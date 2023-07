Dyrebeskyttelsen: – På tide å plassere ansvaret der det hører hjemme

– Nå har vi 32 katter her. Vi skal ligge på mellom 25-30, men nå er det sommersesong og unntakstilstand, sier Anna Lie, daglig leder ved FOD-gården.

FOD-gården er Foreningen for omplassering av dyr (FOD) sitt hjem for katter og hunder som søker nye hjem. I tillegg til de kattene som bor her, har foreningen krisemottak for drektige katter eller katter med kattunger, og ca. 200 katter i fosterhjem.

PEPPER: Daglig leder ved FOD-gården Anna Lie, her sammen med katten Pepper, som litt motvillig stilte opp på kamera. Pepper er reservert, og skal snart flytte inn til sitt nye hjem. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nå forbereder FOD seg på høyt trykk i tiden framover.

– Sommeren er den absolutt heftigste tiden for alle oss organisasjoner som jobber med hjemløse dyr. Folk reiser fra dyrene sine, eller hensetter de et sted, for eksempel en parkeringsplass. Dessverre er det ofte drektige katter og kattemødre med kattunger, forteller Lie til TV 2.

COCO: Coco er en av kattene som har havnet på FOD-gården. Coco er veldig sosial, fikk TV 2s team erfare på deres tur til FOD-gården. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Et menneskeskapt problem

Dyrebeskyttelsen forteller at de hvert år tar hånd om 5000-6000 hjemløse dyr, som i all hovedsak er katter.

– Hjemløse dyr er et menneskeskapt problem, og det er på tide at vi plasserer ansvaret der det hører hjemme; som er hos dyreeier, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen til TV 2.



DYREBESKYTTELSEN: Hanne Svenningsen fra Dyrebeskyttelsen på besøk hos kattene på FOD-gården. Foto: Martin Leigland / TV 2

Både Dyrebeskyttelsen og FOD ønsker obligatorisk ID-merking av katter.

– Vi har veldig mange hjemløse katter i Norge, og vi som jobber med hjemløse dyr, tar inn tusenvis av dyr hvert eneste år, og sitter igjen med alle problemene når eierne skriver fra seg ansvaret, sier Svenningsen.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp NYSGJERRIG: Flere av kattene var nysgjerrig på TV 2-fotografens kamera. Foto: Martin Leigland / TV 2

Slik fungerer ID-merking Mikrochipen er på størrelse med et riskorn, og er forhåndsprogrammert med et nummer som følger kjæledyret for resten av livet. Veterinæren injiserer mikrochipen under huden på venstre side av halsen. Det er ikke smertefullt og kan sammenlignes med å få en vaksine. ID-merker du hunden eller katten din, øker du sannsynligheten for at den kommer tilbake til deg dersom den blir borte. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Kilde: DyreID

– Katter har lav status

FOD sier at det finnes mange fantastiske kattehjem, men at det er altfor mange som tar for lett på det å skaffe seg en katt.

– Det er kjempestor forskjell på hund og katt; katter har altfor lav verdi. De trenger individuell oppfølging, og de lever lenge. Dessverre tror jeg ikke folk skjønner at de skal forplikte seg til et liv som de har tatt ansvar for, sier Anna Lie i FOD.

HJEMLØS: Denne katten er en av de over 30 kattene på FOD-gården. TV 2s reporter ber om tilgivelse for å ikke huske navnet på alle kattene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun tror også det er mange katteeiere som tror katten klarer seg alene om man drar på ferie. Men dette stemmer ikke overhodet, sier Lie.

– De reiser fra kattene sine i den tro at de er der når man kommer tilbake igjen, men det er ikke kattene laget for. Da vil man kanskje komme hjem til et tomt hus. Og er ikke katten ID-merket, så har man ikke mulighet til å finne den igjen.



SLAPPER AV: Katt som koser seg i godstolen i luftegården på FOD-gården. Foto: Martin Leigland / TV 2

Skal opp i Stortinget

Venstre har sendt et forslag til Stortinget om obligatorisk ID-merking av katter.

– Vi mener ID-merking er en naturlig del av et ansvarlig husdyrhold. Man kan finne igjen katter som kommer bort hjemmefra, katter som blir påkjørt og dør, og i de tilfellene hvor eieren dumper kattene sine eller utsetter de for ting de ikke skal utsettes for, så vil man kunne finne eieren, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, til TV 2.



FORSLAG: Venstre har sendt inn forslag til Stortinget om obligatorisk ID-merking. Her er stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik. Foto: Martin Leigland / TV 2

Dyrebeskyttelsen håper forslaget vil gå gjennom på Stortinget.

– Det er på plass i Sverige. De har hatt det siden 1. januar 2023, og Danmark har hatt det en stund, så nå må ikke Norge ligge etter, sier Svenningsen.



ØNSKER VARIG HJEM: Denne katten på FOD-gården fikk snuse på fingeren til stortingsrepresentant Thorsvik. Foto: Martin Leigland / TV 2

Mattilsynet har tidligere jobbet med oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet med et forslag om obligatorisk ID-merking av hunder. Der kom de fram til at samfunnsnytten er så stor at de anbefaler krav om at alle hunder i Norge skal merkes med mikrochip og registreres.

Senest denne uken fikk en norsk familie en svært gledelig telefon fra Venezia, etter at hunden deres Kompis hadde forsvunnet sporløst fra hjemmet deres i Hustadvika i Møre og Romsdal flere uker i forveien.

Kompis hadde på et eller annet vis kommet seg hele veien ned til støvellandet – der sjekket en veterinær hundens ID-merking, og fant dermed raskt fram til familiens kontaktinfo.

PEPPER: Pepper ble funnet forlatt i Kristiansand. Han vil at de som ikke tar vare på dyrene sine skal dra dit hvor «peppern gror». Foto: Martin Leigland / TV 2

Mattilsynet har ikke hatt muligheten til å stille til et intervju, men seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Nina Brogeland Laache, skriver i en e-post til TV 2:

«Vi oppfordrer alle katteeiere til å ID-merke og registrere katten sin i Dyre ID, selv om dette ikke er lovpålagt. Da kan en veterinær eller en annen med skanner raskt finne navnet og telefonnummeret til eieren hvis katten kommer bort. Alle som ønsker å ta vare på katten sin, bør gjøre dette, selv om det ikke er et krav fra myndighetene.»

LUFTEGÅRD: Coco nyter sommervarmen i luftegården på FOD-gården. Foto: Martin Leigland / TV 2

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) anbefaler også alle å ID-merke dyrene sine, men at obligatorisk ID-merking ikke vil hjelpe de som allerede er hjemløse. Borch har heller ikke hatt mulighet til å stille til et intervju, men skriver i en e-post til TV 2:

«Spørsmålet om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt har vært utredet flere ganger, og merkekrav er vurdert å ha begrenset effekt på antallet hjemløse katter eller kattunger som fødes som hjemløse.»

Dette mener Venstres Wetrhus Thorsvik er et særs dårlig argument.

– For det første handler det om forebygging av hjemløse katter. For det andre vil det hjelpe de kattene som allerede er hjemløse, fordi det vil gjøre jobben til organisasjonene mye enklere, slik at de får hjulpet flere katter.