E-tjenesten grillet om Telegram-melding

Aisha Shezadi Kausar har status som siktet i en alvorlig terrorsak på norsk jord, der påtalemyndigheten mener hun har spilt en svært sentral rolle. Hun nekter straffskyld og pressen skal i utgangspunktet være varsomme med å identifisere personer på dette stadiet av en straffesak.

Når TV 2 likevel velger å identifisere Kausar, handler det blant annet om at siktelsen er svært alvorlig.

Når Zaniar Matapour nå står tiltalt for retten, vil hennes rolle i saken stå sentralt og bli gjenstand for omfattende bevisførsel. Dermed mener TV 2 det foreligger det et berettiget informasjonsbehov som gjør at det er riktig å identifisere henne nå. Ifølge politiet og påtalemyndigheten er bevisbildet mot henne sterkt. De mener å kunne dokumentere at hun fungerte som et bindeledd mellom sin eksmann, medsiktede Arfan Bhatti, og det som viste seg å være en agent for E-tjenesten. Dokumentasjonen er forelagt retten og består av meldinger på chattetjenesten Telegram.

Slik TV 2 forstår det, er Kausar internert i en leir i Syria. Det gjør det krevende å komme i kontakt med henne. Samtidig har hun fått muligheter til å reise hjem til Norge, noe hun ikke har valgt å benytte seg av. Hun har også, ved flere anledninger, oppsøkt norsk offentlighet med navn og bilde, der hun har redegjort for sine ekstreme islamistiske synspunkter og sympati med terrororganisasjonen IS.

TV 2 er kjent med at hun har et barn, og at identifisering kan oppleves som en belastning for Kausar og hennes barn, noe som har vært med i vurderingen.