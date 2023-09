Dyr høyttaler solgt på loppemarked – det var bare ett problem

KUPP: På loppemarked er det flere skjulte skatter og mulighet for å gjøre et kupp. Foto: Privat.

Os skolekorps loppemarked er et arrangement mange gleder seg til hvert år.

Siri-Linn Schmidt Fotland, har ansvar for loppemarkedet og har selv to barn som spiller i korpset.



Hun forteller om et oppmøte de frivillige i korpset er svært fornøyde med.

– I år var det veldig mye folk, til å begynne med var det kø utenfor, noe som var kjekt. Men den første timen var veldig hektisk.

Og det var mens det var på sitt mest hektiske at en høyttaler til 10.000-kroner med et uhell fikk nye eiere.

– Et medlem av skolekorpset hadde tatt den med seg for å spille musikk i løpet av dagen, men så har noen solgt den ved en feil, forteller Fotland til TV 2.

GOD LYD: Det er denne modellen som ble solgt på skolekorpset sitt loppemarked. Foto: 4sound.

– Et kjempekupp!

Hos musikkleverandøren 4 sound er prisen for den samme høyttaleren, som er av merket Bose, 10.000 kroner. Fotland bekrefter at høyttaleren ble kjøpt for samme pris.

– Det stemmer at denne høyttaleren koster 10.000 kroner ny. Vi har ikke lyst til å si hva den ble solgt for, men kan si at den som har kjøpt den har gjort et kjempekupp!

NYE EIERE: På Facebook etterspør korpset eieren av den nye høyttaleren. Foto: Skjermdump.

Håper å få den tilbake

Nå håper de at de nye eierne tar kontakt.

– Vi aner ikke hvem det var som kjøpte den. Men det er veldig spennende å se om den kommer tilbake, det hadde vært veldig kjekt.

Ellers kan Fotland fortelle om en kjempevellykket helg.

– Dette er den kjekkeste dugnaden i året, så det har vært en superkjekk helg, avslutter hun.