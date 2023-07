– Dyr gir beng i slikt, de har sex når de føler for det

Årets heiteste sesong har startet for fullt. Sommerflørtene har gjort sin entre, pride-festen er i gang landet over, og det bugner over av kjærlighet både til lands og til vanns.

Skal vi tro ekspertene, er festen nemlig minst like god også hos dyrene.

– Vi mennesker har sex på grunn av en sosial funksjon, og vi er nok ikke det eneste pattedyret som har det, sier zoolog Petter Bøckman til TV 2.

PRIDE: I disse tider feires Pride landet over. Denne helgen er det hovedstadens tur. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På Akvariet i Bergen er kjærligheten spesielt stor blant pingvinene.

– Mange sier at homofil atferd ikke er meningen, men vi vet jo at hele 1500 arter utøver det, sier fagansvarlig for pingviner ved Akvariet, Natalie Stenfeldt, til TV 2.

Blant de mest populære beboerne på Akvariet, er han-pingvinene Pondus og Herman Piele. Duoen har vært kjærester i mange år, men til dyrepassernes fortvilelse gjorde de det slutt i 2022.

Dyrepasser Stenfeldt forteller dog at kjærligheten var stor da de først fant hverandre:

EKSER: I dag er Pondus og Herman Piele ekskjærester. Men da de var sammen var kjærligheten stor. Foto: Privat

For noen år siden oppdaget dyrepasserne at en av de kvinnelige pingvinene i parken hadde lagt flere egg enn det hun klarte å håndtere. Da kom Pondus og Herman Piele til utsetning.

– I 2014 klekket egget, og kyllingen fikk navnet Pride. Jeg har alltid likt å si at vi på Akvariet hadde den første lovlige eggdonasjonen i Norge, sier dyrepasseren glisende overfor TV 2.

NYFØDTE PRIDE: Lille Pride sammen med pappa og pappa. Foto: Privat

– De har vært flinke fosterforeldre, legger hun til.



Ifølge dyrepasseren, er pingvinene som oss mennesker når det kommer til parforhold og seperasjon.

– Noen ganger fungerer ikke parforholdet. Man sier pingviner er monogame, og at de holder seg til én partner, men de er ofte bare sammen frem til ungene har vokst opp,



Kåt og utro hvalross

Ifølge Zoolog Petter Bøckman kan ikke homoseksuell atferd blant dyr alltid sammenlignes med det vi kjenner fra oss mennesker.

– For oss er jo det å være skeiv også en sosial identitet. Dyr gir beng i slikt, de har sex når de føler for det, sier zoologen.



ZOOLOG: Petter Bøckman er ekspert på dyr og hvorfor de gjør som de gjør. Foto: Berit Roald / NTB

Bøckman forklarer at homoseksuell atferd blant dyr oftest skjer på grunn av det sosiale, og ikke fordi de er forelsket i hverandre.

– Vi er nødt til å forholde oss til hva dyr gjør, vi kan jo ikke akkurat spørre dem om hva de mener.

Han påpeker at sex og kjærlighet mellom samme kjønn er mest typisk hos de smarte flokkdyrene, som seler, delfiner, løver og aper.

Temperaturen er også het blant hvalrossene.

FRYEA: Hvalrosser er kjent for å ligge med det samme kjønn. Om norske Freya var en av dem, har vi strengt tatt ikke noe med! Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Hvalrosser henger sammen med det motsatte kjønn under parring, men når sesongen er over og ungene er født, skjer det ofte at hannene drar for å ligge med hverandre fordi hunnene er opptatt med ungen. Dyrene er kåte selv om det er utenfor parringsesongen, sier han.



Oftere i fangenskap

Det har tidligere blitt spekulert i om homoseksuell atferd blant dyr er et biprodukt av det å være i fangenskap.

ZOOLOG: Petter Bøckman er ekspert på dyr og hvorfor de gjør som de gjør. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi ser slik oppførsel oftere i fangenskap og i dyreparker, enn hos ville dyr, mener zoologen.

Han påpeker imidlertid at dette kan skyldes at dyrene bor tettere på hverandre i dyreparker enn i det fri.



– Fordi homoseksuell adferd er noe vi ofte ser hos husdyr og dyr som bor i dyreparker, vet vi ikke alltid hvor mye av det som er en effekt av et liv i fangenskap.