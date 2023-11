E-tjenesten åpnet nytt hovedkvarter – med åpne kontorlandskap

NYTT HOVEDKVARTER: Viseadmiral Nils Andreas Stensønes under åpningen av det nye hovedkvarteret. Foto: E-tjenesten

– Det er et moderne bygg tilpasset oppgavene vi skal gjøre, sier Nils Andreas Stensønes.

Tirsdag åpnet Etterretningstjenesten sitt nye hovedkvarter inne på Lutvann leir i Oslo.

Spionasje er kalt verdens nest eldste yrke. Tradisjonelt er dette en verden forbundet med mystikk og hemmelighold.

I en glassmonter er det utstilt utstyr som ble brukt av norske spioner under den kalde krigen.

Skjult inni en bok ligger det et kamera som har vært brukt av en norsk etterretningsoffiser som jobbet under dekke som forsvarsattaché. Rett ved ligger vesken som etterretningsagenten Ingeborg Lygren brukte under sine oppdrag i Moskva.

Åpne landskap

At norsk etterretning tar i bruk åpne kontorlandskap i det nye hovedkvarteret, viser hvordan den hemmelige tjenesten også endrer seg.

For å løse oppdraget går man fra «need to know» til «dare to share».

– Vi har gått til åpne kontorlandskap, hvor vi av rene effektivitetshensyn kan ha inn flere, men også sørge for at folk kommuniserer bedre, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til TV 2.

Miljøene som trenger å snakke sammen, skal sitte tett sammen i hverdagen, forteller sjefen for Etterretningstjenesten.

– Teknologien utvikler seg, så vi må ha et bygg som er tilpasset moderne teknologi. Det er et moderne bygg tilpasset både oppgavene vi skal gjøre, men også den moderne teknologien, sier han.



NYTT BYGG: Nils Andreas Stensønes utenfor Etterretningstjenestens nye hovedkvarter. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

I det nye bygget er det økt kapasitet, for å samle de ansatte som jobber både med analyse og innhenting av informasjon som er nødvendig for å forstå truslene mot Norge.

Etterspørselen har eksplodert de to siste årene, sier E-sjefen.

– Mer kompleks

– Verden blir stadig mer kompleks. Regjeringen har satset på Etterretningstjenesten, og vi har fått flere ansatte. Vi trengte mer plass enn det vi hadde tidligere, sier Stensønes.

E-tjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretning, med flere hovedoppgaver. Data og informasjon hentes inn med ulike metoder:

HUMINT: Menneskebasert innhenting (MI) av informasjon og data.

Menneskebasert innhenting (MI) av informasjon og data. SIGINT: Gjennom signaletterretning avlyttes samband, og signaler fra telefoner og radioer samles inn.



Gjennom signaletterretning avlyttes samband, og signaler fra telefoner og radioer samles inn. GEOINT: Bilder fra satellitt, fly eller droner samles inn og analyseres – geografisk etterretning.

– Vi henter inn informasjon på alle mulige områder, fra det ytre rom og ned til havbunnen – fra Arktis til Antarktis, på alle mulige måter. Både åpent, med menneskebasert innhenting hvor vi søker åpne kilder, og så driver vi med skjulte etterretningsmetoder, sier E-sjefen til TV 2.



Viseadmiralen sier at det er først og fremst kompleksiteten som er den største utfordringen.

– Vi har den forferdelige krigen i Ukraina, kampene mellom Israel og Hamas på Gaza, internasjonal terrorisme og etterretningsaktivitet, sier Nils Andreas Stensønes.

Økt fokus i nord

Også Norge trues av Russlands krig i Ukraina.

Beredskapen er trappet opp fra fase 0 til fase 1, og Forsvaret har siden i fjor stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.

KLIPPET SNOR: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) klippet snoren under åpningen av det nye hovedkvarteret. Foto: Etterretningstjenesten

– Vi er i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Det er mye alvor i verden, så vi styrker Etterretningstjenesten med mer ressurser og bedre verktøy, slik at vi kan følge med enda bedre på hva som skjer i våre nærområder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

I over 70 år har norsk etterretning utviklet spesialkompetanse på nordområdene, i nært samarbeid med USA. Globus-systemet har ligget i Vardø siden 50-tallet, og overvåker vårt nasjonale interesseområde i nord.



RADAR: Globus-radarene på Vårberget i Vardø. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Vi har lagt særlig vekt på at det er god situasjonsforståelse i nord, at vi følger med på aktiviteten som er der og at vi følger med i rommet, sier forsvarsministeren.

Han sier at et digitalt grenseforsvar, eller såkalt tilrettelagt innhenting, er et viktig verktøy for E-tjenesten i det digitale rom.

Gjennom tilrettelagt innhenting av datakommunikasjon får norsk etterretning mulighet til å installere teknisk utstyr for å tappe datatrafikk hos leverandører av elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder i utgangspunktet datatrafikk som går over landegrensen, inn og ut av Norge.

– Mer av truslene mot Norge kommer i det digitale rom. Det kan være påvirkning, cyberangrep, planlegging av terror og sabotasje. Da er vi nødt til å følge med på kreftene som ikke vil oss vel, sier Bjørn Arild Gram.