller på Moifjellet, og me får det rett i solbana vår, seier Espeland.

UVISST: Her på Moifjellet vil Statkraft setta opp vindmøller. Antal og høgde er uvisst. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Statkraft har grunneigarane på lag. Dei har signert kontrakter med kraftgiganten om kompensasjon i 25 år. Kor store beløp grunneigarane får er hemmeleg.

Eigedommen til Espeland er akkurat ikkje omfatta av planane til Statkraft. Han meiner han får alle dei negative konsekvensane, utan å få kompensasjon.

– Eg klarar ikkje sjå føre meg at eg vil bu her eigentleg. Tenk korleis det blir med refleksjonar i finvêr. Eg kan ikkje forstå at det går an å gjere sånt med nokon, seier Espeland.

Utmatta av ordskiftet

Eit kort stykke lenger inn i dalen ligg Røysland Gaard. Der bur Kjell Ivar Ueland.

– Eg er for vindkraft. Eg har alltid vore for, sier han.

ENGASJERT: Kjell Ivar Ueland brenn for familiebedrifta Nyyyt, som mellom anna har levert kjøt til Kongen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ueland driv Nyyyt saman med familien. Familiebedrifta, som produserer lokale råvarer, går så det suser. Pengane frå vindkrafta som allereie er bygd på grunnen han eig, er med på å finansiere gründereventyret.

– Klart det er kontroversielt, men samstundes er det grøn energi som me har behov for i framtida, seier Ueland.

Han blir utslitt av dei steile frontane i vindkraftdebatten. Dei som er for utbygging av vindkraft får så krass kritikk at dei vel å teie, meiner Ueland, og seier det er eit problem for demokratiet.

– Me må diskutere på eit fornuftig grunnlag, forstå at det er meiningar for og mot, og så må me ta konsekvensen av at det enten går min vei eller ikkje. Så må me gje oss der, seier Ueland.

TETT PÅ: Vindmøllene tett på garden til Kjell Ivar Ueland har aldri plaga han. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han har vore rådgjevar for dei grunneigarane som har inngått kontrakt med Statkraft, og er oppteken av at dei får det dei har rett på. Han seier bønder ofte ender opp med å ikkje få kompensasjonen dei burde i slike saker, og vil hjelpe.

Sjølv har han ei vindmølle tett på gardstunet i to år, men det har aldri plaga han.

– Enkelte gonger høyrer eg ho. Men eg høyrer jo vegen som går forbi huset mitt mykje meir enn vindmølla. Til og med bekken høyrer eg oftare, seier Ueland.

Vil ikkje røpe beløp

– I Noreg, og spesielt her i sør, treng me meir kraft for å få ned prisane til industri og forbrukarar, og Moifjellet har veldig gode vindforhold, seier Andreas Stokke.

Stokke er Statkraft sin prosjektleiar for vindparken på Moifjellet. Han understreker at vindkraft er den billegaste og raskaste måten å bygge ut ny kraft på.

– Me har stor forståing for at det er ulike synspunkter på dette. Nå er me i ein tidleg fase, og prosjektet skal bli gjort greie for. Me vil ha en god dialog med kommunen, seier han.

HAR TRUA: Prosjektleiar Andreas Stokke er glad for òg å fått positive tilbakemeldingar på Statkraft sine planar. Foto: Frank Lervik / TV 2

Stokke ynskjer ikkje å greie ut om detaljar i prosjektet enno, men seier vindparken vil gje kommunen ei potensiell inntektsauke på 10-15%.

Til Aftenbladet har han sagt at det dreier seg om ei milliardinvestering.

– Fekk grunneigarane ein eingongssum for å signere?

– Eg kan ikkje gå inn på økonomien, men me har hatt god og positiv dialog med grunneigarane, seier prosjektleiaren.

Det er ikkje første gong Statkraft prøver å etablere eit vindkraftverk på Moifjellet i Bjerkreim. I 2012 trakk Olje -og energidepartementet konsesjonen tilbake med særleg omsyn til rovfugltrekk.

Vurderer å flytte

For Jan Livar Espeland er dei vindmøllene han allereie har i nærområdet ei utfordring. Når vinden kjem frå nord-vest høyrer dei lyden rett inn i huset, fortel han.

– Dotter mi vaknar om natta, vekkjer oss og seier «Mamma, kan du skru av den vifta?»

PLAGA: Jan Livar Espeland fortel at han kan høyre vindmøllene dure når vinden bles frå Stigafjellet og Måkaknuten vindpark. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Om vindkraftverket på Moifjellet blir realisert, er han ikkje i tvil om at det vil bli vanskeleg å bli buande. Han viser til at sola ligg rett over fjellryggen.

– Men garden vil jo ikkje vera mykje verdt heller. Og kor skal eg flytta? Det er jo her eg kjem frå, seier Espeland.