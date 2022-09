E39 gjennom Heim gjenåpnes i dag

VALSØYFJORDEN: Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk over E39 ved Hennset. Foto: Kåre Hendset / NTB

Det opplyser Statens vegvesen på sine hjemmesider.

Raset som gikk fredag kveld, rev med seg et hus med seks personer inni. Som følge av hendelsen mistet en kvinne i 80-årene livet.

Det er enda ikke konkludert med hva ledet til det dødelige raset, men pårørendeansvarlig, Per Sefland, retter fingeren mot utbyggingen av nye E39.

– De pårørende kjenner de lokale forholdene veldig godt. De kan ikke se noen annen mulighet enn at dette må ha en sammenheng med det pågående arbeidet på E39, sa Sefland til TV 2.

Statens vegvesen, som har ansvar for prosjektet, mener det er stor sannsynlighet for at det er en sammenhengen mellom utbyggingen av E39 og raset.