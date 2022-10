– Dyrere å være syk

Det skal koste mer å være syk hevder Rødt som mener det er ekstra usosialt å øke egenandelen for å få frikort.

BLIR DYRERE: Du må ha høyere helseutgifter neste år, før du kan få gratis legesjekk hos fastlegen ved å bruke frikort. Her Tor Magne Lund, som jobber som fastlege for Holmenlegene AS Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Bruker du mye penger på nødvendige helsetjenester får du frikort når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Dermed slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Nå har Regjeringen bestemt å heve andelstaket til 3040 kroner.

Prisveksten regnes til 2,8 prosent, mens egenandelstaket for frikort øker med 4 prosent.

– Usosialt

– Det har allerede blitt dyrere å få mat på bordet, tak over hoved og varme i hjemmet. Nå skal det også koste mer å være syk. Vi vet at dårlig helse og dårlig økonomi henger sammen. Da er det ekstra usosialt å øke egenandelstaket for frikortgrense, mener helsepolitiker Seher Aydar i Rødt.

USOSIALT: Feil å øke egenandelen for å få frikort i disse tider mener helsepolitiker Seher Aydar i Rødt. Foto: Ole Berg-Rusten

I følge Helsedirektoratet har ca. 1,5 millioner nordmenn frikort.

– Folk som har dårlig helse må betale mer for å nå frikortgrensen. Det er hårreisende at lovnader i opposisjon ikke følges opp når de har kommet i posisjon. Regningen skal da lempes over på de syke, sier Aydar.

Det blir feil å påføre økte utgifter for sykdom i en tid da alt er blitt vesentlig dyrere for mange.

– Det er allerede store helseforskjeller. De med lang utdanning og god økonomi lever lenger og har mindre helseproblemer enn grupper med lavere utdanningsnivå og dårligere økonomi. Økt frikortgrense rammer sosialt skeiv og vil skape større helseforskjeller, mener Aydar.