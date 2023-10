Dyr høyttaler ble solgt ved et uhell – så kom gladnyheten

På et loppemarked i Os lørdag ble en eksklusiv høyttaler solgt for en billig penge ved et uhell. I dag fikk den opprinnelige eieren en hyggelig beskjed.

En høyttaler verdt 10.000 kroner ble solgt ved en feil da Os skolekorps arrangerte et loppemarked lørdag.

– I år var det veldig mye folk, til å begynne med var det kø utenfor, noe som var kjekt. Men den første timen var veldig hektisk, sa Siri-Linn Schmidt Fotland til TV 2, som har ansvar for loppemarkedet.

Og det var mens det var på sitt mest hektiske at en høyttaler til 10.000 kroner med et uhell fikk nye eiere.

– Et medlem av skolekorpset hadde tatt den med seg for å spille musikk i løpet av dagen, men så har noen solgt den ved en feil.

Gladnyhet

Fredrik Schmidt Fotland, faren til gutten som hadde tatt med seg høyttaleren, sa til TV 2 mandag at de ikke har hørt noe fra vedkommende som kjøpte Bose-høyttaleren.



Tirsdag fikk han derimot en gledelig telefon.

– Kjøperen har tatt kontakt og vil levere tilbake høyttaleren. Det ble en lykkelig slutt på det hele, sier Fotland.



– Alle kan gjøre feil. Den ble plassert ved siden av flere høyttalere som var til salgs, så den som hadde salgsansvaret kunne jo ikke vite det, sier han.



Fotland forteller at de er glad for at de nå slipper å punge ut for en ny høyttaler.

Solgt for 300 kroner



Høyttaleren som var verdt 10.000 kroner skal ha blitt solgt for 300 kroner.

– Det var jo et skikkelig kupp. Men jeg synes det er utrolig at folk er så ærlige og at kjøperen var villig til å levere den tilbake. Det var jo hundre prosent vår feil, sier Linn Schmitt Fotland, som var ansvarlig for loppemarkedet.