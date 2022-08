– Dyrelegane vert nesten tekne som gissel

OMFANGET AUKAR: Fleire og fleire prøvar å kvitte seg med kjæledyra sine. No krev fleire tiltak frå regjeringa for å få kontroll på situasjonen og ansvarleggjere dei som eig dyra. Foto: Bendik Skogli / TV 2

TV 2 har tidlegare skreve om at Dyrebeskyttelsen har opplevd ein eksplosjon av henvendingar frå folk som no vil kvitte seg med kjæledyra sine.

No etterlyser både organisasjonen og Miljøpartiet De Grønne (MDG) tiltak frå regjeringa for å ansvarleggjere norske dyreeigarar.

Dei håper det kan føre til færre avlivningar av friske dyr og mindre pågang frå dyr ingen tek ansvar for.

Kapasiteten er sprengt

Sommaren har vore ein kaotisk og stressande periode for Dyrebeskyttelsen Norge.

Ein enorm pågang frå folk som vil kvitte seg med kjæledyra sine, kombinert med ei auke i antallet huslause dyr, har ført til at organisasjonen rett og slett ikkje klarer å hjelpe alle dyr som treng det.

– Når vi snakker med våre tillitsvalde i våre 26 avdelingar rundt om i landet, so opplever vi at alle seier det same: Kapasisteten er sprengt.

Det seier dagleg leiar i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Ho er djupt bekymra for utviklinga som skjer i samfunnet.

BEKYMRA: Dagleg leiar i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, er bekymra for synet nordmenn har fått på behandling av kjæledyr. Foto: Håkon Sparre

– Det framstår som at vi har utvikla ein enorm kast-og-bruk-mentalitet til nesten alt i dagens samfunn.

Når TV 2 tidlegare i sommar besøkte Dyrebeskyttelsen Norge sine avdelingar i både Tromsø og Stavanger, vart vi opplyst frå dei frivillige om at dei fekk beskjed frå privatpersonar om at enten måtte dei ta imot kjæledyra eller so vart dei avliva.

Dyra det då var snakk om var friske dyr som ein hadde skaffa seg under koronapandemien.

Det får Roaldset til å reagere.

Trugar med å avlive kjæledyr

– Vi strekk oss veldig langt for å hjelpe folk som ikkje kan ta seg av kjæledyra sine i ulike situasjonar. Dersom dei til dømes skal på institusjon eller sone ein dom i fengsel. Vaksne mennesker som skal på ferie eller som berre er gått lei av dyret har vi sjeldan moglegheit å hjelpe. Det er ikkje akseptabel oppførsel frå folk, seier Roaldset.

Ho er sjokkert over framferda folk har for å kvitte seg med dyra sine.

– Våre frivillige eller dyrelegane vert nesten tekne som gissel. Ta dyret mitt eller so drep eg det. Det er ei enorm mental påkjenning.

I dag er det opp til kvar enkelt veterinær om dei ynskjer å gå med på avliving av friske dyr eller ikkje.

Kvar enkelt veterinær kan motsette seg å gjennomføre ei avliving av friske dyr, dersom dei ikkje ynskjer å gjere det.

Til dømes dersom forklaringa for avlivinga er at ein berre er gått lei kjæledyret.

TRUGAR MED AVLIVING: Fleire kjæledyreigarar trugar med avliving av dyra dei eig dersom ikkje Dyrebeskyttelsen tek imot dei. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Roaldset meiner privatpersonar set veterinærane i ei enorm knipe.

– Dei aller fleste veterinærar opplev det heile som ei påkjenning og eit stort etisk dilemma. Dei ynskjer ikkje å avlive friske dyr. På den andre sida kan heller ikkje veterinærar fungere som eit mottakssenter.

– Men dersom ein slik eigar er kome inn med sitt dyr, so bør veterinæren ta hand om det og prøve i det lengste å få det omplassert. Ein kan ikkje sende dyr heim att med ein eigar som vil ta livet av det. Det er også noko veterinærar prøvar på: Nemleg omplassering framfor avliving.

Ho får støtte frå nestleiar i MDG, Ingrid Liland.

– Spørsmål om dyr framstår som ping-pong

MDG sin stortingsrepresentant Rasmus Hansson tok opp den auka pågangen hos Dyrebeskyttelsen og liknande organisasjonar i eit skriftleg spørsmål til landsbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Les spørsmålet frå Hansson og svaret frå ministeren her.

Det er Borch sitt departement som i stor grad har det øverste ansvaret for dyrevelferd i Noreg.

I etterkant er ikkje Liland nøgd med svaret hennar partikollega mottok frå statsråden.

– Spørsmål om dyr framstår som ping-pong for regjeringa. Ingen vil ta ansvar for det. Det tyder også på at regjeringa ikkje prioritera denne problematikken, seier ho.

IKKJE GODT NOK: Nestleiar i MDG, Ingrid Liland, er ikkje nøgd med svaret frå statsråd Sandra Borch rundt press på Dyrebeskyttelsen og ei auka avliving av friske kjæledyr. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Spesielt misnøgd er Liland kring svaret ministeren gav om avliving av kjæledyr. MDG-nestleiaren fryktar at Borch ikkje tek problematikken på alvor.

– Det er heilt uhaldbart at ministeren slår seg til ro med at vi som samfunn ikkje har ansvar for kjæledyr sine rettar og deira velferd, men at det skal vere opp til kvar enkelt person.

– Borch peikar på eit tiltak som er enkelt for ho og regjeringa, men vi veit at det finst folk som treng ressursar og med det kan hindre avliving av friske kjæledyr. Der finst politiske tiltak som kan forhindre det, seier ho.

Nokre av tiltaka ho ynskjer skal kome på plass er knytt til auka bevilgningar til organisasjonane som arbeider med problema og ID-merking av kjæledyr.

Om dyr ID-merkast trur ho det kan føre til at folk vert tvinga til å ta ansvar.

– Dyr har ein eigenverdi og må ha eit rettsvern. Det er berre snakk om politisk vilje og kor høgt regjeringa set dyrevelferden på dagsorden, seier ho.

Etterlys ansvar frå kjæledyreigarane

TV 2 har førelagt kritikken frå MDG-nestleiaren til landbruks- og matminister Sandra Borch.

I ein kommentar gjennom presseavdelinga i departementet skriv Borch at den auka pågangen med dumping av kjæledyr vitnar om at for mange kjæledyreigarar ikkje er klar over eller bryr seg om ansvaret dei har.

– Staten har ikkje, og kan ikkje overta, ansvaret for alle kjæledyr frå eigarar som ikkje lenger kan eller ønskjer å ta vare på dyra sine, skriv ho.

ANSVAR: Borchs departement har i stor grad ansvaret for dyrevelferd i Noreg. No etterlys ho meir ansvar frå kjæledyreigarane framfor staten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ho meiner eigarane i større grad må sette seg inn i kva som gjeld når dei tek på seg ansvaret som kjæledyreigar, både praktisk og økonomisk.

Ministeren svarar ikkje på kritikken rundt avliving.

Men ho varslar at regjeringa vil kome med ei Stortingsmelding om dyrevelferd.

Forventar ministaren føl opp eigne ord

Også Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge er misnøgd med svaret frå ministeren kring avliving og kjæledyrs rettar.

Årleg brukar Dyrebeskyttelsen Norge rundt ein million kroner på materiell om dyrevelferd til skuleverket. I tillegg brukte organisasjonen estimert 25 millioner kroner på heimlause dyr i 2022.

Til gjengjeld fekk organisasjonen 400.000 kroner over statsbudsjettet.

– Dette er pengar vi som frivillige organisasjon har samla inn. No er vi veldig spent på om landbruks- og matministeren kjem på bana og byrjar eit haldningsskapande arbeid eller om svaret ho gav MDG sin representant er heilt utan betydning, seier ho.

På same måte som MDG-nestleiaren ønskjer også ho obligatorisk ID-merking av kjæledyr.

Ho trur dette første og fremst får ned problem knytt til dumping av kjæledyr og at dyreiegarar kan straffeforfølgast i saker der dårleg dyrehald er tilfelle.

BØR FÅ CHIP: Dyrebeskyttelsen etterlyser ei obligatorisk ID-merking av kjæledyr, slik at dyr kan sporast tilbake til eigar. Foto: Bendik Skogli / TV 2

Ho trur også det kan styrke forvaltninga.

– Slik det er i dag so er det vanskelig med eit skikkelig tilsyn når ein ikkje veit kven som eig dyra. Det vert som eit Donald Duck-tilsyn. Mattilsynet har i dag få verktøy for å handtere problematikken.

Roaldset er bekymra for at politikarane ikkje har forstått kor viktig det er å få ID-merka kjæledyr.

Ho seier motvilja i det politiske miljøet er stor, men at dei då ikkje har forstått problematikken.

– Vi skulle ønskje at departementet lytta til Mattilsynet si eiga utgreiing rundt ID-merking.

– Kattar og kaniner som svelt i hjel når hausten og vinteren nærmar seg, hadde vi aldri tillatt om det gjaldt gardsdyr. Det er merkelig vi akseptera det når det gjeld kjæledyr, seier Roaldset.