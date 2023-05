Dyrker i egen hage: – Kanskje vi sparer noe i syltetøyutgifter

En fersk undersøkelse viser at nær halvparten vurderer å dyrke mat hjemme for å spare penger. Lan Marie Berg og Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det enklere for folk flest.

– Dette her er på en måte det man kaller latmanns-potetdyrking!

MDG-politiker Lan Marie Berg står på huk over en liten flekk dyrket mark i hagen, og forklarer ivrig:

– Istedenfor å grave settepotetene ned i jorda og hyppe over med jord etter hvert som plantene vokser, så har man et lag med høy over.

POTETÅKER: Berg viser hvordan hun legger høy over potetåkeren for å unngå at potetene skal bli grønne. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Utfordringen er at hvis man ikke hypper godt nok eller hvis ikke det er tykt nok lag, så blir potetene grønne, og da kan de ikke spises, sier Berg.

I egen hage finner hun alt fra rips til plommetre og jordbærblomster. Og poteter så klart.

Men dyrkingen er et familieprosjekt. Og i bresjen er Bergs far, Khahn Thanh Nguyen.

GRØNNE FINGRE: Nguyen viser frem stiklingene som snart skal plantes i hagen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Økende trend

Ifølge daglig leder i Hageland-kjeden er det en økende trend å dyrke planter og busker som man kan høste spiselige ting fra.

– Den sterkeste trenden vi ser er dette med spiselige vekster, som egendyrket frukt eller bær og produkter fra kjøkkenhagen. Det ser vi både på salg av varer, men også på spørsmål våre gartnere får i hagesentrene, sier Øyvind Krohn.

Butikksjef ved Hageland Skajem, Bjørg Sjåvik. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Butikksjef ved Hageland Skajem bekrefter at de opplever at flere kunder er på utkikk etter spiselige planter.

– De handler mye krydder og grønnsaker. Og frukttrær har det gått mye av i år, sier Bjørg Sjåvik.

Dyrker tobakksplanter

– Vi bor jo i generasjonsbolig, sånn at her er det morfar som er bonde, og så er det vi som er hjelpere, sier Berg.

Pappa Nguyen viser fram stiklingene.

– Her er det mye rart. Pak choy-salat, squash, reddiker og purre. Og tobakksplanter, men det er bare til pynt!

DYRKEGLEDE: Med god hjelp fra resten av familien, står Bergs far i spissen for å dyrke alt fra Pak choy til squash. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tobakksplanten har nemlig blomster som dufter godt, ifølge Berg, og Nguyen synes det er gøy å vise at det faktisk er mulig å dyrke i Norge.

Berg forteller at den største motivasjonen for å dyrke for henne, er avbrekket i hverdagen.

– Jeg tror det viktigste for meg er den gleden i hverdagen, å ta i jorda og føle på hvor maten kommer fra, og føle seg litt nærmere naturen, sier Berg.

Hun og MDG er opptatt at det skal bli enklere for flere å dyrke.

– Enten det er skolehager eller er å gjøre gi tilskuddsordninger for dyrking hjemme i borettslagene eller andre steder, sier Berg, og legger til:

– Det er hvert fall noe vi jobber for i hele landet. For å ta vare på matjorda vår, og at mennesker skal få lov til å være nærere naturen.

Dyrke for å spare penger

I en fersk undersøkelse, gjort av YouGov for matkasseselskapet Hellofresh, svarer omtrent halvparten at de vurderer å dyrke mat hjemme for å redusere kostnader.

Dette siste året har matvareprisene steget kraftig. Fra april 2022 til april 2023 steg matprisene med 10,5 prosent, ifølge SSB.

1004 kvinner og menn over 18 år deltok i undersøkelsen.

GRØNNE FINGRE: Prisen på matvarer har økt 10,5 prosent det siste året. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nanna Elisabeth Vestergaard Kaldan i Hellofresh oppmuntrer til å dyrke tomater og agurk innendørs.



Statistikk fra SSB viser at prisen på agurk har økt med hele 18,4 prosent, og prisen på tomater har økt med 18,1 prosent fra april 2022 til april 2023.

Syltetøyutgifter

Også planter og blomster har steget i pris det siste året. 5,2 prosent fra april i fjor til april i år, ifølge SSB.

Lan Marie Berg minner om at det koster penger å kjøpe inn det som trengs for å dyrke hjemme.



KOSTBART: I takt med det meste har også planter og blomster steget kraftig i pris det siste året. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er ikke akkurat det som er motivasjonen min i denne omgang. Det er mer det å føle på å skape noe selv.

– Men men det blir jo mye plommer, så kanskje vi sparer noe i syltetøyutgifter, sier en lattermild Berg.