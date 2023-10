E. coli-utbrudd ikke under kontroll: – Største utbruddet vi har hatt i Norge

Hamburgere og andre kjøttprodukter har inneholdt bakterier som er identiske med de som har gjort folk syke, viser utbruddsetterforskningen gjort av Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

– Det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli syk, er å gjennomsteke hamburgere og andre kjøttdeigprodukter, og å ha god kjøkkenhygiene, sier seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynets seksjon for biologisk mattrygghet til TV 2.

Svindland forteller til TV 2 at de er redde for at det finnes flere smittekilder, eller at flere nordmenn har fryste kjøttvarer som inneholder E.coli.

Det er så langt påvist smitte hos 20 personer. Flere enn halvparten av de smittede er barn under 13 år, og 7 av disse har utviklet alvorlig sykdom, skriver NTB.

– Dette er en alvorlig situasjon, og mange små barn har blitt svært syke. Dette er det største EHEC-utbruddet vi har hatt i Norge, sier seksjonsleder Susanne Hyllestad i FHI.

Mattilsynets og FHIs råd for å unngå smitte * All farsemat (kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker) skal være godt gjennomstekt eller gjennomkokt. * Hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og lignende) bør være godt stekt på overflaten. * Vask hendene godt dersom du har tatt på kjøtt og kjøttprodukter, også de fryste. * Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk. * Grønnsaker som skal spises rå, bør skylles godt og tørkes. * Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C). * Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider. EHEC smitter svært lett mellom mennesker. * Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av rå og fryste råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Barn og gravide spesielt utsatt

Det er E. coli-bakterien EHEC som har ført til sykdom. Den smitter svært lett mellom folk, og ikke alle har symptomer på sykdommen, ifølge Mattilsynet.

EHEC-bakterier kan gi diaré som kan være blodig. Dette kan vare i fire til ti dager hos voksne og noe lengre tid hos barn.

– Alt rått kjøtt inneholder bakterier, og noen av disse kan gjøre deg syk. Utsatte grupper som små barn, gravide og andre med nedsatt immunforsvar, kan bli svært alvorlig syke, sier Svindland.

EHEC finnes hos enkelte storfe og sau og kan komme over på kjøttet under slakting, fra hud, mage, tarm og avføring. Hamburgere, kjøttdeig, karbonadedeig og andre farseprodukter kan ha slike bakterier i seg.

– E. coli-bakteriene dør ved sterk varme, men overlever frysing. Derfor må både ferske og frosne produkter gjennomstekes. I tillegg er det viktig å huske å vaske hender og utstyr etter håndtering av både ferskt og frossent kjøtt, sier Hyllestad i FHI.

– Kvernet kjøtt må gjennomstekes

Mattilsynet anbefaler at hamburgere, kjøttdeig, karbonadedeig og andre farseprodukter gjennomstekes slik at de skal være trygge. Med gjennomstekt menes en kjernetemperatur på minimum 70 grader.

Hamburger er kvernet kjøtt og er ikke biff, understreker Svindland. Forskjellen er at bakteriene kun er på overflaten av kjøttstykkene, derfor vil et biffstykke være trygt når overflaten er godt stekt.

– Når kjøttstykkene kvernes, blir bakteriene på overflaten jevnt fordelt i hele produktet. Dette gir bakteriene gode vekstvilkår og gjør at produkter av kvernet kjøtt har kort holdbarhet. Slike produkter skal derfor gjennomstekes før servering, sier Svindland

Restauranter har ansvar for at hamburgerne de serverer, er trygge.